Goldener Herbst für Tobaj

Viel besser geht es nicht: Der ASV Gemeinde Tobaj hat ein sportlich unglaubliches Jahr hinter sich. Erst sicherte man sich in souveräner Manier den 2. Klasse-Meistertitel, ehe man dann auch nach seiner 1. Klasse-Rückkehr trotz kleinerer Startschwierigkeiten durch die Liga fegte.

„Mit dem ersten Sieg im dritten Spiel gegen Wiesfleck sprang der Funke dann über. Da begann die Maschinerie wieder zu laufen“, erklärte Kapitän Lukas Spirk. Nach kurzer Findungsphase in der höheren Liga folgte ein goldener Herbst. Im September und Oktober holte man aus acht Spielen sieben teils beeindruckende Siege.

„Da haben wir gezeigt, dass wir ein Spitzenteam sind. Unsere Auftritte waren sehr solide und abgeklärt“, sagte der die Torschützenliste anführende Spirk. Offensiv lieferte man wieder ab: In 13 Spielen erzielte man 45 Tore, die dritthöchste Bilanz des ganzen Burgenlandes. Zum „Prunkstück“ gesellte sich auch eine bärenstarke Defensive. Mit nur 15 Gegentoren stellt man die zweitbeste Defensivreihe.

„Wir waren als kompletter Mannschaftsblock viel stabiler als noch in der 2. Klasse. Mit Dario Horvat als Abwehrchef tätigten wir im Sommer einen Goldgriff, auch Tormann Patrick Weber ist ein immenser Rückhalt. Das braucht es dann, um erfolgreich zu sein. Insgesamt hat aber das gesamte Team einen überragenden Job gemacht.“ So glänzte man vor allem mit Spielfreude und Geschlossenheit. Als entscheidenden Faktor nannte Spirk zudem: „Wir haben immer auf unsere Stärken vertraut und versuchten, unser Ding durchzuziehen.“

Nicht nur die Erste darf sich über den Herbstmeistertitel freuen, auch das U23-Team um Trainer Josef Gerencser holte den Titel nach Tobaj. „Das ist das Tüpfelchen auf dem i und zeigt einfach, dass der eingeschlagene Weg stimmt. Dazu kann man nur dem gesamten Verein gratulieren.“

Nach dieser Saison der Superlative geht es in die wohlverdiente Pause. „Wir müssen das Ganze erst einmal sacken lassen“, erklärte der Kapitän und fügte an: „Wir werden uns bestmöglich auf das Frühjahr vorbereiten und versuchen, wieder in einen ‚Flow‘ zu kommen. Dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt.“