ASV Gemeinde Tobaj: Der verdiente Lohn

Sankt Martin – Unterschützen 1:2. Die Unterschützener Elf von Trainer Christoph Kuh wahrte am vergangenen Samstag seine Chance auf den 2. Liga-Aufstieg. Dabei war schon im Vorfeld klar, dass es zwei eigene Siege und zwei St. Martiner Umfaller in den letzten beiden Spielen brauchen würde. Zumindest den ersten Schritt schaffte man, auch wenn es bis in die Nachspielzeit dauerte, ehe Bruno Bogovic den Siegtreffer erzielte. So lebt die SKU-Hoffnung und aus dem Vorjahr weiß man nur zu gut, was an einem letzten Spieltag alles passieren kann. 2022 hätte es in Goberling nur einen Sieg benötigt, um aufzusteigen – es wurde ein 1:1 und Kukmirn jubelte. „Von unserer Seite war das ein sehr guter Auftritt“, lobte Kuh seine Elf und ergänzte: „Wir hatten es immer im Griff. Es war aufgrund des späten Treffers glücklich, aber sicher verdient.“ Für die ASV-Hausherren, die nun beim Absteiger aus St. Michael den zweiten Matchball haben, (noch) kein Beinbruch. Und dennoch will man seine super Saison nun mit der Rückkehr in die 2. Liga krönen. ASV-Obmann Edwin Janosch: „Der Zeitpunkt war leider ein wirklich denkbar ungünstiger.“

Buchschachen – Gemeinde Tobaj 0:4. Und schon wieder Meister: Die ASV Gemeinde Tobaj schließt zum zweiten Mal in Folge als Erster ab und schafft so den Durchmarsch aus der 2. Klasse in die 2. Liga Süd. Dabei bleibt man fußballerisch über jeden Zweifel erhaben, verlor man noch kein Spiel und in Buchschachen fuhr man nun auch die verdiente Ernte ein. Dabei wehrten sich die Hausherren, die schon ohne Legionäre spielten und die Planungen für die 2. Klasse vorantreiben, nach Kräften, aber Lukas Spirk und Kollegen bleiben einfach eine Klasse für sich. „Das war Einbahnstraßenfußball. Der Sieg war nie gefährdet und geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, erklärte Doppel-Torschütze Spirk und ergänzte: „Das ist der größte Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte. Es ist fast nicht begreiflich. Wir genießen jetzt einfach nur diesen wunderschönen Moment.“

Welgersdorf – Loipersdorf 3:0. Der SV Welgersdorf setzte im Abstiegskampf das nächste Ausrufezeichen! Die Elf von Trainer Ewald Bogendorfer ließ den im Frühjahr stark aufspielenden SC Loipersdorf-Kitzladen beim 3:0 keine Chance. Szabolcs Lödör erzielte bereits in Minute acht die Führung, die Martin Antol nach einer knappen halben Stunde auf 2:0 ausbaute. Mit dem 3:0 i nach einer Stunde durch den starken Niko Urbauer war die Messe endgültig gelesen. Der SVW landete so „Big Points“ im Tabellenkeller und hat am letzten Spieltag die Chance auf den Klassenerhalt, auch, wenn man von den Ergebnissen in der Landesliga abhängig ist. „Wir haben spielerisch überzeugt und uns viele Chancen erarbeitet – ein hochverdienter Sieg“, sagte SVW-Pressesprecher Dietmar Kaiser. Für den SCLK war es ein Auftritt zum Vergessen, wie Sektionsleiter Roland Szander erklärte: „Es war eine kollektiv sehr schlechte Leistung von uns. Generell agierte keiner in Normalform.“

Oberdorf – Deutsch Kaltenbrunn 4:1. Erleichterung in Oberdorf! Die Mannen von Trainer Goran Vincetic fixierten mit einem klaren Heimerfolg gegen den SV Deutsch-Kaltenbrunn endgültig den Klassenerhalt. Beim 4:1 zeigten die Oberdorfer von Beginn an einen dominanten Auftritt. Schnell führte man mit ein 1:0, ehe man gleich nach Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte. Als Oberdorf schon wie der sichere Sieger aussah, kamen die Gäste zum Anschluss, doch ein starkes Oberdorfer Kollektiv drehte in der Schlussphase noch einmal auf und siegte verdient mit 4:1. „Wir waren spielbestimmend und haben quasi nichts zugelassen. Das war ein guter und sachlicher Auftritt. Wir haben hochverdient gewonnen“, sagte Oberdorfs Sektionsleiter Wolfgang Halper. SVDK-Kapitän Jürgen Hütter analysierte wie folgt: „Es ist seit Wochen das gleiche Leid: Wir nehmen uns viel vor, wollen ohne Risiko spielen und bekommen nach einem Fehler nach wenigen Minuten das 0:1.“

Kemeten – Zuberbach 2:0. Den sechsten Sieg in Serie feierte der SC Kemeten gegen die im Frühjahr starken Zuberbacher. So kann die SCK-Elf von Trainer Michael Erhart gar noch in den BFV-Cup einziehen, was eine sehr gute Leistung wäre. Auch gegen die SVZ-Gäste war man von Beginn an tonangebend, verpasste es aber, den Sack früher zuzumachen. So dauerte es bis zur 60. Minute, ehe Innenverteidiger Mihael Vrbanic auf 1:0 stellte. Keine zehn Minuten später erhöhte Stjepan Kokot und sorgte so für die Entscheidung. „Wir waren überlegen, vergaben aber vor der Pause sechs, sieben große Möglichkeiten. Mit unserem 1:0 war es dann gelaufen“, sagte Kemetens Obmann-Stellvertreter Gerald Halper und fand Zustimmung bei Zuberbach-Funktionär Klaus Brandstätter: „Wir hatten keine Chance. In der ersten Hälfte war es unserem Tormann zu verdanken, dass wir nicht in Rückstand lagen. Kein guter Tag von uns und ihre Legionäre sind schon sehr stark.“

Neuhaus – Sankt Michael 2:1. Beim USV Neuhaus freut man sich schon auf die Sommerpause. Die Leistungen im Frühjahr bleiben schwankend und so gehen die Blicke schon auf die neue Spielzeit. Dort will man personell nachlegen und wieder ganz vorne mitspielen. So geht es nun noch um einen Cupplatz. Dafür darf Kemeten in Unterschützen nicht punkten, sofern der USV beim Meister aus Tobaj verlieren sollte. Der Sportliche Leiter Stephan Knapp: „Eigentlich war es gleich schwach wie in den letzten Wochen. Der einzige Unterschied war, dass wir gewonnen haben.“ Dafür war in den Schlussminuten Christian Fischer verantwortlich, der den generellen Spielverlauf mit dem 2:1 etwas auf den Kopf stellte. In St. Michael war indes Katzenjammer angesagt. Es geht zurück in die 2. Klasse. Der Sportliche Leiter Rudi Kopitar: „Wir waren ganz klar besser, nutzten leider Gottes aber zwei gute Chancen nicht. Es ist nun leider so, wie es ist, aber wir wollen schauen, dass wir im letzten Spiel gegen St. Martin einen vernünftigen Abgang haben.“

Wiesfleck – Goberling 5:1. Klarer Heimerfolg für den SCW gegen Goberling! Und der kam vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit zustande. Vor der Pause fielen im Duell der Tabellenmittelständler nämlich keine Tore. Spielentscheidend dann die Szene in Minute 50, als Goberling-Kapitän Andreas Polster nach einem Torraub Rot sah. Den folgenden Freistoß versenkte Sascha Kirnbauer zum 1:0. Binnen zehn Minuten zogen die Wiesflecker dann auf drei Tore davon und der Sieg war – trotz starkem Regen – in trockenen Tüchern. Coach Rene Mahlknecht: „Ihr Ausschluss hat uns sicher in die Karten gespielt, es war eigentlich die Situation, die die Wende brachte. Im Endeffekt war es dann ein ungefährdeter Sieg.“ Für Goberling-Trainer Alex Kern war es eine sehr bittere Niederlage: „Weil wir in der ersten Hälfte feldüberlegen waren. Der Ausschluss brachte uns komplett aus dem Konzept.“ Zum Abschluss geht es nun für den ASK gegen Welgersdorf, Wiesfleck trifft auf Zuberbach.

STATISTIK:

ASV Pizzeria Palermo Sankt Martin – SK Unterschützen 1:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (36., Elfmeter) Vhrunc Pfeifer, 1:1 (67.) Vittman, 1:2 (95.) Bogovic.

Reserve: 1:2 (Akgünes; Christopher Schwarz, Michael Nemeth).

SR: Cvrljak (St. M.: gut/U: gut).- St. Martin, 150.

St. Martin: Bozek; Hoschek (65. Thiago), Panic, Holzmann, Bruchmann; David Mayer, Windisch; Gmeindl-Neubauer, Lendl (83. Akgünes), Jaksic; Vhrunc Pfeifer.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Markus Nemeth (88. Ulreich), Geschray (94. Kaippel), Stubits; Crnov, Toth, Gerencser, Bogovic; Jonas Grabenhofer, Vittman.

SC Buchschachen – ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj 0:4 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (21.) Spirk, 0:2 (44.) Herceg, 0:3 (86.) Dragovic, 0:4 (89., Elfmeter) Spirk.

Reserve: Nichtantreten Buchschachen.

SR: Dinleyici (B: kein Kommentar/GT: gut).- Buchschachen, 50.

Buchschachen: Goger; Bodendorfer (80. Kraus), Matthias Fleck, Mitterwachauer, Demokrat Kacanolli; Hoffmann, Flamur Kacanolli; Michael Fleck, Kurtz, Rusz; Gashi (80. Kraus).

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner (86. Keller), Horvat, Roth, Oswald (42. Winkelbauer); Herceg, Lukavecki, Szerencsics, Haasz (57. Rosenecker); Dragovic, Spirk.

USV Raika Neuhaus am Klausenbach – SV Sankt Michael 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (40.) Unger, 1:1 (69., Elfmeter) Hanzic, 2:1 (90.) Christian Fischer.

Reserve: 4:1 (Philipp Weber, Happer, Nico Wolf, Rene Zieger; Piskorek).

SR: Özdemir (N: sehr gut/St. M.: schwach).- Neuhaus, 150.

Neuhaus: Rosker; Jakob Meitz, Törnar, Koller (92. Huber), Tobias Weber; Pajk; Unger, Georg Stocker (67. Leon Weber), Sorko, Christian Wolf (67. Stefan Zieger); Christian Fischer.

St. Michael: Kavac; Dittrich, Grandits, Turniski, Weber; Ernst, Kotnik, Laky (88. Magaditsch), Neubauer (75. Piskorek); Kopitar (33. Ungur), Hanzic.

ASK Oberdorf – SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn 4:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (6.) Brdaric, 2:0 (47.) Drzic, 2:1 (60.) Preiner, 3:1 (85.) Holpfer, 4:1 (87.) Drzic.

Reserve: 1:1 (Matthias Wagner; Wilfinger).

SR: Stevic (O: sehr gut/K: gut).- Oberdorf, 190.

Oberdorf: Martin Wagner; Patrick Oswald, Michael Halper, Novoselec, Kralj; Tuider (71. Florian Halper); Lackner (60. Holpfer), Stefan Halper, Masic (88. Matthias Wagner), Brdaric (88. Maximilian Halper); Drzic.

Dt. Kaltenbrunn: Orban; Potzmann (25. Berger), Pal, Fuchs, Töltl; Preiner, Hütter; Schlener (55. Weber), Baumgartner, Kollar; Haas.

SC „H+P“ Kemeten – SV „Die Allee“ Zuberbach 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (60.) Vrbanic, 2:0 (69.) Kokot.

Reserve: 3:2 (Horvatits, Kiss, Schiller; Alex Gossy, Eigentor).

SR: Lang (K: gut/Z: gut).- Kemeten, 100.

Kemeten: Putz; Graf, Vrbanic, Markus Hochwarter, Erkinger; Roberto Kizlin; Pausackerl (68. Stampfel), Lukas Pieler (75. Kiss); Mayer (82. Horvatits); Kokot, Sandro Kizlin.

Zuberbach: Molnar; Czibor, Leitold, Gyuracz; Gager, Kuroli, Czene, Tuba, Horvath; Kwetina (46. Farkas), Varga.

SV Welgersdorf – SC Loipersdorf-Kitzladen 3:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (8.) Lödör, 2:0 (26.) Antol, 3:0 (60.) Niko Urbauer.

Reserve: 3:7 (Knabel, Eichler 2; Feitl 2, Philipp Schiller, Oliver Schiller, Koch, Weber, Bruckner).

SR: Karner (W: sehr gut/L: gut).- Welgersdorf, 110.

Welgersdorf: Toth; Levonyak, Schoditsch, Kosik, Michael Urbauer; Müllner, Balla; Bayani (78. Bacsi), Antol (90. Abdullah), Lödör (90. Plank); Niko Urbauer (63. Markus Kamper).

Loipersdorf: Freitag; Prenner (72. Heinrer), Hornung, Grozdanic, Neubauer; Glatz, Skrbin; Darko, Lovric (61. Philipp Schiller), Sandor; Benedek (61. Weber).

SC Wiesfleck – ASK Skoda Simon Goberling 5:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (50.) Kirnbauer, 2:0 (52.) Platzer, 3:0 (60.) Kasza, 4:0 (72.) Zingl, 4:1 (85.) Kappel, 5:1 (88.) Siman.

Rote Karte: Polster (49., Torraub). Reserve: 6:2 (Lukitsch 2, Wratinschitsch 3, Wenzl; Schranz, Kappel).

SR: Boandl (W: gut/G: kein Kommentar).- Wiesfleck, 150.

Wiesfleck: Lukschander; Platzer (82. Buchegger), Siman, Ungerböck, Mikolaschek; Zingl (90. Mahlknecht), Kasza, Ferk; Lipp (82. Krutzler), Hettlinger (60. Angyan), Kirnbauer (90. Putz).

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Jelic, Josip Benko; Neudecker, Matija Benko, Ceka, Engelmeyer (57. Moser); König, Kappel.