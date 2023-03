SC Buchschachen lädt zu „Mörder-Derby“!

Werbung

BUCHSCHACHEN - LOIPERSDORF; SAMSTAG, 15.30 UHR. Mit einem 3:0-Heimsieg über Goberling sicherte sich die Loipersdorfer Elf von Josef Novakovits einen Platz in der 1. Klasse-Spitzengruppe. „So sind wir sicher krasser Außenseiter“, sagte Buchschachen-Trainer Toni Dorner und meinte das kommende Aufeinandertrenne mit dem SCLK-Nachbarn. „Das ist für uns ein ‚Mörder-Derby‘“, so Dorner weiter, der anfügte: „Sie haben sicher einen Lauf, aber wir müssen uns sowieso auf unsere Dinge konzentrieren und unsere Aufgaben erledigen.“ Beim SCLK will man nach dem Auftaktsieg freilich nachlegen. Sektionsleiter Roland Szander: „Der Start ist geglückt und wir wollen uns natürlich weiterhin nach oben orientieren. Das Derby in Buchschachen wird aber sicher schwer.“