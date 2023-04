Nach 2:0-Derbysieg: ASV St. Martin in Feierlaune!

Werbung

SANKT MARTIN - NEUHAUS 2:0. Der ASV St. Martin wollte das Nachbarschaftsduell mit Neuhaus eigentlich am Samstag spielen, ehe man aufgrund des Regens auf Sonntag verschieben musste. „Ein paar Zuseher hat uns das sicher gekostet“, sagte ASV-Obmann Edwin Janosch und meinte die Wetterlage im Vorfeld. Die Gäste waren dann vor der Pause die gefährlichere und aktivere Mannschaft, die aber einige gute Chancen ausließ und eine mögliche Führung verpasste. Das hielt die Hausherren im Spiel und nach Seitenwechsel waren die Hausherren dann das abgeklärtere Team. Ausgerechnet Ex-Neuhaus-Stürmer Luka Vhrunc Pfeifer, der bis zum Winter im USV-Trikot spielte, erzielte die St. Martin-Führung – Christian Lendl machte nach knapp 75 Minuten den Deckel drauf. So baute das Team von Zvonimir Panic den Vorsprung auf den Dritten gar auf sechs Zähler aus. Janosch: „In den ersten 45 Minuten war es von uns kein guter Auftritt. Danach waren wir klar besser und siegten auch verdient.“

STATISTIK:

ASV PIZZERIA PALERMO SANKT MARTIN - USV RAIKA NEUHAUS AM KLAUSENBACH 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (60.) Vhrunc Pfeifer, 2:0 (73.) Lendl.

Gelb-Rote Karte: Tobias Weber (86., Unsportlichkeit).

Reserve: 1:2 (Nico Mayer; Paul, Leon Weber).

SR: Gregorits (St. M.: gut/N: kein Kommentar).- St. Martin, 200.

St. Martin: Bozek; Bruchmann, Prem, Panic, Holzmann; Eckhardt, David Mayer; Gmeindl-Neubauer (86. Hoschek), Lendl, Jaksic; Vhrunc Pfeifer.

Neuhaus: Rosker; Jakob Meitz, Törnar (87. Stefan Zieger), Koller, Tobias Weber; Pajk; Unger, Fischer, Georg Stocker (59. Christian Wolf), Rene Zieger; Sorko.

LOIPERSDORF - UNTERSCHÜTZEN 2:2. Das Topspiel zwischen dem SCLK und dem SKU war eines von nur drei Duellen, die über die Bühne gehen konnten. Dafür bot es umso mehr. Von Beginn an ging es flott zur Sache. Nach nur sechs Minuten stellte Loipersdorf-Zangler Nikola Lovric per Freistoß auf 1:0. Unterschützen drehte in Folge die Partie, noch vor dem Pausenpfiff erzielte aber Klemens Höller das 2:2. Nach Wiederanpfiff sollte sich an diesem Ergebnis nichts mehr ändern. Aufseiten des SCLK war man aufgrund einiger Ausfälle mit dem Punkt zufrieden. Sektionsleiter Roland Szander: „Gegen Ende war Unterschützen dann schon dem 3:2 näher, unsere Burschen haben aber super gekämpft.“ SKU-Trainer Christoph Kuh lobte die Schlussoffensive seiner Elf, aber: „Davor war es viel Krampf und Kampf.“ Bitter: So wirklich hilft das X im Aufstiegskampf keinem, abschreiben darf man die 2. Liga aber noch nicht.

STATISTIK:

SC LOIPERSDORF-KITZLADEN - SK UNTERSCHÜTZEN 2:2 (2:2).-

Torfolge: 1:0 (6., Freistoß) Lovric, 1:1 (11.) Crnov, 1:2 (40.) Markus Nemeth, 2:2 (43.) Höller.

Reserve: abgesagt.

SR: Faruk Sevik (L: sehr gut/U: gut).- Loipersdorf, 200.

Loipersdorf: Palank (60. Freitag); Neubauer, Hornung, Manuel Glatz, Darko; Schiller (46. Prenner), Lovric; Höller, Feitl (81. Bruckner), Weber (80. Niklas Glatz); Sandor.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Gerencser, Geschray (80. Eberhardt), Ulreich; Kaippel (75. Toth), Markus Nemeth; Bogovic (65. Helmig), Crnov, Jonas Grabenhofer; Vittman.

ZUBERBACH - SANKT MICHAEL 2:0. Zweiter voller Erfolg in Serie für den SV Zuberbach! Nachdem die Elf von Trainer Mario Tuba in der Vorwoche in Unterschützen gewann, siegte man nun auch im Sechs-Punkte-Spiel gegen St. Michael. „Ein ganz wichtiger Sieg“, wusste SVZ-Funktionär Klaus Brandstätter, dass die drei geholten Punkte wichtig im Abstiegskampf sind. Vor allem, weil man damit „Michö“ auch auf Distanz hielt. Bereits in der ersten Halbzeit wurde durch Treffer von Kuroli und Farkas der Endstand hergestellt. „Da hatten wir das Match ganz klar im Griff, wenn es zum Halbzeitpfiff 4:0 steht, wäre es auch okay gewesen“, so Brandstätter. St. MIchaels Rudi Kopitar hatte dieser Aussage wenig entgegen zu setzen: „Die erste Halbzeit war eine unserer schlechtesten der letzten Jahre. Nach Wiederanpfiff wurden wir besser, hatten auch Chancen, aber ein Tor gelang uns leider nicht – bitter.“

STATISTIK:

SV „DIE ALLEE“ ZUBERBACH - SV SANKT MICHAEL 2:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (9.) Kuroli, 2:0 (34.) Farkas.

Reserve: abgesagt.

SR: Thiel (Z: gut/St. M.: gut).- Zuberbach, 100.

Zuberbach: Molnar; Czibor, Leitold, Schimmer (86. Gager); Tuba, Szalay; Kuroli, Czene, Horvath; Varga (89. Kwetina), Farkas (64. Gyuracz).

St. Michael: Kavac; Dittrich, Grandits, Turniski, Ungur (46. Weber); Brünner (46. Laky), Ernst (46. Magaditsch), Penthor, Vincelj; Kotnik, Hanzic.

ABGESAGTE SPIELE:

SV WELGERSDORF - SV ERDBAU BERGER DEUTSCH KALTENBRUNN.-

SC „H+P“ KEMETEN - SC BUCHSCHACHEN.-

SC WIESFLECK - ASK OBERDORF.-

ASK SKODA SIMON GOBERLING - ASV „Z+H WEBER“ GEMEINDE TOBAJ.-