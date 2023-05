„Michö" muss kämpfen

GEMEINDE TOBAJ - SANKT MICHAEL; SONNTAG, 17 UHR. Keine einfachen Wochen für den SV St. Michael: Schon das gesamte Frühjahr tun sich die „Michöler“ schwer, zuletzt, nach dem Welgersdorfer Sieg im Nachtrag am Montag, rutschte man sogar auf einen Abstiegsplatz ab. Jetzt heißt es in den letzten Runden der Saison kämpfen, will man auch im Herbst noch in der 1. Klasse spielen! Die nächste Aufgabe für einen Punktgewinn erweist sich aber als absolut schwer. Es geht zu Leader Tobaj. „Dort können wir in unserer jetzigen Situation nur überraschen“, weiß Funktionär Rudi Kopitar. „Klar ist aber auch, dass wir bald aus dem Strudel raus müssen, sonst wird es eng.“ Die direkten Duelle, die noch anstehen, werden wohl entscheidend, in Tobaj kann man fast nur gewinnen.

Foto: Bauer, Bauer