1. Klasse Süd: Endspiele oben und unten

Am Samstag ist auch in der 1. Klasse Süd Showtime angesagt. Und dabei geht es noch um einiges. Das zweite 2. Liga-Ticket etwa. Dabei ist die Lage klar: St. Martin reicht in St. Michael jeder Punkt, um nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen zu sein. Unterschützen muss indes auf Schützenhilfe hoffen und selbst gegen Kemeten gewinnen. „Unsere eigene Aufgabe ist sehr schwer und dann hoffen wir natürlich auch auf 'Michö'“, sagte SKU-Coach Christoph Kuh, während St. Martin-Obmann Edwin Janosch meinte: „Wir wollen zumindest den noch benötigten Punkt machen.“ Ausgang offen! Komplexer ist die Lage im unteren Tabellendrittel, weil es auch von der Burgenlandliga abhängt. Gibt es keinen weiteren Süd-Absteiger, bleiben sowohl Kaltenbrunn als auch Welgersdorf oben. Geht es für Markt Allhau oder Rudersdorf indes runter, kommt es zu diesem Fernduell. Der Matchball liegt in Kaltenbrunn, denn der SVDK muss „nur“ gegen Buchschachen gewinnen. Dann ist es auch egal, was Welgersdorf in Goberling macht. „Es braucht jetzt ganz einfach diesen Sieg“, sagte SVDK-Kapitän Jürgen Hütter.

Foto: BVZ