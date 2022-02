Jürgen Szeidl: „Wir haben noch Zeit“

Für Trainer Stefan Klem war das 2:7 in Heiligenkreuz nicht der optimale Einstand in die Testspielreihe. Obmann-Stellvertreter Jürgen Szeidl sah die Lage dennoch gelassen: „Wir haben viel getauscht und der Ausfall von Lukas Unger hat uns auch etwas aus der Bahn geworfen. Der Trainer will alle in der Vorbereitung spielen lassen und das unterstützen wir.“

Mit dem Bruder von Hartberg-Spieler Christian Klem sei man laut Szeidl mehr als zufrieden: „Er ist top und lässt perfekt trainieren. Wichtig ist, dass unsere Jungs mit ihm können und das tun sie. Wir haben ja noch etwas Zeit bis zum Start.“ Bei Kapitän Lukas Unger war die Auswechslung übrigens eine Vorsichtsmaßnahme. „Ich hoffe nichts Gröberes“, so Szeidl.