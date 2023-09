1. Klasse Süd: Hitziges Krisenduell in Jabing

Jabing - Neuhaus; Samstag, 16 Uhr: Nicht nach Wunsch verlief die bisherig Saison für den 2. Liga-Absteiger vom ASK Jabing. Drei Niederlagen und ein Remis ist die Bilanz nach vier gespielten Runden. Zu wenig für die in den letzten Jahren doch erfolgsverwöhnten Jabinger, deren Obmann Christian Gansfuss aber zu beruhigen wusste: „Die Mannschaft wurde komplett neu zusammengestellt und muss sich erst finden. Dazu kommt natürlich das Pech mit unseren Langzeitverletzten.“ Allen Widrigkeiten zum Trotz blickt man optimistisch und selbstbewusst auf das bevorstehende Duell mit dem USV Neuhaus. „Wir wollen die drei Punkte in Jabing halten“, gab Gansfuss die Marschroute vor. Mit dem USV Neuhaus kommt ein unberechenbarer Gegner zum Gastspiel in den Oberwarter Bezirk. Dem überraschenden 1:0-Sieg gegen das Top-Team aus Unterschützen ließen Andraz Sorko und Kollegen eine schwache Vorstellung gegen Goberling, die in einer 1:3-Niederlage und der Entlassung von Coach Vogrincic resultierte, folgen. Mit Neo-Trainer Philipp Holzmann ist man entschlossen, gegen Jabing wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Für dieses Unterfangen kann der USV kadertechnisch aus dem Vollen schöpfen, während Jabing den Rot-gesperrten Tormann Jenö Toth vorgeben muss.

Tabelle Foto: BVZ