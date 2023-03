Punkteteilung in St. Martin: Ergebnis nach Wunsch!

Werbung

SANKT MARTIN - GEMEINDE TOBAJ 1:1. Keinen Sieger brachte das Spitzenspiel hervor. Dabei reiste der Herbstmeister von der Gemeinde Tobaj zu seinem schärfsten Verfolger nach St. Martin und die gesamte restliche Klasse blickte darauf, wie die beiden Top-Teams in die Rückrunde starten würden. Prinzipiell gut, das ließ sich nach 90 Minuten feststellen. Die Gäste diktierten über weite Phasen, während die Hausherren immer wieder Nadelstiche setzen konnten. Früh ging das Tobaj-Team von Jochen Keglovits dann auch in Führung: Alen Herceg markierte nach fünf Minuten das 0:1. In weiterer Folge vergaben Lukas Spirk und ASV-Kollegen eine frühere Entscheidung und Christian Lendl bestrafte das mit dem 1:1-Ausgleich in Minute 37. „Sie hatten sicher mehr vom Spiel und auch mehr Chancen, aber für uns ist das Remis schon gut“, sagte St. Martin-Obmann Edwin Janosch, während Gäste-Kapitän Lukas Spirk analysierte: „Wir sind super gestartet, übten viel Druck aus und hatten Chancen auf das 2:0 oder gar 3:0. Der St. Martin-Goalie erwischte aber einen super Tag. So sind es für uns sicher zwei verlorene Punkte.“

STATISTIK:

ASV SANKT MARTIN AN DER RAAB - ASV „Z+H WEBER“ GEMEINDE TOBAJ 1:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (5.) Herceg, 1:1 (37.) Lendl.

Reserve: 1:5 (Huber; Csekits 3, Kopeszki, Keller).

SR: Heiner (St. M.: sehr gut/GT: gut).- St. Martin, 250.

St. Martin: Bozek; Gmeindl-Neubauer, Panic, Prem, Holzmann; Eckhardt, David Mayer; Jaksic, Lendl, Nico Mayer (60. Thiago); Vhrunc Pfeifer (82. Bruchmann).

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Horvat, Roth, Oswald; Szerencsics, Lukavecki; Jautz-Lackner, Dragovic, Herceg; Spirk.

NEUHAUS - DEUTSCH KALTENBRUNN 1:1. Verpasste Chance? Geht man nach dem einen Tag später erfolgten 1:1-Remis beim Schlager zwischen St. Martin und der Gemeinde Tobaj wohl schon. Beide Mannschaften hätten mit einem etwaigen Sieg etwas Druck auf die Top-Teams ausüben können, aber dazu kam es nicht. „Für mich ein gerechtes Remis, auch wenn Kaltenbrunn der erwartet schwere Gegner war“, sagte Neuhaus‘ Sportlicher Leiter Stephan Knapp. Die SVDK-Gäste gingen kurz nach der Pause durch Dominik Weber in Führung und verabsäumten es dann, den Sack zuzumachen. „Wir vergaben da zu viele Chancen“, erklärte der Sportliche Leiter Hannes Thier und schoss nach: „Es waren dann sicher zwei verlorene Punkte.“ Den Endstand markierte Florjan Törnar in Minute 61 per Freistoß.

STATISTIK:

USV RAIKA NEUHAUS AM KLAUSENBACH - SV REIFEN REICHL DEUTSCH KALTENBRUNN 1:1 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (46.) Weber, 1:1 (61.) Törnar.

Reserve: 0:2 (Stranzl, Zieserl).

SR: Ceri (N: sehr gut/K: gut).- Neuhaus, 130.

Neuhaus: Rosker; Jakob Meitz, Törnar, Koller (59. Fischer), Tobias Weber; Christian Wolf (91. Stefan Zieger), Unger, Kantor, Pajk, Rene Zieger (69. Huber); Sorko.

Deutsch Kaltenbrunn: Orban; Potzmann, Komoroczi, Fuchs, Majczan; Hütter, Pal; Preiner, Haas, Weber (78. Jens Koch); Kollar (61. Baumgartner).

WIESFLECK - UNTERSCHÜTZEN 0:2. Der SK Unterschützen startete perfekt in die Rückrunde und bleibt so oben dran. Das ist für die Elf von Christoph Kuh und Marcel Frühwirth zwar (noch) kein Thema, aber der Auftritt beim Nachbarn ließ auf ein positives Frühjahr hoffen. Über weite Strecken neutralisierten sich die Teams in der ersten Halbzeit, ehe in den zweiten 45 Minuten die Gäste die Gäste dann das Kommando die Gäste und durch Adam Vittman (61.) und Niklas Geschray (66.) via Doppelschlag trafen. „Umso länger es dauerte, desto besser wurden wir“, sagte Coach Kuh und schoss nach: „Wichtig war auch, dass wir Stefan Hettlinger konsequent wegverteidigten.“ In Wiesfleck meinte Trainer Rene Mahlknecht zum Spiel: „Es war irgendwann klar, dass das erste Tor entscheiden würde. Wegen der zweiten Hälfte geht ihr Sieg aber in Ordnung.“

SC WIESFLECK - SK UNTERSCHÜTZEN 0:2 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (61.) Vittman, 0:2 (66.) Geschray.

Reserve: 0:1 (Ritter).

SR: Haider (W: gut/U: sehr gut).- Wiesfleck, 200.

Wiesfleck: Lukschander; Ungerböck, Angyan, Siman, MIkolaschek; Platzer (54. Zupancic), Kasza, Ferk (63. Lipp), Pinoza, Kirnbauer; Hettlinger.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Nemeth, Geschray, Ulreich (68. Stubits); Bogovic, Kaippel, Jonas Grabenhofer (92. Manuel Grabenhofer), Helmig (89. Csekits); Crnov, Vittman (92. Guger).

WELGERSDORF - ZUBERBACH 1:0. Einen ungemein wichtigen Heimsieg feierte der SV Welgersdorf zum Frühjahrsauftakt gegen Zuberbach. Durch den Dreier gab der SVW die Rote Laterne an Buchschachen ab. Zum Mann des Tages avancierte Adam Balla, der mit seinem Goldtor die Hausherren jubeln ließ. „Es war ein hochverdienter Sieg. Wir haben fast keine Chancen zugelassen, hätten den Sack aber früher zumachen müssen“, erklärte Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser. Die Zuberbacher sind nach der Auftaktniederlage wieder voll im Abstiegskampf mit dabei. „Es hatte den Anschein, als ob wir zu nervös waren. Welgersdorf hat mit einer guten Chance das Spiel entschieden. Wir konnten danach nicht mehr zusetzen“, sagte Zuberbach-Sektionsleiter Klaus Brandstätter.

STATISTIK:

SV WELGERSDORF - SV „DIE ALLEE“ ZUBERBACH 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (37.) Balla.

Reserve: 4:7 (Abdullah 2, Matthias Kamper, Bayani; Alexander Gossy 5, Tomashevskyi, Kwetina).

SR: Buchecker (W: sehr gut/Z: gut).- Welgersdorf, 100.

Welgersdorf: Toth; Levonyak, Sütö, Schoditsch, Müllner; Kamper (79. Joszi), Urbauer, Balla, Lödör; Antol, Bacsi (90. Bayani).

Zuberbach: Molnar; Czene, Christopher Tuba, Leitold, Gyuracz (46. Schimmer/88. Gossy); Kuroli (46. Gager), Czibor, Szalay, Nemeth, Horvath; Varga.

LOIPERSDORF - GOBERLING 3:0. Starker Star für den SC Loipersdorf-Kitzladen! Die Mannen von Trainer Josef Novakovits feierten zum Frühjahrsbeginn einen 3:0-Erfolg über Goberling. Entscheidend dafür war vor allem die Phase kurz vor und kurz nach der Pause, wie Sektionsleiter Roland Szander im Nachgang erklärte: „Am Anfang war Goberling etwas besser, mit dem 1:0 in Minute 38 und dem 2:0 in Minute 48 war das Momentum dann aber auf unserer Seite. Zum Schluss hätten wir noch höher gewinnen können.“ Auf Goberling-Seite resümierte Sektionsleiter Rainer Hotwagner ähnlich wie Szander: „Für mich waren wir speziell zu Beginn stärker, die zweite Hälfte gehörte dann aber ganz klar ihnen. Von daher ein verdienter Sieg!“

STATISTIK:

SC LOIPERSDORF-KITZLADEN - ASK SKODA SIMON GOBERLING 3:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (38.) Sandor, 2:0 (48.) Lovric, 3:0 (59.) Schiller.

Reserve: 1:0 (Höller).

SR: Bekteshi (L: gut/G: gut).- Loipersdorf, 150.

Loipersdorf: Palank; Neubauer, Hornung, Grozdanic, Kölbl (30. Philipp Schiller); Penthor, Skrbin; Prenner, Lovric, Weber (62. Benedek); Sandor (78. Feitl).

Goberling: Szakaly; Gashi, Jelic, Matija Benko, Moser; Neudecker, Josip Benko, Ceka, König (62. Glatz), Engelmeyer; Ifkovits (75. Koller).

BUCHSCHACHEN - OBERDORF 1:2. Einen generell guten Auftritt seiner Mannschaft sah SCB-Coach Toni Dorner trotz der späteren 1:2-Niederlage. „Mit der Leistung können wir absolut zufrieden sein. Zwei individuelle Fehler brachten uns leider ins Hintertreffen“, meinte der Spielertrainer und ergänzte: „Ein Remis wäre gerechter gewesen.“ Es war das Spiel der neuen Stürmer, denn während bei den Hausherren Tomas Marolt das einzige Tor des Tages erzielte, traf Gäste-Angreifer Bruno Drzic via Doppelpack. Spät sorgte der kroatische Legionär für den Auswärtssieg. Sehr zur Freude seines Sektionsleiters Wolfgang Halper: „Es war ein intensives, hartes, aber auch faires Spiel. Wir haben nicht unverdient gewonnen. Danach freuten wir uns riesig, dass wir die Leistung in drei Punkte umwandeln konnten. Das stimmt uns zuversichtlich für die harten nächsten Aufgaben.“

STATISTIK:

SC BUCHSCHACHEN - ASK OBERDORF 1:2 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (23.) Drzic, 1:1 (28.) Marolt, 1:2 (82.) Drzic.

Reserve: 1:3 (Gashi; Matthias Wagner 3).

SR: Kuzat (B: gut/O: gut).- Buchschachen, 150.

Buchschachen: Goger; Franyi (88. Kurtz), Mitterwachauer, Dorner, Zartl; Taferner, Hoffmann; Rusz, Jurcic, Demokrat Kacanolli (78. Bodendorfer); Marolt.

Oberdorf: Martin Wagner; Daniel Halper, Michael Halper, Novoselec, Kralj; Masic, Tuider, Stefan Halper; Florian Halper (86. Oswald), Brdaric, Drzic (88. Lackner).

KEMETEN - SANKT MICHAEL 2:1. Seine starke Vorbereitung konnte der SC Kemeten nun zum Rückrundenauftakt auch in Punkte verwandeln. Das einzige Manko auf Hausherren-Seite? „Die Chancenverwertung“, sagte Obmann-Stellvertreter Gerald Halper und ergänzte: „Wir hatten sehr viele Möglichkeiten und ließen viel zu viel liegen.“ Und dennoch reichte es, weil die Gäste nicht an ihr Leistungsmaximum herankamen. Es war Innenverteidiger Mihael Vrbanic vorbehalten, die Heimischen in Minute 70 in Führung zu bringen. Keine zehn Minuten später glich Tomo Kotnik aus. Als alle schon mit einem Remis rechneten, markierte der Kemeter Neuzugang Sandro Kizlin doch noch den Siegtreffer. „Wir machten uns nur selbst das Leben schwer“, so Halper, während beim SV St. Michael der Sportliche Leiter Rudi Kopitar erklärte: „Es war von uns keine gute Leistung. Der 1:2-Gegentreffer in letzter Minute passte da dann perfekt dazu.“

STATISTIK:

SC „H+P“ KEMETEN - SV SANKT MICHAEL 2:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (70.) Vrbanic, 1:1 (81.) Kotnik, 2:1 (91.) Sandro Kizlin.

Reserve: 3:5 (Horvatits 2, Goger; Magaditsch 2, Weber, Eigentor, Kopitar).

SR: Fir (K: gut/St. M.: gut).- Kemeten, 100.

Kemeten: Friedel; Graf, Markus Hochwarter, Vrbanic, Erkinger; Stampfel (66. Mayer); Roberto Kizlin, Pausackerl; Lukas Pieler; Kokot, Sandro Kizlin.

St. Michael: Kavac; Dittrich, Grandits, Penthor, Peischl (77. Ungur); Kotnik, Ernst (81. Garger), Turniski, Neubauer (66. Brünner); Vincelj, Hanzic.