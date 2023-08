SK Unterschützen schon wieder stabil auf Schiene

Jabing – Unterschützen; Samstag, 17 Uhr. Viel besser hätte der SK Unterschützen kaum in die neue Pflichtspielsaison finden können: Erst warf man vor knapp drei Wochen Grafenschachen nach einem 3:0-Sieg aus den BFV-Cup, um dann am Wochenende beim Liga-Start dem ASK Goberling beim späteren 5:1 nur wenige Chancen zu lassen. Nun geht es für die Elf von Christoph Kuh beim ASK Jabing, den man noch bei dessen 0:3 in Zuberbach beobachtete, weiter. Der SKU-Coach dazu: „Sie waren vor allem vor der Pause richtig stark. Uns erwartet dort eine kompakte ASK-Mannschaft.“ Der Respekt ist aber beidseitig, denn auch in der Pinka Arena weiß man um die Unterschützener Stärken. Jabing-Obmann Christian Gansfuss: „Die sind heuer sicher einer der ganz großen Titelfavoriten.“

Tabelle Foto: BVZ