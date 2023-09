SK Unterschützen: Klarer Derbyerfolg und nun ganz oben

Wiesfleck – Unterschützen 0:5. Der neue Tabellenführer der 1. Klasse Süd heißt SK Unterschützen! Die Elf von Christoph Kuh setzte sich in überzeugender Manier an die Spitze und ließ beim Nachbarn zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Ausgang aufkommen. Bereits in der 2. Minute traf Bruno Bogovic das Aluminium und eröffnete so den SKU-Sturmlauf. Dieser war dann in der 29. Minute von Erfolg gekrönt, als Marco Helmig nach einer Standardsituation das 0:1 erzielte. Zwei jeweilige Doppelpacks von Emir Garibovic und Bruno Bogovic machten den Derbysieg dann perfekt. „Ein souveräner Auftritt. Wir haben defensiv kaum etwas zugelassen und vorne die Tore gemacht“, war SKU-Trainer Christoph Kuh zufrieden. Ganz anders die Stimmungslage in Wiesfleck. Coach Rene Mahlknecht ärgerte sich: „Unsere Leistung war absolut indiskutabel und geprägt von gravierenden Eigenfehlern. Wenn wir uns die Tore quasi selber schießen, brauchen wir uns über so ein Ergebnis nicht zu wundern.“

Loipersdorf – Zuberbach 3:3. Mit einem hart umkämpften Remis trennten sich die Teams aus Loipersdorf und Zuberbach. Die Gäste erwischten dabei den besseren Start und stellten nach einem Doppelpack des toll aufspielenden Bence Pergel früh auf 0:2. „In den ersten 45 Minuten haben uns einfach Effizienz und Zielstrebigkeit gefehlt“, so SCLK-Sektionsleiter Roland Szander. Eben jene Qualitäten zeigte die Novakovits-Elf dann allerdings in der zweiten Hälfte und kam durch eine starke kämpferische Leistung noch zum verdienten Ausgleich. Dabei ließ man sich auch vom zwischenzeitlichen 1:3 nach einem Czene-Traumtor aus 30 Metern nicht verunsichern. Im Zuberbach-Lager betrachtete man die Punkteteilung mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Funktionär Klaus Brandstätter: „Vor dem Spiel hätte ich das Unentschieden wohl unterschrieben, nach diesem Spielverlauf sehe ich für uns aber eher zwei verlorene Punkte.“

Neuhaus – Goberling 1:3. Erster Saisonsieg für den ASK Goberling! Die Schermann-Truppe zeigte in Neuhaus eine starke Kampf- und Willensleistung und sicherte sich so drei wichtige Zähler. Den wesentlichen Faktor beim Auswärtserfolg stellte die gut organisierte Defensivreihe vor Schlussmann David Szakaly dar, für den Obmann Martin Engelmeyer ein Sonderlob übrig hatte: „Unser Goalie war überragend. Ohne ihn hätten wir die Partie wohl nicht gewonnen.“ Die Gäste standen zu Beginn der Partie tief und setzten offensiv immer wieder Nadelstiche. Nach einem Konter erzielte Thomas Kappel schließlich das umjubelte 0:1. Tarik Avdibasic erhöhte kurz vor Seitenwechsel sogar noch. Das Neuhauser Team scheiterte indes an der Aufgabe, die deutlich größeren Spielanteile in Zählbares umzumünzen. „Läuferisch und kämpferisch eine ganz schwache Leistung“, kritisierte der Sportliche Leiter Stefan Knapp und ergänzte: „Es war auch kein wirkliches Aufbäumen zu erkennen.“ Der USV zog danach die Konsequenzen aus dem Saisonstart und trennte sich von Trainer Sebastjan Vogrincic. Philipp Holzmann übernimmt interimistisch.

Deutsch Kaltenbrunn – Heiligenbrunn 2:0. Nächster Dreier für den SV Deutsch Kaltenbrunn! Die Omischl-Elf hält damit den Kontakt zur Tabellenspitze aufrecht, während die Gäste aus Heiligenbrunn weiter Boden verlieren. Den Grundstein für den Erfolg legten die Hausherren mit einer starken Anfangsphase, die im 1:0 durch einen Preiner-Kopfball (17.) gipfelte. In weiterer Folge wurden die Gäste stärker, aber, „bis 20 Meter vor dem Tor haben wir teilweise nicht schlecht gespielt, aber im letzten Drittel fehlten uns wie so oft die Lösungen“, erklärte SVH-Sektionsleiter Thomas Kedl. So blieb es chancenarm, ehe Fabricio spät mit seinem siebten Saisontor das 2:0 erzielte. Dt. Kaltenbrunns Sportlicher Leiter Jürgen Hütter: „Das war sicher kein fußballerischer Leckerbissen, aber die drei Punkte zählen.“

Jabing – Oberdorf 0:4. Weiterhin stark in Form präsentiert sich der ASK Oberdorf. Beim 0:4 ließ man den Jabingern in der Pinka-Arena nicht den Hauch einer Chance und stürzte das Team um Spielertrainer Hupfer schon in der Frühphase der Saison in eine kleine Krise. Dabei spielte den Gästen vor allem eine frühe Rote Karte (12.) für Keeper Toth in die Hände. „In Unterzahl bei dieser Hitze hatten wir einfach nichts entgegenzusetzen“, sagte Jabing-Obmann Christian Gansfuss. So konnten die Oberdorfer Ball und Gegner laufen lassen und nach Toren von Jakopec, Kovacic, Merlin sowie des eingewechselten Nikolaus Halper einen souveränen Auswärtssieg einfahren. Sektionsleiter Wolfgang Halper: „An diesem Tag ist wirklich alles für uns gelaufen. Bei besserer Chancenverwertung machen wir sogar noch mehr Tore.“ Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel bleibt der ASK Oberdorf punktgleich mit dem SK Unterschützen an der Tabellenspitze.

Schlaining – Markt Neuhodis 3:2. Erlösung für den ASK Schlaining, der den ersten Sieg feiern durfte! Das 3:2 gegen den Aufsteiger aus Markt Neuhodis spiegelte dabei nicht ganz die tatsächlichen Kräfteverhältnisse wider, denn der Auftritt der Schlaininger war durchaus überzeugend. Von Anfang an schnürte man die Gäste in deren Hälfte ein und drückte auf den Führungstreffer. Dieser gelang Adrian Kovacs in der 13. Minute, doch wenige Augenblicke später entwischte der agile Hodiser Daniel Horvath seinen Bewachern und sorgte direkt wieder für ausgeglichene Verhältnisse. Die Hausherren ließen sich davon nicht beirren, zogen weiter ihr Spiel auf und belohnten sich mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause selbst. In der zweiten Halbzeit wurde es offener, aber prinzipiell ließ Schlaining einen höheren Heimsieg aus. Hodis-Sektionsleiter Andreas Horvath meinte fair: „Ein verdienter Sieg für Schlaining. Sie waren an diesem Tag die bessere Mannschaft.“

Bad Tatzmannsdorf – Kemeten 3:2. Der SC Bad Tatzmannsdorf brachte den bisher ungeschlagenen Leader aus Kemeten zu Fall! In einer taktisch geprägten Partie agierten die Heimischen aus einer gut gestaffelten Defensive heraus und setzten mit ihren offensiven Ausnahmekönnern auch immer wieder Akzente. So hatte Patrick Bürger noch vor der Pause die umgehende Antwort auf das Führungstor der Kemeter parat, während sein Sturmpartner Luka Grgic nach dem Seitenwechsel nachlegen konnte. Mit dem 3:1 durch Roman Wenzel in der 81. Minute war die Partie dann entschieden, der Anschlusstreffer zum 3:2 kam zu spät. SCT-Coach Joachim Postmann: „Ein guter Auftritt gegen spielerisch starke Kemeter. Nach unserer Führung war der Sieg eigentlich nicht mehr gefährdet.“ In Kemeten haderte man vor allem mit einem vergebenen Elfmeter kurz vor der Pause. Der Sportliche Leiter Gerald Halper: „Das war sicherlich der Knackpunkt, denn bis dahin war es ausgeglichen. Insgesamt war unsere Vorstellung mit der Tabellenführung im Rücken aber leider fast schon überheblich.“

Statistik:

SC Loipersdorf-Kitzladen – SV Zuberbach 3:3 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (9.) Pergel, 0:2 (23.) Pergel, 1:2 (55.) Skrbin, 1:3 (62.) Czene, 2:3 (69.) Höller, 3:3 (72.) Lovric. Gelb-Rote Karte: Szalay (92., Foul).

Reserve: 3:2 (Koch, Smodics, Dominik Bruckner; Puggler, Mandal).

SR: Wisak.- Loipersdorf, 120.

Loipersdorf: Ringbauer; König, Hornung, Skrbin, Neubauer; Glatz, Prenner; Höller, Lovric, Weber (66. Böhm); Benedek.

Zuberbach: Molnar; Schimmer, Leitold, Czene; Kuroli, Nemeth, Szalay, Imre (71. Gager), Horvath; Pergel, Virag (84. Kwetina).

USV Raika Neuhaus am Klausenbach – ASK Skoda Simon Goberling 1:3 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (29.) Kappel, 0:2 (42.) Avdibasic, 1:2 (81.) Simon, 1:3 (83.) Bubnjevic.

Reserve: Nichtantreten Goberling.

SR: Nemeth.- Neuhaus, 100.

Neuhaus: Rosker; Tobias Weber (73. Wolf), Karnet, Prahic, Jakob Meitz (88. Huber); Zieger (51. Stocker); Philipp Weber (51. Fischer), Sorko, Unger, Semen; Simon.

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Nagy, Neudecker; Mikovits (89. Glatz), Ifkovits (84. Kuh), Bubnjevic, Kappel, Kalchbrenner; Avdibasic.

SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf – SC „H+P“ Kemeten 3:2 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (20.) Stampfel, 1:1 (35.) Patrick Bürger, 2:1 (55.) Grgic, 3:1 (81.) Wenzel, 3:2 (92.) Roberto Kizlin. Reserve: 3:2 (Alföldi, Emre Salur, Klein; Michael Hochwarter, Gregorius).

SR: Radonjic.- Bad Tatzmannsdorf, 120.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Radakovits (23. Vokshi), Muth, Cecura, Philipp Bürger (82. Tim Bürger); Mahmood, Mohac; Grgic, Puretic, Wenzel; Patrick Bürger.

Kemeten: Lukas Goger; Kiss, Vrbanic, Markus Hochwarter, Graf; Roberto Kizlin; Lukas Pieler (81. Philipp Goger), Pausackerl; Stampfel; Kokot, Sandro Kizlin.

ASK Automobile Simon Jabing – ASK Oberdorf 0:4 (0:2).- Torfolge: 0:1 (42.) Jakopec, 0:2 (45.) Kovacic, 0:3 (63.) Merlin, 0:4 (76.) Nikolaus Halper.

Rote Karte: Jenö Toth (12., Notbremse).

Reserve: 4:4 (Sudic, Brunner, Toth, Tauss; Nikolaus Halper, Lorenz, Eigentor, Matthias Wagner).

SR: Wandl.- Pinka Arena, 150.

Jabing: Toth; Turk, Benjamin Bogad, Yannick Bogad (77. Kamper), Haselpacher (13. Reiger); Ljubek, Ceka; Bakek, Hupfer, Videk; Vucic (65. Deutsch).

Oberdorf: Martin Wagner; Daniel Halper (65. Florian Halper), Michael Halper, Novoselec, Kralj; Holpfer (62. Lackner), Kovacic, Stefan Halper, Maxi Halper (65. Nikolaus Halper); Jakopec, Merlin (79. Matthias Wagner).

ASK Schlaining – ASK Markt Neuhodis 3:2 (3:1).-

Torfolge: 1:0 (13.) Kovacs, 1:1 (16.) Daniel Horvath, 2:1 (41.) Nyari, 3:1 (43.) Felegyhazi, 3:2 (81.) Daniel Horvath.

Reserve: 7:0 (Draxler 3, Hodzic 2, Arth, Kalcsics).

SR: Yüksel Akar.- Schlaining, 150.

Schlaining: Bögöly; Schwarz, Dzaferovic, Oswald, Csebits; Putz; Kiss, Mamic; Felegyhazi (70. Crnovic), Kovacs (92. Postmann), Nyari (78. Hodzic).

Markt Neuhodis: Baliko; Janisch, Dorner, Havasi, Johannes Horvath (32. Liszt); Dobrovits, Varga; Steinreiber, Tamas, Daniel Horvath; Vittman.

SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn – SV Heiligenbrunn 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (17.) Preiner, 2:0 (82.) Fabricio.

Reserve: 0:4 (Gasper 2, Dominik Stettner, Strobl).

SR: Kern.- Deutsch Kaltenbrunn, 170.

Deutsch Kaltenbrunn: Ranogajec; Majczan, Fuchs, Koch, Berger (78. Steiner); Rozmaric, Bauer, Hirt, Töltl; Preiner; Fabricio.

Heiligenbrunn: Robin Hamr; Strobl (46. Laszlo), Cvetkovic (49. Reichl), Stettner, Szabo (83. Julian Hamr); Kristofic, Achilles (63. Gasper), Marcec, Seybold, Kraller; Vurusic (83. Herczeg).

SC Wiesfleck – SK Unterschützen 0:5 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (29.) Helmig, 0:2 (41.) Bogovic, 0:3 (69.) Bogovic, 0:4 (71.) Garibovic, 0:5 (75.) Garibovic. Reserve: 1:3 (Danny Mahlknecht; Nemeth, Manuel Grabenhofer, Ritter).

SR: Erdem.- Wiesfleck, 300.

Wiesfleck: Lukschander; Platzer, Ferk, Siman, Kirnbauer; Pinoza, Vrandecic; Levec, Kasza; Lipp (56. Mikolaschek/77. Nemejc), Hettlinger.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics (75. Guger), Nemeth, Geschray, Ulreich; Gerencser, Toth (81. Manuel Grabenhofer); Helmig (75. Schwarz), Kaippel, Garibovic (81. Heinrer); Bogovic.