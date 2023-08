7:0-Sieg: Ein Zeichen vom SC Buchschachen!

Buchschachen – Siget 7:0. Der 1. Klasse-Absteiger vom SC Buchschachen legte einen perkfekten Start in die neue Saison hin. Der ehemalige Landesligist schickte den UFC Siget dabei gleich mit einem 7:0-Sieg wieder nach Hause. Die Gastgeber legten dabei einen wahren Blitzstart hin, denn nach elf Minuten stand auf der Anzeigetafel bereits eine 4:0-Führung. Neuzugang Oliver Hegedüs stellte dann noch vor der Pause mit seinem dritten Treffer auf 5:0. In den zweiten 45 Minuten gelangen den Buchschachenern zwei weitere Tore zum Kantersieg. Zudem schön für die Buchschachener: Die beiden 2. Liga-Meister der Saison 2011/12, Josef Balla und Christoph Teubl, die im Sommer zum SCB zurückkehrten, trafen gleich bei ihrer Rückkehr.

Riedlingsdorf – Hochart 3:0. Der SV Hochart, der bereits in Runde eins beim 1:3 gegen Hannersdorf den Kürzeren zog, unterlag nun auch auswärts in Riedlingsdorf. Zwischen den beiden Teams entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Riedlingsdorf zeigte sich an diesem Tag aber effizienter und ging so als Sieger vom Platz. Zunächst verwertete Julian Knapp einen Elfmeter, ehe Florian Prochazka einen Fehler der Hocharter Defensive ausnutzte und später dann noch per Kopf den Endstand markierte. „Wir sind glücklich, dass wir mit einem Sieg in die Meisterschaft reingekommen sind. Trotz Verspätung ist dieser Erfolg gut für die Köpfe“, meinte Riedlingsdorfs Sektionsleiter Roman Graf. Für die Hocharter geht es nun am Sonntag, ab 17 Uhr, gegen den SC Mariasdorf um die ersten Punkte der noch jungen Spielzeit.

Wolfau – Kirchfidisch 0:4. Der SV Kirchfidisch landete beim SV Wolfau einen souveränen Auswärtssieg. In einer eher schwachen 2. Klasse-Partie zeigte sich der SVK als effizienteres Team und führte bereits nach 20 Minuten mit 2:0. Die Wölfe versuchten in weiterer Folge ranzukommen, doch als ein Treffer aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung nach 65 Minuten nicht zählte, waren die Bemühungen der Heimischen zu Ende. So schnürte der starke Raimund Sala Koxe am Ende gar noch einen Dreierpack und führte seine Kirchfidischer, gemeinsam mit Neuzugang Felix Csencsits, der alle vier Treffer vorbereitete, zum Sieg. „Es war kein fußballerischer Leckerbissen. Die Mannschaft hat gut gekämpft, da kann ich ihr nichts vorwerfen. Spielerisch können wir uns aber sicher steigern“, sagte SVK-Obmann Christian Schaffer. Bei den Wölfen meinte indes Sektionsleiter Christian Petz: „Das unser Anschluss nicht zählte, war die wohl spielentscheidende Situation. So wäre vielleicht noch ein Remis für uns möglich gewesen.“

Welgersdorf – Schachendorf 2:2. Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem SV Welgersdorf und dem SC Schachendorf, obwohl der SVW lange wie der sichere Gewinner aussah. Die Gastgeber erspielten sich in Hälfte eins einen 2:0-Vorsprung, der bis zur Nachspielzeit halten sollte. Schon wenige Minuten zuvor vergab der SCS dabei einen Elfmeter, ehe die Gäste dann in der Schlussphase eiskalt zuzuschlagen. In der 91. und 93. sorgten Elijah Cernut und Jakob Varga doch noch für einen Schachendorfer Punktgewinn. „Das Unentschieden ist nicht ganz unverdient, für uns natürlich aber sehr unglücklich“, sagte Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser.

Mariasdorf – Deutsch Schützen 2:3. Unnötig spannend machte es der SV Deutsch Schützen am vergangenen Samstag beim Auswärtsspiel in Mariasdorf. Knapp 60 Minuten hatte man nämlich alles unter Kontrolle, um die Begegnung dann fast noch aus der Hand zu geben. Schon nach 25 Minuten führte die SVDS-Elf von Trainer Werner Laky nach Toren von Gergö Zimits und Philipp Benedek komfortabel mit 2:0, um auch defensiv kompakt zu agieren. Dieser Faden riss dann spätestens mit 1:2-Anschluss durch Csanad Hera, der mit seinem Treffer eine intensive Schlussphase einläuten sollte. So traf Lukas Laschober in Minute 80 zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Für einen SCM-Punkt reichte es dennoch nicht, denn Norbert Pakai ließ die Gäste spät über drei Punkte jubeln!

Oberschützen – Kroisegg 3:2. Einen intensiven Schlagabtausch lieferten sich der UFC Oberschützen und der SV Kroisegg, bei dem die Heimischen dank eines Last-Minute-Tores die Oberhand behielten. Der UFC erwischte den besseren Start und dominierte die erste Hälfte. Folgerichtig lag die Elf von Trainer Szilard Szanta nach 45 Minuten mit 2:0 vorne. Nach der Pause bot sich den gut 150 Zuschauern ein komplett anderes Spiel. Kroisegg war bestimmend und glich durch einen Doppelpack von Ex-Kohfidischer Andras Egyed aus. Als alle mit einer Punkteteilung rechneten, ließ Dominik Proksch seine Oberschützer in der Nachspielzeit doch noch jubeln. „Es hat dann etwas Glück gebraucht. Über 90 Minuten gesehen war der Sieg aber verdient. Wir können aber sicher besser spielen“, so Szanta. Kroiseggs Pressesprecher Horst Gruber meinte: „Wir fanden nur schleppend rein, ehe es dann zweite Hälfte besser wurde. Das Ende war dann für uns natürlich bitter.“

Redlschlag – St. Michael 0:6. Traumstart für St. Michael! Der Absteiger fegte zum Auftakt die SG Redlschlag mit 6:0 vom Platz. Die Messe war dabei schnell gelesen: Nach 20 Minuten führten die Gäste nämlich bereits mit 4:0. In weiterer Folge erspielten sich die „Michöler“ weitere gute Einschussmöglichkeiten, ehe man dann nach Seitenwechsel zwei weitere Tore nachlegte und so hochverdient die ersten drei Punkte mit auf die weite Heimreise nahm. „Es war eine eindeutige Angelegenheit. Wir haben viele Räume vorgefunden und die auch gut genutzt. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können“, erklärte St. Michaels Sportlicher Leiter Andreas Kopitar. Redlschlag-Obmann Christoph Böhm resümierte wie folgt: „Wir haben die ersten 20 Minuten voll verschlafen und uns die ersten vier Tore quasi selbst geschossen. Erst danach haben wir uns halbwegs erfangen.“

SV Hannersdorf spielfrei.-

Statistik:

ASK KDS Riedlingsdorf – SV Auto Schuh Hochart 3:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (49., Elfmeter) Knapp, 2:0 (63.) Prochazka, 3:0 (70.) Prochazka. Reserve: 6:2 (Graf 2, Pfeffer, Bruckner, Liam-Marc Hornung, Weghofer; Mauerhofer, Danter).SR: Boandl.- Riedlingsdorf, 100.Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Just (81. Ertl), Szendi, Huber (74. Postmann); Piff, Knapp, Smid, Florian Prochazka (81. Kampusch), Burjan; Kosnik, Ritter (60. Höller). Hochart: Wunderer; Jahrmann (37. Töpfer), Stögerer, Hochhold, Pfeil; Pfeffer, Kmetic (83. Lehner); Damjanovic, Zibert, Wappel; Höfler (77. Riemer).

SC Buchschachen – UFC Siget 7:0 (5:0).-Torfolge: 1:0 (2., Elfmeter) Jurcic, 2:0 (5.) Hegedüs, 3:0 (7.) Hegedüs, 4:0 (12.) Balla, 5:0 (33.) Hegedüs, 6:0 (53.) Mitterwachauer, 7:0 (76.) Teubl. Gelb-Rote Karte: Ringbauer (38., Foul). Reserve: Nichtantreten Siget. SR: Paukowitsch.- Buchschachen, 80. Buchschachen: Nemeth; Hoffmann, Balla (67. Demokrat Kacanolli), Jurcic (60. Taferner), Thomas Lechner (74. Franyi); Mitterwachauer, Flamur Kacanolli (60. Moritz Lechner); Zartl (67. Mersits), Kotnik, Teubl; Hegedüs.Siget: Konetsny; Tiwald, Vajda, Ringbauer; Kelemen, Daniel Herrklotz, Sulyok, Horvath, Gangoly; Markus Herrklotz, Jantos (50. Szaloki-Varsanyi).

SV Wolfau – SV „Christbäume Fröhlich“ Kirchfidisch 0:4 (0:2).- Torfolge: 0:1 (13.) Kollar, 0:2 (19.) Sala Koxe, 0:3 (86.) Sala Koxe, 0:4 (94.) Sala Koxe. Reserve: 4:0 (Colin Madl 4).SR: Yüksel Akar.- Wolfau, 120.Wolfau: Csar; Schiller, Mark Koller, Waldl, Korytin (80. Madl); Jonas Koller, Kinelly (22. Marth), Bozic, Lang; Fink (10. Lukitsch), Herold.Kirchfidisch: Szöke; Josef Csencsits, Kiss, Nemes, Patrick Schaffer; Ivants (90. Simon Stubits), Szabo; Koxe, Kollar (90. Wagner), Horvath (71. Kulovics); Felix Csencsits.

SV Welgersdorf – SC „Auer Liegenschaftsverwaltung“ Schachendorf 2:2 (2:0).-Torfolge: 1:0 (5.) Lödör, 2:0 (30.) Pajk, 2:1 (91.) Cernut, 2:2 (93.) Jakob Varga.Reserve: 4:0 (Knabel 2, Eigentor, Abdullah).SR: Molnar.- Welgersdorf, 150.Welgersdorf: Freitag; Schoditsch, Rados (77. Knabel), Levonyak; Pajk, Kamper (89. Lackner); Eichler, Lödör, Michael Urbauer; Niko Urbauer (85. Georg Plank), Soltic.Schachendorf: Szep; Cernut, Johannes Nemeth, Macesic, Marlovits; Konrad, Puskarits (65. Füzi); 't Jampens, Maximilian Dorner (77. David Habetler), Jakob Varga; Cacic.

SC Mariasdorf – SV Deutsch Schützen 2:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (9.) Zimits, 0:2 (25.) Benedek, 1:2 (64.) Hera, 2:2 (80.) Laschober, 2:3 (89.) Pakai.Reserve: 3:3 (Laschober, Jonach, Weber; Szvetits, Jakob Laky, Windisch).SR: Hauk.- Mariasdorf, 120.Mariasdorf: Schlaffer; Kirnbauer, Pfneiszl (40. Guth), Kappel, Tullmann, Schuh (64. Renner); Berta, Farkas (72. Laschober), Putz, Tarodi; Héra.Deutsch Schützen: Schwarzmayer; Gesslbauer, Topor, Makai, Benedek; Andi Wallner (72. Dominik Laky), Zimmermann, Turi, Zimits; Pakai, Makovecz (91. Jakob Laky).

UFC „PG-Cars“ Oberschützen – SV Kroisegg 3:2 (2:0).- Torfolge: 1:0 (16.) Roland Szalai, 2:0 (36., Elfmeter) Roland Szalai, 2:1 (74.) Egyed, 2:2 (85., Elfmeter) Egyed, 3:2 (91.) Proksch.Rote Karte: Piff (71., Tätlichkeit).Reserve: 7:0 (Luca Stadler 3, Pascal Stadler, Balacel, Rotter, Posch). SR: Ülker.- Panorama-Arena, 150. Oberschützen: Grill; Ustarkhanov (91. Imrek), Molnar, Abou Ahmed, Roland Szalai (94. Tölly); Proksch, Daniel Pran, Kappel, Benedek; Mark Szalai, Adrian Pran (46. Wachter).Kroisegg: Haspl; Weghofer (60. Kojcin), Török, Czingraber (80. Thier), Kremnitzer; Piff, Viszket, Egyed, Holzer; Lackner (67. Pichler), Simon.

SG Redlschlag – SV Sankt Michael 0:6 (0:4).- Torfolge: 0:1 (6.) Turniski, 0:2 (16.) Neubauer, 0:3 (18.) Hanzic, 0:4 (20.) Hanzic, 0:5 (50.) Kocijan, 0:6 (81.) Staudt. Reserve: Nichtantreten Redlschlag. SR: Koc.- Redlschlag, 70.Redlschlag: Friedel; Matija Benko, Kaman, Varga, Bertl; Ivancsics, Szabo; Karasz, Mogyorosi; Sardy, Grgic. St. Michael: Vinceljak; Dittrich (65. Baumgartner), Grandits, Kienzl, Ungur; Ernst (51. Laky), Penthor (51. Weber), Turniski, Neubauer (73. Magaditsch); Hanzic, Kocijan (73. Staudt).

SV Hannersdorf spielfrei.-