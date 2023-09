USV Neuhaus: Abschied einer Legende

Nicht weniger als 13 (!) Jahre war Sebastjan Vogrincic für den USV Raika Neuhaus am Klausenbach tätig. Nach jahrelangem Einsatz als Stratege und Mittelfeldmotor im Neuhauser Spiel übernahm er erst als Spielertrainer die USV-Agenden, ehe er dann seine aktive Karriere beendete und sich voll auf die Coaching-Rolle konzentrierte. Dieses Engagement endet nun nach der jüngsten 1:3-Niederlage seiner Neuhauser gegen den ASK Goberling. Der USV hält nach vier Spielen bei nur drei Zählern und bleibt so weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Aufgrund des verpatzten Saisonstarts sah sich die Vorstandsriege des Vereins nun gezwungen, zu reagieren. „Menschlich gesehen eine ganz schwere Entscheidung. Wir haben viele Höhen und Tiefen miteinander erlebt und sind 'Sebo' für alles, was er für uns geleistet hat, ungemein dankbar.“ sagte der Sportliche Leiter Stefan Knapp. Am Ende sei es aber ausschlaggebend gewesen, der Mannschaft nach den letzten enttäuschenden Auftritten mit einem Trainerwechsel einen frischen Impuls zu geben. „Zuletzt waren Einstellung und Moral mangelhaft. Vielleicht ist das Team nach der langen Zusammenarbeit auch irgendwie abgestumpft“, meinte Knapp.

Trendwende erhofft

Tatsächlich geben die relativ inkonstanten Darbietungen der Neuhaus-Mannschaft Rätsel auf. An der Qualität des Kaders zweifelt in der 1. Klasse kaum jemand. Immer wieder aufblitzende spielerische Glanzmomente in den Vorstellungen der Neuhauser zeugen von ihrem technischen Vermögen. Und trotzdem ist es in der aktuellen Saison noch nicht gelungen, das Potential der Kicker voll auszuschöpfen und auf den Rasen zu bringen. Interimistisch darf sich an dieser Aufgabe nun der langjährige Spieler Philipp Holzmann versuchen. Bis zum Heimspiel gegen den ASK Oberdorf am 16. September will man den Trainerposten dann mit einer dauerhaften Lösung neu besetzt haben. Der Sportliche Leiter Stephan Knapp dazu: „Wir sind schon mit einigen Kandidaten im Gespräch, aber noch ist nichts spruchreif.“