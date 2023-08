Buchschachen: Sieg im Topspiel und Tabellenführung

Buchschachen – Kirchfidisch 3:0. Wechsel an der Tabellenspitze! Mit einem 3:0 über Kirchfidisch stieß der SC Buchschachen die Fidischer vom Platz an der Sonne und holte sich selbst Rang eins. Im Spitzenspiel der Runde hatten die Heimischen aber Anlaufschwierigkeiten. „Ich weiß nicht warum, aber in den ersten 20 Minuten gelang uns nicht viel“, erklärte der Sportliche Leiter Christopher Kurtz. Eine Minute vor Pausenpfiff dann aber die Erlösung: Oliver Hegedüs traf zum 1:0! In Hälfte zwei legte die Neuerwerbung aus St. Michael, Tomo Kotnik, einen Doppelpack nach – damit war die Partie entschieden. Kurtz: „Summa summarum war es dann ein verdienter Sieg.“ Für den SVK setzte es die erste Saisonniederlage. Obmann Christian Schaffer: „Wir sind gut reingestartet, in der zweiten Hälfte riss dann aber der Faden. Uns gelang leider kaum mehr was.“

St. Michael – Kroisegg 2:0. Drittes Spiel, dritter Sieg für den SV St. Michael, der damit weiter stark drauf ist. Einmal waren die Michöler schon spielfrei, sonst würde man eventuell gar die Tabelle anführen. Der Heimsieg gegen Kroisegg wurde bereits vor der Pause fix gemacht. Daniel Dittrich und Neo-Stürmer Blaz Kocijan sorgten für einen komfortablen Vorsprung, den man bis zum Ende der Partie hielt. Folglich war es ein verdienter Sieg der Heimischen – mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 10:0 kann man im Lager des SVS zufrieden sein. In Kroisegg ging man bereits im Vorfeld von einem schweren Auswärtsspiel aus. Pressesprecher Horst Gruber: „Das hat sich bestätigt, wir waren aber auch zu ersatzgeschwächt, um besser dagegenzuhalten.“

Welgersdorf – Deutsch Schützen 3:2. Ein packendes Derby lieferten sich der SV Welgersdorf und der SVDS. Nach rund 15 Minuten der erste Treffer: Markus Kamper traf nach Ecke per Kopf. Keine zehn Minuten später war auf der anderen Seite ein Kopfballtreffer angesagt. Istvan Makai netzte nach einem Einwurf zum Ausgleich. Unmittelbar nach der Pause drehten die Gäste dann die Partie, quasi im Gegenzug fing man sich allerdings wieder den Ausgleich. In Folge entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit dem besseren Ende für den SVW, denn Szabolcs Lödör besorgte kurz vor Schluss den Sieg. Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser: „In den letzten 15 Minuten gaben wir nochmal Gas. Es war ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg.“ In Schützen trauerte man dem Remis nach.

Redlschlag – Siget 7:4. Torfestival in Redlschlag! Im Duell zweier im Vorfeld der Partie noch punkteloser Teams ging es von Beginn an zur Sache. Nach zwei Minuten eröffnete Gäste-Kicker Mate Lukacs per Elfer den Torreigen. Redlschlag glich nach 19 Minuten aus – bis zur Pause erspielte sich die Ivanciscs-Truppe dann eine 3:2-Führung. Nach Wiederanpfiff konnte man diese rasch erhöhen. Siget stemmte sich zwar immer wieder dagegen, näher als auf zwei Tore kamen die Gäste aber nicht mehr heran. Der UFC bleibt damit weiter ohne Punkt, in Redlschlag war im Gegenzug Durchatmen angesagt. Obmann Christoph Böhm: „Am Anfang haben wir geglaubt, wir werden wieder nichts reißen, aber dann fanden wir immer besser ins Spiel – ein verdienter Sieg!“

Mariasdorf – Hannersdorf 2:1. Der SC Mariasdorf feierte im Heimspiel gegen Hannersdorf seinen zweiten Sieg in Serie. Nach dem 3:1 in Hochart gewann man nun auch erstmals in dieser Saison zuhause. Der SCM erwischte dabei den perfekten Start: Bereits nach sechs Minuten brachte Micha Pfneiszl seine Mannen in Führung. Hannersdorf agierte in Folge überlegen, brachte den Ball aber erst in Minute 71 ins Tor, um dann wieder in Rückstand zu geraten. Lukas Laschober stellte per Kopf den Endstand her (84.). Beim SVH regierte im Anschluss Enttäuschung. Obmann Matthias Konrad: „So eine Partie darfst du nicht verlieren. Es war ein Mariasdorfer Sieg des Willens. Bei uns hat leider nur ein Teil der Mannschaft gekämpft.“ SCM-Sektionsleiter Andreas Schuh: „Es hätte auch anders ausgehen können, aber wir haben gut dagegengehalten.“

Oberschützen – Schachendorf 2:2. Der SC Schachendorf bleibt auch im vierten Spiel der neuen Saison ohne Punktverlust. In Oberschützen erkämpfte sich die Elf von Trainer David Jandrisits ein 2:2. Dabei sah es erst überhaupt nicht danach aus. Nach torlosen ersten 45 Minuten ging Oberschützen in Führung (54.). Neun Minuten später erhöhte Zeyran Ergül auf 2:0. Weil Markus Puskarits aber quasi im Gegenzug per 40 Meter-Heber traf, blieb die Partie spannend. Dario Mamic sorgte schließlich in Minute 89 für den Endstand. Für UFC-Coach Szilard Santha ärgerlich: „Eine Partie, die du gewinnen musst. Wir waren 2:0 vorne, erspielten uns Chancen, fühlten uns dann aber zu sicher.“ Auf SCS-Seite lobte Obmann Christian Takacs die Moral seiner Truppe, die nun bei acht Punkten steht.

Wolfau – Hochart 2:1. Der SV Wolfau jubelte gegen Hochart über den ersten Sieg, der SVH muss weiter auf diesen warten. Die Partie startete mit Vorteilen für Hochart, Mitte der zweiten Hälfte kamen dann aber die Heimischen besser ins Spiel – folgerichtig das 1:0 durch Luka Bozic. In Minute 54 erhöhte Mark Koller den Vorsprung auf 2:0. Weil Hochart nur mehr der Anschlusstreffer gelang, war der Sieg damit beschlossene Sache. SVW-Sektionsleiter Christian Petz: „Endlich hat es jetzt geklappt, ich finde, wir waren die bessere, aber vielleicht auch glücklichere Mannschaft.“ Hochart-Coach Mario Salzger resümierte: „Das war jetzt die vierte Niederlage im vierten Spiel, das ist für uns schon enttäuschend. Wir fanden durchaus Chancen vor, bringen aber derzeit auch irgendwie nichts rein. Dennoch müssen wir jetzt in Ruhe weiterarbeiten.“

Statistik

SC Buchschachen – SV „Christbaum-Fröhlich“ Kirchfidisch 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (44.) Hegedüs, 2:0 (66.) Kotnik, 3:0 (81.) Kotnik. Reserve: 8:2 (Islamovic 3, Gashi, Bodendorfer, Kraus 2, Fleck; Wagner 2). SR: Luef.- Buchschachen, 150.

Buchschachen: Nemeth; Zartl, Mitterwachauer, Balla, Taferner; Hoffmann, Teubl (73. Lechner), Jurcic (65. Fleck), Flamur Kacanolli; Kotnik (84. Demokrat Kacanolli), Hegedüs (73. Kurtz).

Kirchfidisch: Szöke; Schaffer (77. Kulovics), Nemes, Kiss, Josef Csencsits; Szabo, Ivants; Horvath, Kollar (67. Posch), Koxe; Felix Csencsits.

SV St. Michael – SV Kroisegg 2:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (31.) Kocijan, 2:0 (40.) Dittrich. Reserve: Nichtantreten Kroisegg. SR: Boandl.- St. Michael, 50.

St. Michael: Stettner; Dittrich, Ernst (65. Staudt), Grandits, Ungur (65. Csar); Neubauer (72. Magaditsch), Laky (12. Weber), Turniski, Penthor (72. Baumgartner); Hanzic, Kocijan.

Kroisegg: Haspl; Gutmann, Török (85. Horvath), Czingraber, Weghofer (72. Thier); Stanic (65. Kraussler), Dancs, Viszket, Pichler; Holzer, Egyed.

SV Welgersdorf – SV Deutsch Schützen 3:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (17.) Kamper, 1:1 (23.) Makai, 1:2 (48.) Makovecz, 2:2 (50.) Urbauer, 3:2 (88.) Lödör. Reserve: 3:0 (Andreas Lackner, Kaiser, Michael Lackner). SR: Tosun.- Welgersdorf, 150.

Welgersdorf: Freitag; Levonyak, Schoditsch, Müllner, Lödör; Kamper, Michael Urbauer, Pajk, Stefan Plank (63. Abdullah); Soltic (94. Zapfel), Niko Urbauer (94. Georg Plank).

Dt. Schützen: Schwarzmayer; Wallner, Gesslbauer, Topor, Benedek; Zimmermann, Makai, Turi, Zimits (67. Laky); Pakai, Makovecz.

SG Redlschlag – UFC Siget 7:4 (3:2).- Torfolge: 0:1 (2., Elfmeter) Lukacs, 1:1 (19.) Ivancsics, 1:2 (25.) Horvath, 2:2 (26., Elfmeter) Szabo, 3:2 (31.) Grgic, 4:2 (52.) Ivancsics, 5:2 (55.) Grgic, 5:3 (60.) Horvath, 6:3 (74.) Grgic, 6:4 (90.) Horvath, 7:4 (94.) Grgic. Reserve: 1:8 (Fleck; Fabian Pichlhöfer 2, Julian Pichlhöfer, Renner, Steindl 2, Muresan 2). SR: Sevik.- Redlschlag, 80.

Redlschlag: Friedel; Böhm, Varga, Kaman, Bertl; Ivancsics, Szabo; Karasz, Mogyorosi, Sardy; Grgic.

Siget: Konetsny; Reitmeier, Plank, Ringbauer; Kelemen (78. Pichlhöfer), Reiner (86. Tkauz), Sulyok, Horvath, Lukacs; Vajda, Jantos (46. Varsanyi).

UFC „PG-Cars“ Oberschützen – SC „Auer Liegenschaftsverwaltung“ Schachendorf 2:2 (0:0).- Torfolge: 1:0 (54.) Roland Szalai, 2:0 (63.) Ergül, 2:1 (66.) Puskarits, 2:2 (89.) Mamic. Reserve: 5:2 (Imrek, Belulaj 2, Ergül, Stadler; Jan Kaiser, Philipp Kaiser). SR: Kern.- Panorama-Arena, 100.

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Molnar, Abou, Roland Szalai; Proksch, Dominik Pran (82. Tölly), Kappel (61. Wachter), Adrian Pran; Mark Szalai, Benedek (57. Ergül).

Schachendorf: Szep; Cernut, Krznaric, Nemeth, Preinsperger; Simon, Puskarits, Varga, Füzi (84. Mamic); Cacic, Balagovic.

SC Mariasdorf – SV Nababu Hannersdorf 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (6.) Pfneiszl, 1:1 (71.) Coric, 2:1 (84.) Laschober. Rote Karte: Salanki (87., Unsportlichkeit). Reserve: 1:8 (Glatz; Sagmeister 3, Lang 3, Unger, Gossy). SR: Steigl.- Mariasdorf, 150.

Mariasdorf: Schlaffer; Pfneiszl (52. Karner), Phillip Tullmann, Georg Tullmann, Kirnbauer; Putz, Schuh (77. Kresnik); Renner, Tarodi, Laschober (92. Karall); Hera.

Hannersdorf: Haselbacher; Eckert, Schendl, Pungor (69. Fixl); Muhr, Bogdanovic; Sagmeister (46. Reicher), Piskovic, Aigner; Klepits (69. Lang), Coric.

SV Wolfau – SV Hochart 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (40., Elfmeter) Bozic, 2:0 (54.) Mark Koller, 2:1 (60.) Wappel. Rote Karte: Stögerer (96., Foul). Reserve: 3:1 (Luca 2, Lang; Hochhold). SR: Heiner.- Wolfau, 150.

Wolfau: Csar; Korytin (63. Madl), Lukitsch, Waldl, Schiller; Jonas Koller, Lang (97. Strobl), Herold (71. Lukitsch), Fink; Mark Koller, Bozic.

Hochart: Binder; Pfeil, Stögerer, Pfeffer, Töpfer; Wappel; Damjanovic, Jahrmann, Zibert; Kmetic, Triler.

ASK KDS Riedlingsdorf spielfrei.-