SC Buchschachen trennte sich von Trainer Dorner

Das vergangene Sport-Wochenende war nicht unbedingt im Sinn des SC Buchschachen. Erst verlor man das ungemein wichtige Duell in Welgersdorf mit 2:3, um dann beim Derby-Nachtrag in Kemeten mit 0:3 den Kürzeren zu ziehen. So rutschte der ehemalige Landesligist auf den letzten Platz der 1. Klasse Süd ab und ein Klassenerhalt wird in den verbleibenden sechs Runden richtig schwer. Noch vor dem (kleinen) Nachbarschaftstreffen beim SCK trennte man sich von Trainer Toni Dorner.

Der Fachmann, der in den bisheren Spielen selbst noch in der Innenverteidigung spielte, bestätigte das gegenüber der BVZ und sagte dazu: „Wir haben uns noch am Montagvormittag zusammengesetzt und der Verein kam dann zu dieser Entscheidung.“ Dorner war davon „überrascht“. Er meinte abschließend: „Was die genauen Gründe waren, weiß ich eigentlich nicht so genau. Ich glaube schon, dass die Leistungen gegenüber dem Herbst nicht so schlecht waren.“ Dabei holte der SCB in den bisherigen Spielen fünf Zähler - in der Hinrunde waren es insgesamt acht. Vor dem Goberling-Heimspiel am Samstag, ab 17.30 Uhr, gab es laut Sportlichem Leiter Christopher Kurtz „noch keinen neuen Trainer“.