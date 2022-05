Blackbirds dramatisch ins Finale

Werbung

40 Sekunden vor Schluss lag die Mannschaft von Headcoach Daniel Müllner gegen die Swarco Raiders Tirol noch fünf Punkte zurück - dank einer fantastischen Schlussleistung gelang aber doch noch die Wende. Am Ende siegen die Blackbirds 61:60 - damit gewinnen sie die Serie gegen die Tiroler 2:1 und stehen wie im Vorjahr im Finale.

Dort gibt es gegen die Fürstenfeld Panthers, die die Eisenstadt Dragonz ausschalteten, die Chance zur Titelverteidigung. Spiel eins der Best-of-3-Finalserie steigt am kommenden Samstag um 18 Uhr in Güssing.

Stimmen zum Spiel

Daniel Müllner, Coach Blackbirds: „Gratulation an die Raiders, unglaubliche Saison. Es hätte in beide Richtungen gehen können, wir waren schon auf der Verliererseite. Meine Mannschaft hat einfach so viel Herz und ich bin unheimlich stolz.“

Sebastian Koch, Spieler Blackbirds: „Wir sind froh über den Einzug ins Finale und freuen uns jetzt auf das Finale mit unseren Fans im Rücken.“

Amir Medinov, Coach Raiders: „Ich gratuliere den Blackbirds zum verdienten Sieg. Für uns eine riesengroße Enttäuschung, wir haben so hart die gesamte Saison gearbeitet. Vielen Dank an unsere Fans.“

Beste Werfer: Habat 18, Cigoja 12, Benic 10 beziehungsweise Ware 25, Koch S. 11, Astl und Pöcksteiner je 7

