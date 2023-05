1. Klasse Süd: Ein Duo soll „Michö" retten

Die Frühjahrssaison hat man sich beim SV St. Michael gänzlich anders vorgestellt. Nach eigentlich guter Vorbereitung nahm man sich für die Rückrunde eine Rangverbesserung vor und schielte von Platz neun nach oben.

Zwei Monate später ist man aber am Boden der Realität und mit nur zwei Punkten aus neun Spielen Tabellenvorletzter. In der Vorwoche gab es nun eine Änderung am Trainersektor. Aufgrund der angespannten Situation trat Trainer Raimund Radakovits zurück, wie der Sportliche Leiter Rudi Kopitar zu Wochenbeginn der BVZ erklärte. „Ja, Raimund ist seit Kurzem nicht mehr Trainer bei uns. Wir sind aber im Guten auseinandergegangen. Er war viereinhalb Jahre bei uns und hat immer top Arbeit geleistet.“

Abstieg noch irgendwie verhindern

Für die letzten Runden übernimmt nun Kopitar selbst – gemeinsam mit Stürmer Filip Hanzic. „Wir haben uns auf diese interimistische Lösung geeinigt und hoffen nun, noch das Beste aus dieser Saison machen zu können.“ Bereits beim 2:2 gegen Deutsch Kaltenbrunn leiteten die beiden die Agenden und sahen eine gute Leistung. „Wir waren die klar bessere Mannschaft und müssen im Normalfall gewinnen. Leider gab es dann aber nur ein X. Die Leistung stimmt mich aber für die kommenden Wochen optimistisch.“

Doch auch Kopitar weiß, der Abstieg wird nur mehr schwer zu verhindern sein. Müssen drei Teams den Gang in die 1. Klasse antreten, haben die St. Michaeler nur mehr kleine Chancen. In diesem Fall wird schon das Spiel am Samstag in Oberdorf entscheidend. Dort ist ein Sieg quasi Pflicht, beträgt der Rückstand auf den ASK doch sieben Punkte. Müssen nur zwei Teams runter, bleibt es wohl bis zuletzt spannend.