SVDK: Ohne Vertrauen in den Endspurt

Als möglicher Aufstiegsanwärter im letzten Sommer in die Saison gestartet, könnte es beim SV Deutsch Kaltenbrunn nun schnell auch in die andere Richtung gehen: Die Elf von Trainer Stefan Klem ist spätestens seit Rückrundenstart in der Krise und auch die Doppelrunde mit dem Nachtrag am Montag beim bisherigen Schlusslicht aus Welgersdorf brachte keine Entspannung. So verlor man Spiel eins in Zuberbach mit 4:6, um dann zwei Tage später auch beim SVW mit 3:4 den Kürzeren zu ziehen. Sieben Auswärtstore zu erzielen und dennoch nicht zu punkten, ist eine sportliche Rarität. Wirklich zu erklären ist das nicht. „Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll“, meinte der langjährige Kapitän Jürgen Hütter kurz nach Spielschluss am Montagabend. 35 Minuten lang lieferte man einen erschreckenden Auftritt ab, lag mit 0:3 hinten, um dann in wenigen Minuten seine wahre Klasse unter Beweis zu stellen und auf 2:3 heranzukommen. Hütter: „Wir haben aktuell null Selbstvertrauen und die Anfangsphase verschlafen.“ Wie in Zuberbach, wo der Spielverlauf relativ ähnlich war. Die zweiten 45 Minuten waren dann fußballerisch besser, traf David Pal in Minute 82 zum 3:3-Ausgleich, aber keine Minute später erzielte Laszlo Bacsi per Abstauber den SVW-Siegestreffer.

„Ich hätte einen Punkt eigentlich sofort unterschrieben“, so der „Capitano“, der anfügte: „Dieses Gegentor war symptomatisch für unsere Situation. Unser Goalie Nico Hermann hält erst super, aber der Abpraller fällt dann Bacsi vor die Füße. Wir sind in vielen Situationen immer nur zweiter Sieger.“ Gewonnen hat der SVDK im Frühjahr indes noch nicht. Zwei Punkte stehen auf der Haben-Seite und klammert man Buchschachen etwas aus, kann auch für den langjährigen 2. Liga-Verein nach hinten noch alles passieren. Das Potenzial bleibt, aber im Endspurt warten mit Unterschützen, Tobaj, Loipersdorf und die direkten Duelle gegen St. Michael, Oberdorf und Buchschachen noch einige Kapazunder. Spiel eins steigt am Samstag gegen den Dritten aus Unterschützen. Die dürfen und wollen sich keinen Umfaller im Aufstiegskampf leisten. Einfach wird das für den SVDK so nicht. Hütter dazu: „Die wollen kicken und vielleicht tun wir uns da etwas leichter, als gegen unsere letzten Gegner.“ Das wäre für den Traditionsverein auch zu hoffen.