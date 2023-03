Winterkönig Tobaj auf Reisen

Werbung

Noch knapp zweieinhalb Wochen, dann startet Herbstmeister Tobaj mit einem echten Kracher in die Rückrunde: Zum Auftakt steht nämlich gleich das Gastspiel beim schärfsten Verfolger aus St. Martin an der Raab an. Um bestmöglich darauf vorbereitet zu sein, geht es für Lukas Spirk & Co. heute ins mittlerweile traditionelle Trainingslager nach Slowenien.

Von Donnerstag bis Sonntag wird der ASV seine Zelte in Moravske Toplice aufschlagen. Insgesamt sechs Einheiten auf Naturrasen stehen für die Mannen von Trainer Jochen Keglovits dabei am Programm.

„Wir wollen die Top-Bedingungen nutzen und weiter an den Automatismen feilen“, erklärte Kapitän Lukas Spirk. Ein weiterer Fokus soll auf Spielformen und Standards gelegt werden.

Coach Jochen Keglovits kann im Trainingslager auf den gesamten Kader zurückgreifen, auch die einzigen beiden Neuen, Julian Haasz und Johannes Keller, werden mit an Bord sein. Auf einen Probegalopp wird im Zuge des Slowenien-Aufenthalt bewusst verzichtet. So testete man am vergangenen Samstag (1:8 gegen Neuberg) und am Dienstag gegen den Nachbarn aus Gerersdorf-Sulz (8:0). Vor allem die hohe Niederlage gegen den SVN liest sich überraschend.

„Vielleicht war es ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt, aber wir wollen das nicht überbewerten. Wir müssen unsere Fehlerquellen abstellen. Daran werden wir arbeiten“, so Spirk.