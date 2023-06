St. Martin oben, Welgersdorf muss runter

Sankt Michael – Sankt Martin 0:0. Bereits vor dem Spiel in St. Michael war klar, dass dem ASV St. Martin ein Remis zum Aufstieg reicht – das gab es dann auch. Hätten die St. Martiner Gäste aber ein Tor kassiert, wäre man nicht in die 2. Liga zurückgekehrt. Obmann Edwin Janosch: „Man muss sagen, das es eine echte Zitterpartie war und zum Glück reichte uns der Punkt dann. Jetzt sind wir wieder dort, wo wir hinwollten. Die Burschen haben das in der Martinshalle in St. Martin schließlich auch ordentlich gefeiert.“ Während es für den ASV somit eine Liga rauf geht, muss sich St. Michael in die 2. Klasse verabschieden. Der Gang dorthin stand bereits vor dem Match fest. Einen „vernünftigen Abschied“ gab Sektionsleiter Rudi Kopitar als Ziel vor dem Spiel aus. „Und der ist uns auch gelungen. Es war eine gute Partie von unserer Seite, bei der wir auch die besseren Chancen hatten. Ohne Druck geht es gleich viel einfacher.“

Unterschützen – Kemeten 4:1. Bis zuletzt hoffte der SK Unterschützen, ob in St. Michael nicht doch noch ein Tor fallen sollte. Ein Treffer der „Michöler“ hätte dem SKU nämlich gereicht, um den 2. Liga-Aufstieg zu schaffen. „Wir waren mit ihnen in Kontakt und bei einem 0:0-Zwischenstand kann natürlich immer etwas passieren – schade“, sagte SKU-Trainer Christoph Kuh und ergänzte: „Es war aber anders als im vergangenen Jahr.“ 2022 hätten Niklas Geschray und Kollegen in Goberling „nur“ gewinnen müssen, um aufzusteigen, aber das spätere Remis reichte damals nicht. Kuh weiter: „Heuer hatte keiner mehr so wirklich damit gerechnet, auch wenn letztendlich ein Sieg der St. Martiner mit 6:0 oder 7:0 viel besser als das 0:0 gewesen wäre.“ Selbst konnte man sich am Samstag nur wenig vorwerfen. Gegen starke Kemeter spielte man laut Coach „sehr, sehr gut“ und hatte auch für den abschließenden Kontrahenten nur Lob über: „Mit Tobaj waren sie unser stärkster Gegner im Frühjahr.“ Etwas Glück war zwar auch dabei, denn die Gäste reklamierten gleich einige strittige Situationen, aber die Pfeife des Schiris blieb stumm. „Zwei Elfer wären zu geben gewesen. Das war schon eine Frechheit“, kritisierte Kemetens Gerald Halper und schoss nach: „Unser super Frühjahr nimmt uns aber keiner mehr.“

Deutsch Kaltenbrunn – Buchschachen 5:1. Zumindest das Ende war dann versöhnlich: Der SV Deutsch Kaltenbrunn wird trotz der schwachen Rückrunde auch im kommenden Jahr in der 1. Klasse Süd vertreten sein. Das passierte auch, weil man sein Heimspiel gegen Absteiger Buchschachen selbst gewann und so nicht mehr von Welgersdorf überholt werden konnte. Das wäre man aber auch bei einer etwaigen Niederlage nicht, denn der SVW verlor in Goberling mit 0:1. Die Hausherren starteten beim letzten Spiel von Kapitän Jürgen Hütter super rein und Patrik Preiner stellte schnell auf 2:0. In weiterer Folge fanden auch die Gäste in die Begegnung und Dominik Rusz verkürzte. „Wir hatten uns viel vorgenommen, aber die Luft war irgendwie raus“, sagte Buchschachens Sportlicher Leiter Christopher Kurtz und meinte weiter: „Nach dem 1:2 waren wir zwar gut im Spiel, aber in der zweiten Halbzeit hätten wir auch viel höher verlieren können.“ Da drehte der SVDK richtig auf und Hütter krönte sein Abschiedsspiel mit zwei Toren. Den Schlusspunkt setzte dann Peter Kollar in Minute 84. Hütter: „Wir haben es dann souverän heruntergespielt.“

Goberling – Welgersdorf 1:0. Neben St. Michael und Buchschachen ist auch Welgersdorf abgestiegen. Weil mit Güssing und Allhau zwei Süd-Klubs aus der Landesliga runterkommen, reichte dem SVW der drittletzte Platz in der 1. Klasse nicht. Zum Abschluss gab es ein 0:1 gegen Goberling – auch ein Sieg beim ASK hätte, aufgrund des gleichzeitigen Erfolgs von Deutsch Kaltenbrunn, nichts am Abstieg geändert. Der Treffer zum 1:0 für die Heimischen fiel durch Josip Benko erst spät (88.). Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser resümierte: „Die Partie war ein Spiegelbild der ganzen Saison. Wir waren teils überlegen und kassieren am Ende dann ein Freistoßtor – bezeichnend.“ In Goberling war der abschließende Erfolg gleichzeitig die Abschiedsvorstellung von Trainer Alex Kern. Dem Coach wurde vor dem Spiel mitgeteilt, dass man nicht mehr mit ihm plant. Kern: „Obwohl ich mein sportliches Ziel mit dem neunten Platz erreicht habe, gibt es jetzt das Aus.“ Obmann Martin Engelmeyer erklärte: „Es war eine Vorstandsentscheidung.“ Nach einem Nachfolger wird nun gesucht.

Gemeinde Tobaj – Neuhaus 4:1. Gelungener Abschluss für Meister ASV Gemeinde Tobaj! Das Spitzenteam feierte in der letzten Runde einen souveränen Heimsieg über den USV Neuhaus am Klausenbach und beendete die Meisterschaft so ohne Niederlage! „Das ist schon etwas Einzigartiges, besser geht es nicht“, sagte Kapitän Lukas Spirk, der beim 4:1-Erfolg seine Saisontreffer 39 und 40 erzielte. „Wir kassierten dann zwar den Anschluss, jedoch hatten wir immer die richtige Antwort parat“, so Spirk. Zoran Lukavecki und Luka Dragovic konterten den USV-Treffer von Tobias Weber und krönten „eine fabelhafte Saison“. Auch der Gegner zollte dem Meister Respekt. „Wir möchten den Tobajern zum Titel gratulieren. Der ist hochverdient und sie haben in dieser Liga auch nichts verloren gehabt“, gratulierte Stephan Knapp.

Loipersdorf – Oberdorf 4:2. Eine starke Saison spielte auch der SCLK. Letzlich endete sie hinter den drei Klassen-Besten auf dem guten vierten Platz. Zum Abschluss gab es noch einen 4:2-Heimsieg über Oberdorf. Sektionsleiter Roland Szander: „Ein verdienter Erfolg. Vor der Pause war das Spiel noch ausgeglichen, danach waren wir aber besser.“ Für Gegner Oberdorf war die Pleite kein Beinbruch. Zwar kämpfte man durchaus lange gegen den Abstieg, war bereits aber vorzeitig gesichert. Funktionär Wolfgang Halper meinte zur Niederlage: „Es war sicher eines unserer besseren Spiele im Frühjahr. Das Pendel hätte bei 2:2 auch in die andere Richtung ausschlagen können.“

Zuberbach – Wiesfleck 5:1. Am Sonntag machten Zuberbach und Wiesfleck die 1. Klasse-Saison perfekt. Die Heimischen fuhren dabei einen klaren Erfolg ein, dem man speziell einer guten Vorstellung nach der Pause zu verdanken hatte, wo das Ergebnis nach 2:1-Halbzeitstand noch deutlich wurde. Funktionär Klaus Brandstätter: „Nach der Halbzeit ging es Schlag auf Schlag, da waren wir klar besser.“ Besonders freute ihn aber auch das Geschehene vor der Pause: „Mit Luca Kwetina und Maksym Tomashevskyi haben da zwei 15-jährige Burschen getroffen.“ Wiesflecks Trainer Rene Mahlknecht war mit dem Schlussakkord klarerweise weniger zufrieden: „An dem Tag waren wir viel zu nachlässig in der Defensive. Viel zu locker, viel zu unkonzentriert. Das war von Beginn an so.“

STATISIK:

SV Sankt Michael – ASV Pizzeria Palermo Sankt Martin 0:0.-

Reserve: 6:4 (Ploy 4, Makisch, Unger; Körbler 4).

SR: Gregorits (St. M.: gut/St. M.: sehr gut).- St. Michael, 150.

St. Michael: Kavac; Dittrich, Grandits, Turniski, Weber; Brünner (43. Piskorek), Ernst, Laky, Neubauer; Kotnik, Hanzic.

St. Martin: Bozek; Holzmann, Prem, Thiago, Andi Bruchmann; Windisch, David Mayer; Gmeindl-Neubauer (80. Körbler), Lendl (80. Hoschek), Jaksic; Vhrunc Pfeifer.

SK Unterschützen – SC „H+P“ Kemeten 4:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (23.) Geschray, 2:0 (51.) Crnov, 2:1 (53.) Lukas Pieler, 3:1 (75.) Helmig, 4:1 (85.) Vittman. Rote Karte: Kiss (50., Torraub).

Reserve: 2:2 (Doppler, Michael Nemeth; Goger, Horvatits).

SR: Karadag (U: sehr gut/K: kein Kommentar).- Dampfkessel-Arena, 150.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Gerencser, Geschray (89. Christopher Schwarz), Ulreich (21. Eberhardt); Helmig, Kaippel, Jonas Grabenhofer, Bogovic; Crnov, Vittman (89. Niklas Schwarz).

Kemeten: Putz; Graf, Vrbanic, Kiss, Erkinger; Roberto Kizlin; Lukas Pieler, Stampfel (56. Markus Hochwarter); Mayer (68. Goger); Sandro Kizlin (83. Horvatits), Kokot (83. Simon Pieler).

SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn – SC Buchschachen 5:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (5.) Preiner, 2:0 (10.) Preiner, 2:1 (23.) Rusz, 3:1 (53.) Hütter, 4:1 (60.) Hütter, 5:1 (84.) Kollar.

Reserve: 8:0 (Zieserl 4, Stranzl 2, Wilfinger 2).

SR: Özdemir (K: gut/B: durchschnitt).- Deutsch Kaltenbrunn, 100.

Deutsch Kaltenbrunn: Orban; Berger, Komoroczi, Fuchs, Potzmann; Kollar, Hütter, Baumgartner (71. Jens Koch), Töltl (63. Pal); Weber, Preiner.

Buchschachen: Goger; Thomas Lechner, Michi Fleck (55. Manuel Arthofer), Mitterwachauer, Moritz Lechner; Rusz, Hoffmann, Flamur Kacanolli, Taferner; Rusz; Gashi.

ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj – USV Raika Neuhaus am Klausenbach 4:1 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (19.) Spirk, 2:0 (23.) Spirk, 2:1 (56.) Tobias Weber, 3:1 (61.) Lukavecki, 4:1 (65.) Dragovic.

Reserve: 6:3 (Csekits 2, Kopeszki 2, Roth, Georg Jandrisits; Leon Weber 2, Philipp Weber 2).

SR: Fercher (GT: gut/N: sehr gut).- Dt. Tschantschendorf, 150.

Gemeinde Tobaj: Weber (61. Pronhagl); Haasz, Horvat, Leitner, Winkelbauer; Szerencsics, Lukavecki; Herceg, Rosenecker (66. Keller), Dragovic; Spirk.

Neuhaus: Rosker (83. Pilz); Alexander Fischer (83. Huber), Törner, Christian Fischer, Unger; Pajk; Christian Wolf (83. Stefan Zieger), Kantor (71. Koller), Stocker (77. Leon Weber), Tobias Weber; Sorko.

ASK Skoda Simon Goberling – SV Welgersdorf 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (88.) Josip Benko.

Reserve: 5:1 (Julian Schranz 2, Thorsten Schranz, Kalchbrenner 2; Abdullahu).

SR: Nemeth (G: durchschnitt/W: sehr gut).- Goberling, 100.

Goberling: Szakaly; Gashi, Moser (90. Koller), Jelic, Josip Benko; Neudecker, König (47. Sascha Schranz), Matija Benko, Glatz (71. Kalchbrenner); Kappel, Engelmeyer.

Welgersdorf: Toth; Müllner, Schoditsch, Kosik, Lödör; Bayani, Balla, Kamper (90. Abdullah), Antol; Urbauer (90. Plank), Bacsi.

SC Loipersdorf-Kitzladen – ASK Oberdorf 4:2 (2:1).-

Torfolge: 0:1 (17.) Lackner, 1:1 (32.) Lovric, 2:1 (41.) Lovric, 2:2 (54.) Lackner, 3:2 (63.) Lovric, 4:2 (67.) Sandor.

Reserve: 5:0 (Feitl, Weber, Schiller, Dominik Bruckner, Szander).

SR: Lang (L: gut/O: durchschnitt).- Loipersdorf, 100.

Loipersdorf: Freitag; Prenner (67. Böhm), Neubauer (46. Philipp Schiller; 81. Feitl), Hornung, Darko; Glatz, Skrbin; Höller, Lovric (77. Weber), Sandor; Benedek (77. Oliver Schiller).

Oberdorf: Martin Wagner; Holpfer, Michael Halper, Kralj, Stefan Halper; Novoselec, Masic; Lackner, Maximilian Halper, Drzic (61. Patrick Oswald); Brdaric.

SV „Die Allee“ Zuberbach – SC Wiesfleck 5:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (6.) Kwetina, 1:1 (23.) Kasza, 2:1 (35.) Tomashevskyi, 3:1 (47.) Kuroli, 4:1 (50.) Szalay, 5:1 (72.) Horvath.

Reserve: 1:1 (Sudic; Fabian Nemejc).

SR: Herczeg (Z: gut/W: gut).- Zuberbach, 150.

Zuberbach: Molnar; Czibor, Leitold, Schimmer; Tomashevskyi, Czene, Szalay, Kuroli, Horvath (86. Sudic); Varga, Kwetina.

Wiesfleck: Lukschander; Platzer (83. Nico Nemejc), Siman, Ungerböck (88. Putz), Mikolaschek (83. Buchegger); Ferk (68. Fabian Nemejc), Kasza, Pinoza; Lipp (68. Zingl), Hettlinger, Kirnbauer.