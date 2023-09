Zuberbach-Bomber Pergel zerschießt die 1. Klasse

Bad Tatzmannsdorf – Zuberbach 3:5. Mit dem Sieg in Bad Tatzmannsdorf übernimmt der SV Zuberbach die Tabellenführung der 1. Klasse! Dies gelang dank einer kollektiv guten Leistung, wobei einmal mehr Bence Pergel hervorstach. Der Stürmer traf wie in der Vorwoche gleich vierfach. Generell legten die Gäste aus Zuberbach einen Blitzstart hin und führten bereits nach 23 Spielminuten mit 0:3. „Diesen Schock mussten wir erstmal verdauen“, sagte SCT-Coach Joachim Postmann. Die Heimelf gab sich dennoch nicht auf, konnte den effizienten Zuberbachern die drei Punkte allerdings nicht mehr wirklich streitig machen. „Wir hatten stets die richtige Antwort auf ihre Tore parat“, freute sich SVZ-Funktionär Klaus Brandstätter über den Erfolg und die Tabellenführung.

Deutsch Kaltenbrunn – Unterschützen 1:2. Der SK Unterschützen rehabilitierte sich mit dem Sieg über Deutsch Kaltenbrunn für die Niederlage der Vorwoche und hält den Kontakt zur Tabellenspitze aufrecht! Die Kuh-Elf trat in gewohnt dominanter Manier auf und riss das Spiel schnell an sich. Im Unterschied zum letzten Spiel gegen Loipersdorf-Kitzladen resultierte aus der Feldüberlegenheit diesmal eine klare 0:2-Führung, die der SVDK nie ernsthaft gefährden konnte. Der Anschlusstreffer durch Patrick Preiner in der 89. Spielminute gelang zu spät. „Die Tore entstanden aus kapitalen Eigenfehlern, sonst wäre eventuell ein Punkt drin gewesen“, sagte Kaltenbrunn-Trainer Martin Omischl, der aber auch die spielerische Klasse des SKU anerkennen musste: „Für mich das beste Team der Liga.“

Tobias Eberhardt (r.) und seine Unterschützer siegten in Deutsch Kaltenbrunn mit 2:1. Foto: BVZ

Neuhaus – Oberdorf 1:1. Ein hart umkämpftes Remis bekamen die Zuschauer in Neuhaus zu sehen. Dabei begannen die Gäste wie erwartet druckvoll und Maxi Halper stellte per Weitschuss früh auf 0:1. In der Folge versäumten es die Oberdorfer, aus den größeren Spielanteilen Kapital zu schlagen. So brachte ein Sorko-Elfmeter Neuhaus noch vor der Pause zurück in die Partie. In der zweiten Halbzeit blieben Chancen Mangelware und die Teams trennten sich mit einem Unentschieden, das beide Vereine nicht unglücklich stimmte. Oberdorf-Sektionsleiter Wolfgang Halper: „In den ersten 20 Minuten hätten wir das Spiel entscheiden müssen, trotzdem sind wir mit dem Punkt zufrieden.“ Auf der Gegenseite meinte der Sportliche Leiter Stephan Knapp: „Am Ende des Tages hat sich dieses Spiel keinen Sieger verdient.“

Schlaining – Heiligenbrunn 0:1. Weiter unzufriedenstellend verläuft die Saison für Schlaining. Auch gegen Heiligenbrunn reichte es nicht zum Punktgewinn. Dabei starteten die Gastgeber motiviert in die Partie und vergaben gerade in der ersten Halbzeit mehrere Großchancen, darunter auch einen Elfmeter. Gegen den Spielverlauf fand man sich zur Pause mit 0:1 in Rückstand. In der zweiten Halbzeit flachte die Partie dann ab und sämtliche Bemühungen einer Schlaininger Schlussoffensive wurden von den Gästen neutralisiert. „In der ersten Hälfte müssen wir mindestens drei Tore machen, nach Seitenwechsel war es schwach“, haderte Schlainings Sportlicher Leiter Klaus Arth. In Heiligenbrunn jubelte Sektionsleiter Thomas Kedl: „Endlich war das Glück auf unserer Seite.“

Markt Neuhodis – Kemeten 2:1. Markt Neuhodis feiert unter dem „neuen alten“ Trainer Johannes Toth den ersten Saisonsieg! Merklich beschwingt spielten die Hodiser gegen Kemeten auf und hatten nach einem holprigen Auftakt das Spiel über weite Strecken unter Kontrolle. Die Schlüsselmomente der Partie erlebten die Zuschauer um Minute 30, als Gäste-Kapitän Markus Hochwarter verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste und die Heimischen wenige Momente später per Elfer zum 1:1 trafen. „Bis dahin waren wir gut im Spiel, das war sicher der Knackpunkt“, sagte SCK-Funktionär Gerald Halper. Denn ab diesem Zeitpunkt waren die Heimischen am Drücker und bejubelten einen verdienten Erfolg. Sektionsleiter Andreas Horvath: „Nach der verschlafenen Anfangsphase waren wir deutlich überlegen.“

Loipersdorf – Goberling 1:2. Nach überzeugenden Vorstellungen in den vergangenen Wochen muss der SCLK gegen Goberling eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Die Novakovits-Elf geriet bereits früh in Rückstand und fand gegen konzentriert agierende Gäste nie richtig ins Spiel. Mit der Roten Karte gegen Keeper Christoph Palank (68.) schien ein Aufkommen der Heimischen schwer möglich, doch Manuel Glatz und Co. bewiesen Moral und erkämpften sich in Unterzahl den Ausgleichstreffer. Die Freude währte allerdings nur kurz, denn Ognjen Bubnjevic erzielte wenige Minuten später das umjubelte Siegtor für seine Goberlinger. „Insgesamt eine unnötige und etwas unglückliche Niederlage“, sagte SCLK-Sektionsleiter Roland Szander. Goberlings Obmann Martin Engelmayer war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und sprach von einem „verdienten Sieg“.

Wiesfleck – Jabing 4:1. Auch unter Coach Joachim Schwarz muss der ASK Jabing weiter auf die ersten drei Punkte der laufenden Spielzeit warten. Gegen den SC Wiesfleck war trotz einer blitzschnellen Führung nach wenigen Sekunden nichts zu holen. Viel zu einfach kam die Heimelf durch Stefan Hettlinger zum Ausgleich und ließ danach überhaupt keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Das 4:1 fiel aus Sicht von Trainer Rene Mahlknecht sogar noch zu niedrig aus: „Ein hochverdienter Sieg, das Spiel lief eigentlich nur in eine Richtung.“ In Jabing ist man nach der fünften Niederlage im sechsten Spiel der neuen Saison bedient. Obmann Christian Gansfuss: „Wir machen viel zu viele Stellungsfehler und bekommen billige Gegentore. Aktuell ist es einfach mühsam.“

Statistik

SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf – SV „Die Allee“ Zuberbach 3:5 (0:3).- Torfolge: 0:1 (13., Elfmeter) Pergel, 0:2 (17.) Pergel, 0:3 (23.) Horvath, 1:3 (53.) Patrick Bürger, 1:4 (80.) Pergel, 2:4 (82.) Puretic, 2:5 (89., Elfmeter) Pergel, 3:5 (95.) Cecura. Gelb-Rote Karte: Muth (88., Kritik). Reserve: 2:2 (Emre Salur, Ali Mahmood; Jaber, Farkas). SR: Bauer.- Bad Tatzmannsdorf, 120.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Vokshi (80. Tim Bürger), Muth, Cecura, Philipp Bürger; Mohac, Mahmood; Wenzel, Puretic, Grgic; Patrick Bürger.

Zuberbach: Molnar; Schimmer, Leitold, Tuba, Czibor; Kuroli (90. Kwetina), Szalay, Imre, Nemeth, Horvath (75. Szöllöskei); Pergel (90. Gager).

SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn – SK Unterschützen 1:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (4.) Garibovic, 0:2 (36.) Bogovic, 1:2 (89.) Preiner. Reserve: 1:2 (Marcel Steiner; Paul Schwarz, Eigentor). SR: Orman.- Dt. Kaltenbrunn, 150.

Dt. Kaltenbrunn: Ranogajec; Majczan, Prahic, Jens Koch (66. Bauer), Berger (85. Steiner); Rozmaric, Baumgartner, Fuchs, Töltl (77. Jonas Koch); Preiner; Fabricio.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Nemeth, Geschray, Eberhardt (85. Artwohl); Helmig, Gerencser, Toth (17. Markus), Szabo (85. Guger); Garibovic, Bogovic.

USV Raika Neuhaus/Klausenbach – ASK Oberdorf 1:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (5.) Maximilian Halper, 1:1 (32., Elfmeter) Sorko. Reserve: 5:4 (Christian Wolf 2, Bauer, Koller, Rene Zieger; Fassl 2, Pelzmann, Konrath). SR: Paukowitsch.- Neuhaus, 200.

Neuhaus: Rosker; Huber (57. Stocker), Prahic, Fischer, Meitz; Zieger, Unger; Semen, Karnet (89. Christian Wolf), Tobias Weber; Sorko.

Oberdorf: Wagner; Daniel Halper, Novoselec, Michael Halper, Kralj; Tuider, Stefan Halper, Kovacic, Maxi Halper (73. Matthias Wagner); Jakopec, Merlin.

SC Loipersdorf-Kitzladen – ASK Skoda Simon Goberling 1:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (4.) Ifkovits, 1:1 (77.) Weber, 1:2 (82.) Bubnjevic. Rote Karte: Palank (68., Torraub). Reserve: 7:1 (Murg 3, Wilhelmi 2, Heinrer, Weber; Moser). SR: Molnar.- Loipersdorf, 150.

Loipersdorf: Palank; Prenner, Hornung, Skrbin, Neubauer; Manuel Glatz, Böhm (68. Ringbauer); König (87. Niklas Glatz), Lovric (53. Weber), Sandor; Benedek.

Goberling: Szakaly; Kuh, Polster, Nagy, Gashi; Ifkovits (62. Andreas Glatz), Mikovits (85. Wagner); Bubnjevic, Kappel, Kalchbrenner; Avdibasic.

ASK Schlaining – SV Heiligenbrunn 0:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (11., Elfmeter) Marcec. Reserve: 2:0 (Imrek, Schuch). SR: Sahin.- Schlaining, 125.

Schlaining: Bögöly; Postmann (74. Hodzic), Dzaferovic, Oswald, Alfarwan; Crnovic, Mamic, Putz; Felegyhazi (86. Schützenhofer), Kovacs, Kiss (86. Draxler).

Heiligenbrunn: Robin Hamr; Strobl, Stettner, Kristofic, Szabo; Marcec, Gasper (51. Herczeg); Kraller (75. Reichl), Seybold, Achilles (83. Julian Hamr); Vurusic.

ASK Markt Neuhodis – SC „H+P“ Kemeten 2:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (11.) Pausackerl, 1:1 (30., Elfmeter) Mark Varga, 2:1 (47.) Vittman. Rote Karte: Vrbanic (49., Torraub). Gelb-Rote Karte: Janisch (83., Unsportlichkeit). Reserve: 2:2 (Gruber, Koller; Goger 2). SR: Thiel.- Markt Neuhodis, 130.

Markt Neuhodis: Baliko; Janisch, Wagner, Havasi, Wanger; Dobrovits, Varga; Werderitsch, Tamas, Horvath; Vittman (95. Steinreiber).

Kemeten: Lukas Goger; Erkinger, Vrbanic, Hochwarter (28. Mayer), Graf; Roberto Kizlin; Pausackerl, Pieler; Stampfel; Kokot, Sandro Kizlin (67. Philipp Goger).

SC Wiesfleck – ASK Automobile Simon Jabing 4:1 (3:1).- Torfolge: 0:1 (1.) Ceka, 1:1 (3.) Hettlinger, 2:1 (25.) Levec, 3:1 (29.) Kasza, 4:1 (59.) Vrandecic. Gelb-Rote Karte: Benjamin Bogad (74., Unsportlichkeit). Reserve: 0:1 (Tauss). SR: Gören.- Wiesfleck, 150.

Wiesfleck: Lukschander; Platzer, Siman, Plank, Kirnbauer; Lipp, Pinoza (86. Krutzler); Levec, Kasza; Vrandedic (75. Nemejc), Hettlinger.

Jabing: Toth; Turk (19. Kamper), Graf (83. Haselpacher), Benjamin Bogad, Pulay; Yannick Bogad (66. Deutsch), Ceka; Ljubek, Videk, Bakek; Hupfer