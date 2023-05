Gemeinde Tobaj vor einem Meilenstein

GEMEINDE TOBAJ – OBERDORF 3:0. Der ASV Gemeinde Tobaj marschiert weiter in Richtung Aufstieg! Beim 3:0-Heimerfolg gegen den ASKÖ Oberdorf ließ man den Gästen kaum eine Chance und holte so die nächsten wichtigen drei Punkte. Luka Dragovic und Dario Horvat trafen vor Seitenwechsel zum bereits vorentscheidenden 2:0. Lukas Spirk traf per sehenswertem Freistoß in Minute 64 zum Endstand. „Der Sieg war nie gefährdet. Mit etwas mehr Nachdruck hätte dieser auch noch höher ausfallen können“, sagte Gemeinde Tobaj-Kapitän Lukas Spirk und meinte weiter: „Ein sicherer 'Zu-Null-Erfolg' und die nächsten drei Punkte – wir haben genau das erreicht, was wir uns vorgenommen hatten.“ Oberdorfs Sektionsleiter Wolfgang Halper sagte zum Spiel: „Es waren mit Sicherheit drei vermeidbare Gegentreffer, aber wir mussten sehr viele Spieler vorgeben. Das ganze Team hat dafür sehr brav gekämpft.“ Ganz durch ist man wegen des Abstiegstrubels in mittlerweile Gesamt-Fußball-Österreich noch nicht. Spirk dazu: „Natürlich rechnen auch wir, aber wir haben es selbst in der Hand.“

ZUBERBACH – SANKT MARTIN 3:4. Der ASV St. Martin an der Raab bleibt dank eines Sieges in Zuberbach an Tobaj dran – und hatte weiterhin gute Karten, in die 2. Liga aufzusteigen. Der Erfolg in Zuberbach musste man sich gegen starke Hausherren aber hart erkämpfen. Ständig wechselte die Führung, nach dem St. Martiner 4:3 zehn Minuten vor Schluss sollte aber nichts mehr passieren. Der Siegtreffer fiel per Elfer. Für die Zuberbacher höchst strittig: „Das war niemals ein Strafstoß“, haderte Funktionär Klaus Brandstätter. „Ansonsten boten wir ihnen echt Paroli. Es war eine tolle Leistung unserer Mannschaft und wir wären nach den Punkten gegen Tobaj und Unterschützen fast zum Riesentöter geworden.“ St. Martins Edwin Janosch meinte: „Auf dem kleinen Platz war es für uns extrem schwer und es hatte mit Fußball nur sehr wenig zu tun. Eigentlich müsste man dort mit zwei Kickern weniger spielen.“

UNTERSCHÜTZEN – NEUHAUS 6:0. Die Chancen auf einen 2. Liga-Aufstieg schwinden. Dabei erledigt der SKU seine Aufgaben mit einer beeindruckenden Konsequenz, aber die Gemeinde Tobaj, die der SKU auch rechnerisch nicht mehr einholen kann, und St. Martin gewinnen weiter ihre Spiele und so müsste der aktuelle Tabellenzweite schon zweimal verlieren, dass die Unterschützener noch eine Chance haben. Dabei geht es am Wochenende gegeneinander. Ein Sieg ist dort Pflicht. Zukunftsmusik, denn am Samstag spielte man gegen Neuhaus und war von Beginn an tonangebend. Früh stellte Jonas Grabenhofer die Weichen auf Heimsieg und eigentlich war dieser auch nie in Gefahr. „Das war eine souveräne Leistung und die Burschen haben sehr, sehr gut gespielt“, sagte SKU-Coach Christoph Kuh. Bei den Gästen war man ob der Vorstellung schwer angesäußert auf seine kickende Zunft. Der Sportliche Leiter Stephan Knapp dazu: „Das war ein Witz. Nur unser Trikot spazieren zu tragen, ist zu wenig. Unterschützen ist gut, aber ohne Gegenwehr ist es auch einfach.“

SANKT MICHAEL – BUCHSCHACHEN 4:2. Der SV St. Michael gewann den Abstiegsgipfel gegen Buchschachen. Damit wahrt die Mannschaft von Interimstrainer Rudi Kopitar seine Chancen auf den Klassenerhalt, während für den SCB der 1. Klasse-Zug wohl abgefahren ist. Im direkten Duell gingen die „Michöler“ durch Tore von Klemens Neubauer und Filip Hanzic rasch mit 2:0 in Führung, die Gäste glichen bis zum Pausenpfiff aber aus – 2:2. Nach Seitenwechsel war es Tomo Kotnik, der die Weichen wieder auf wichtigen Heimsieg stellte. Hanzic besorgte schließlich im Finish die Entscheidung. Kopitar atmete nach dem Erfolg durch: „Es war ein mehr als verdienter Sieg. Der war mal Grundvoraussetzung, jetzt schauen wir, was in den nächsten zwei Wochen passiert.“ Auf SCB-Seite war hingegen Wunden lecken angesagt.

LOIPERSDORF – DEUTSCH KALTENBRUNN 6:1. Der SCLK feierte mit einem klaren Erfolg über Deutsch Kaltenbrunn seinen bereits 13. Saisonsieg. Dabei hatte man aber durchaus Anlaufschwierigkeiten. Erst ab dem 2:0 durch Jan Benedek nach 20 Minuten fing das Werkl so richtig zum Laufen an. Davor waren die Gäste am Drücker. Deren Kapitän Jürgen Hütter: „So paradox es auch klingen mag, aber wir hätten nach 20 Minuten auch 3:0 führen können, verschossen unter anderem einen Elfmeter.“ Defensive Fehler brachten sein Team dann ins Hintertreffen und Loipersdorf nutzte diese gnadenlos aus. So wurde es am Ende deutlich. SCLK-Sektionsleiter Roland Szander: „Mit der Zeit wurde es mehr und mehr eine klare Geschichte, wenngleich wir uns am Anfang schwertaten.“ In Wirklichkeit war die Partie dann ein Spiegelbild der Rückrunde: Bei Loipersdorf läuft es, bei Kaltenbrunn indes überhaupt nicht.

WELGERSDORF – WIESFLECK 3:2. Mit einem Last-Minute-Heimerfolg über den SC Wiesfleck schöpft der SV Welgersdorf neue Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg. Gegen den SCW lieferten die Welgersdorfer ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab. Weil Antol & Co. aber zu fahrlässig mit ihren Chancen umgingen und die Wiesflecker eiskalt vor dem Tor agierten, blieb das Spiel sehr lange offen. Bis zur 89. Minute lagen die Gastgeber mit 2:1 in Führung, ehe Stefan Hettlinger einen Stellungsfehler ausnutzte und zum Ausgleich traf. Nur eine Minute später schlug Welgersdorf zurück: Martin Antol traf sehr kurios zum umjubelten 3:2. „Wir hätten die Partie früher entscheiden müssen. Es war ein hochverdienter Sieg“, so Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser.

GOBERLING – KEMETEN 1:2. Der SC Kemeten bestätigte seine tolle Frühjahrsform auch in Goberling. Dort holte die Truppe von Michael Erhart ihren bereits siebenten Sieg in der Rückrunde. In der ersten Halbzeit beherrschten die Gäste ganz klar das Geschehen – folgerichtig die 1:0-Führung, die noch höher ausfallen hätte können, Stjepan Kokot scheiterte aber vom Elferpunkt. Nach zwischenzeitlichem Goberlinger Ausgleich machte er es kurz vor Schluss besser und traf per Freistoß zum 2:1. Kemetens Obmann-Stellvertreter Gerald Halper: „Auch wenn er den Elfer vergab, für so ein Tor hat man dann Legionäre!“ Goberlings Trainer Alex Kern haderte mit dem späten 1:2: „In der zweiten Halbzeit hat sich das überhaupt nicht abgezeichnet, da waren wir klar besser. Die Zeit vor der Pause gehörte aber ihnen.“

STATISTIK:

SV „Die Allee“ Zuberbach – ASV Pizzeria Palermo Sankt Martin 3:4 (2:3).-

Torfolge: 1:0 (3.) Varga, 1:1 (8.) Lendl, 2:1 (11.) Tuba, 2:2 (22.) Panic, 2:3 (42.) Lendl, 3:3 (46.) Varga, 3:4 (78., Elfmeter) Vhrunc Pfeifer.

Reserve: 6:3 (Alex Gossy 3, Csabina, Farkas, Baranyai; Sözeri 2, Akgünes).

SR: Wisak (Z: gut/St. M.: gut).- Zuberbach, 100.

Zuberbach: Molnar; Czibor, Leitold, Schimmer; Kuroli, Tuba, Czene, Szalay, Gager; Varga, Kwetina (46. Farkas).

St. Martin: Bozek; Holzmann, Panic, Prem, Bruchmann; Eckhardt (37. Hoscheck), David Mayer; Windisch, Lendl, Gmeindl-Neubauer; Vhrunc Pfeifer.

SC Loipersdorf-Kitzladen – SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn 6:1 (3:0).-

Torfolge: 1:0 (14.) Lovric, 2:0 (19.) Benedek, 3:0 (41.) Lovric, 4:0 (49.) Benedek, 5:0 (56.) Lovric, 5:1 (70.) Töltl, 6:1 (89.) Oliver Schiller.

Reserve: 10:0 (Smodics 3, Penthor 3, Dominik Bruckner, Weber, Heinrer, Tunkl).

SR: Franz Kruisz (L: sehr gut/K: durchschnitt).- Loipersdorf, 125.

Loipersdorf: Freitag; Neubauer, Hornung, Grozdanic, Darko (60. Weber); Glatz, Philipp Schiller (78. Heinrer); Höller, Lovric, Sandor (78. Böhm); Benedek (85. Oliver Schiller).

Dt. Kaltenbrunn: Orban; Majczan, Fuchs (74. Zieserl), Komoroczi, Berger; Jens Koch (63. Pascal Steiner), Baumgartner; Kollar, Preiner, Töltl (83. Marcel Steiner); Haas (74. Geschl).

SV Sankt Michael – SC Buchschachen 4:2 (2:2).-

Torfolge: 1:0 (3.) Neubauer, 2:0 (22.) Hanzic, 2:1 (31.) Jurinic, 2:2 (39.) Thomas Lechner, 3:2 (54.) Kotnik, 4:2 (90.) Hanzic.

Gelb-Rote Karte: Taferner (85., Foul). Reserve: 11:1 (Jona 3, Marx 2, Hummel 2, Csar, Wagner, Piskorek, Hirmann; Gashi).

SR: Paukowitsch (St. M.: durchschnitt/B: kein Kommentar).- St. Michael, 80.

St. Michael: Kavac; Ernst, Grandits, Turniski, Ungur; Neubauer (88. Kienzl), Weber, Kotnik, Laky; Kopitar, Hanzic.

Buchschachen: Goger; Taferner, Mitterwachauer, Thomas Lechner (65. Fleck), Moritz Lechner; Flamur Kacanolli, Hoffmann; Jurincic, Jurcic (24. Rusz), Zartl (65. Demokrat Kacanolli); Mersits (72. Ringbauer).

ASK Skoda Simon Goberling – SC „H+P“ Kemeten 1:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (7.) Sandro Kizlin, 1:1 (58.) Engelmayer, 1:2 (80.) Kokot.

Reserve: 3:1 (Sascha Schranz, Julian Schranz, Kappel; Simon Pieler).

SR: Szombati (G: schwach/K: durchschnitt).- Goberling, 100.

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Jelic, Josip Benko; Neudecker, Matija Benko, Ceka, Engelmeyer; König, Ifkovits (62. Glatz).

Kemeten: Friedel; Graf, Vrbanic, Kiss, Erkinger; Roberto Kizlin; Markus Hochwarter (46. Pausackerl), Lukas Pieler (92. Horvatits); Mayer (60. Stampfel); Sandro Kizlin, Kokot.

SK Unterschützen – USV Raika Neuhaus am Klausenbach 6:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (14.) Jonas Grabenhofer, 2:0 (37.) Helmig, 3:0 (51.) Kalcsics, 4:0 (58.) Bogovic, 5:0 (61., Elfmeter) Helmig, 6:0 (71.) Crnov.

Reserve: 2:1 (Matthias Guger, Schabhüttl; Leon Weber).

SR: Stojanovic (U: sehr gut/N: sehr gut).- Dampfkessel-Arena, 100.

Unterschützen: Wagner (69. Simon); Kalcsics (79. Matthias Guger), Nemeth, Geschray (61. Kaippel), Stubits (61. Crnov); Gerencser; Helmig, Jonas Grabenhofer (79. Heinrer), Toth, Bogovic; Vittman.

Neuhaus: Rosker (72. Pilz), Tobias Weber, Törnar, Koller, Alexander Fischer (72. Huber); Pajk, Kantor (57. Stefan Zieger); Christian Wolf (57. Leon Weber), Unger, Christian Fischer; Sorko (86. Happer).

SV Welgersdorf – SC Wiesfleck 3:2 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (12.) Bayani, 1:1 (25.) Hettlinger, 2:1 (51.) Niko Urbauer, 2:2 (90.) Hettlinger, 3:2 (91.) Antol. Reserve: 3:1 (Eichler 2, Abdullah; Buchegger).

SR: Gregorits (We: sehr gut/Wi: sehr gut).- Welgersdorf, 120.

Welgersdorf: Toth; Levonyak, Schoditsch, Kosik, Michael Urbauer; Müllner, Balla; Bayani, Antol, Lödör; Niko Urbauer (66. Bacsi).

Wiesfleck: Lukschander; Platzer, SIman, Ungerböck, Mikolaschek; Lipp, Pinoza, Fabian Nemejc (70. Mahlknecht); Nico Nemejc (70. Zingl), Hettlinger, Kirnbauer.

ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj – ASK Oberdorf 3:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (27.) Dragovic, 2:0 (35.) Horvat, 3:0 (64.) Spirk.

Reserve: 3:0 (Kopeszki 2, Rainer Winkelbauer).

SR: Cetiner (GT: gut/O: sehr gut).- Dt. Tschantschendorf, 100.

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner (70. Winkelbauer), Horvat, Roth, Haasz (89. Keller); Szerencsics, Lukavecki; Jautz-Lackner (89. Brenner), Dragovic, Herceg (82. Rosenecker); Spirk.

Oberdorf: Martin Wagner; Patrick Oswald, Masic, Kralj, Drzic; Florian Halper, Stefan Halper (46. Matthias Wagner), Tuider, Maximilian Halper; Bradric, Daniel Halper.