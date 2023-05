SC Kemeten ist wieder auf Schiene

Viele Impulse. Kemeten-Cheftrainer Michael Erhart drehte in der Winterpause an einigen Stellschrauben und fand dabei auch den richtigen Zugang zu seiner Mannschaft. Vor allem das 4-4-2-System mit Raute passt gut zum Team des SCK, das in der unteren Tabellenhälfte den besten Eindruck macht.

Foto: Daniel Fenz, Daniel Fenz