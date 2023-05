Gemeinde Tobaj und Niederlagen? Gibt es keine!

13 Siege, sieben Remis und keine Niederlage: So lautet die beeindruckende Bilanz des Aufsteigers ASV Gemeinde Tobaj nach 20 Spielen in der 1. Klasse Süd. Auch ein intensives Wochenende, mit Doppelrunde und (legendärem) Zeltfest, ließ das Team von Jochen Keglovits kalt. Zunächst holte man am Samstag bei Top-Team Unterschützen einen „verdienten Punkt“, ehe man am Montag mit einer „Top-Leistung“ in Goberling den nächsten Dreier folgen ließ. Mit 46 Zählern führen Lukas Spirk und Teamkollegen damit sechs Runden vor Saisonende die Tabelle an. Agiert man weiter so reif und abgeklärt, ist der ASV auf bestem Wege den Durchmarsch in die 2. Liga Süd zu schaffen.

Teamgeist als großes Plus

„Die Mannschaft ist sehr homogen und gibt nie auf. Wir sind in der Lage offensiv immer nachzulegen und haben uns in der Defensive stabilisiert. Es greift jedes Zahnrad ins nächste – im gesamten Verein“, sagte Kapitän Spirk, auf dessen Team nun das Derby gegen den Tabellenvorletzten und im Jahr 2023 noch sieglosen SV St. Michael wartet. Von der Papierform her eine klare Angelegenheit. „Wir dürfen sie aber auf keinen Fall unterschätzen“, erklärte Spirk, um anzufügen: „Wir müssen an unsere bisherigen Leistungen anknüpfen und wollen zuhause als Sieger vom Platz gehen“, meinte der Top-Torjäger und schoss nach: „Wenn wir unsere Mentalität aufs Feld bringen und weiter immer mehr wollen, können wir auch die nächsten Spiele positiv bestreiten.“ Und dann würde es auch verdientermaßen in die 2. Liga gehen.