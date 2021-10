Karriereende von Ingomar Szabo: „Mein Mittelpunkt ist weg“

Für den gebürtigen Unterwarter Ingo Szabo war der zuletzt erfolgte Abschied von der Fußballbühne doch emotionaler als erwartet. Erst einen Tag zuvor verkündete er beim Training sein offizielles Karriereende über den Winter: „Schweren Herzens habe ich so entschieden.“ Für ihn gab es zwei entscheidende Gründe. Nummer eins: Die Verletzungen nahmen in den letzten Jahren Überhand. So konnte er mit „Rückenproblemen oft gar nicht mehr wirklich aus dem Bett.“

Von Grün-Weiß nun ab zu Grün-Weiß

Der zweite Grund ist aus persönlicher Sicht dafür umso erfreulicher. Während der für viele Kicker sehr schwierigen Corona-Zeit, ergab sich für „Ingo“, die Chance im Rapid-Nachwuchs tätig zu werden. Mit Winter wird der Unterwarter, der als Sportklub-Kapitän auch österreichweit Beachtung fand, nun den U13/14-Jahrgang auf die hauseigenen Akademie vorbereiten. Es hätte keine schönere Anschlussaufgabe für ihn geben können: „Ich freue mich, dass ich dem Sport erhalten bleibe. Nichts im Fußball zu tun, das könnte ich mir einfach nicht vorstellen.“

Dennoch überwiegen aktuell noch die Abschieds-Emotionen. „Einer meiner Lebensmittelpunkte, um den sich vieles drehte, ist jetzt weg. Es flossen schon auch Tränen“, so Szabo.

„Ingo wird in Oberdorf immer willkommen sein. Seine Nummer 10 wird in der Rückrunde nicht vergeben und es wird auch ein Abschiedsspiel geben“, verkündete Oberdorfs Sportlicher Leiter Marco Baldasti. Ein würdiger Abschluss für den erst seit 2018 bei den Oberdorfern kickenden, aber fest ins Herz geschlossenen, Ingomar Szabo. „Ich hätte mir meine letzten fußballerischen Jahre nicht schöner als in Oberdorf vorstellen können“, bedankte sich der „Capitano“.