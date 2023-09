Hannersdorf siegte im prestigeträchtigen Derby

Welgersdorf – Hannersdorf 0:1. Der große Derbysieger heißt SV Hannersdorf! Die Gäste setzten sich beim Nachbarn in Welgersdorf knapp mit 1:0 durch. Von Beginn weg entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, mit der ersten guten Möglichkeit für die Hannersdorfer, doch Goran Piskovic scheiterte mit seinem Kopfball an der Stange. Kurz darauf hätte beinahe Markus Kamper den SVW in Führung gebracht, doch Manuel Haselbacher im Gästetor reagierte glänzend. In der 40. Minute war es dann so weit: Der SVH startete einen Konter über rechts, Julian Lang flankte punktgenau auf Piskovic und dieser verwertete per Kopf zur Führung – gleichzeitig der Pausenstand. Nach Wiederanpfiff rettete für die Welgersdorfer nach einem Abschluss von Tomislav Coric erneut die Stange. In weiterer Folge stand die Hannersdorf-Defensive kompakt und ließ nichts zu. So trat der SVH mit dem Derbysieg im Gepäck die kurze Heimreise an. „Wir waren in der zweiten Hälfte nicht in der Lage, uns Torchancen rauszuspielen. Alles in allem geht der Sieg für Hannersdorf in Ordnung“, analysierte Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser. SVH-Obmann Matthias Konrad meinte: „Aufgrund der kämpferischen Leistung ein verdienter Sieg. Jetzt müssen wir dranbleiben.“

Buchschachen – Hochart 2:0. Der SC Buchschachen hat weiter die Tabellenführung der 2. Klasse Süd A inne! Zuletzt feierte der starke Absteiger einen 2:0-Sieg über Hochart. Die Vorzeichen gegen den noch sieglosen SVH waren klar, am Platz mussten die Buchschachener aber lange warten, ehe erstmals gejubelt werden durfte. Das aber dann gleich doppelt. Oliver Hegedüs markierte in Minute 52 das 1:0. Eine Viertelstunde später setzte abermals der ungarische Stürmer das 2:0 drauf – damit war ein Strich unter der Partie. Während Buchschachen so weiter seine Kreise zieht, sitzt Hochart am Tabellenende fest. SVH-Trainer Mario Salzger: „Man hat schon gemerkt, warum Buchschachen vorne dabei ist. Ich finde, wir haben aber gut dagegengehalten. Wir hatten jedoch auch sieben Ausfälle – so war es dann schwierig.“

Wolfau – Riedlingsdorf 1:3. Weiter eine weiße Weste trägt der ASK Riedlingsdorf! In Wolfau feierte die Mannschaft von Trainer Peter Kovacs ihren fünften Sieg im fünften Spiel. Den musste man sich aber hart erkämpfen. Riedlingsdorfs Sektonsleiter Roman Graf nannte die Wolfauer im Vorfeld „unseren Angstgegner: So war es dann irgendwie lange auch, obwohl wir rasch mit 1:0 in Führung gingen.“ Wolfau glich durch Janik Stelzer aus. In Minute 56 sah Gäste-Verteidiger Fabian Just Gelb-Rot. „Es hört sich blöd an, aber von dort weg spielten wir besser.“ Domen Kosnik sorgte schließlich per Doppelpack für den Auswärtssieg. Wolfaus Sektionsleiter Christian Petz: „Von unserer Seite war es eine Leistungssteigerung gegenüber dem 0:6 gegen Hannersdorf. Dennoch geht der Sieg von Riedlingsdorf in Ordnung.“

Redlschlag – Kirchfidisch 1:2. Die SG Redlschlag findet weiter nicht in die Spur! Im Heimspiel gegen den SV Kirchfidisch setzte es die bereits vierte Niederlage der noch jungen Saison. Die Gäste aus Kirchfidisch waren dabei von Beginn weg feldüberlegen und trafen auch durch Peter Kollar zur Führung. Goalgetter Davor Grigic im Trikot der Heimmannschaft antwortete aber prompt. Der Siegtreffer gelang Ralph Ivants auf Gäste-Seite bereits in der 51. Minute. „Der Dreier ist da auch verdient. Vom Kämpferischen kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, nur vorne müssen wir noch präziser werden“, erklärte Kirchfidisch-Obmann Christian Schaffer in seiner Analyse.

Oberschützen – Deutsch Schützen 3:2. Hinter Buchschachen und Riedlingsdorf mausert sich still und leise der UFC Oberschützen zur drittstärksten Kraft der Liga. Mit einem Heimsieg gegen Deutsch Schützen rückte die Mannschaft von Trainer Szilard Santha auf Platz drei vor. Roland Szalai brachte den UFC nach 20 Minuten in Führung, Ermal Belulaj stellte nach der Pause auf 2:0. Von Deutsch Schützen ging bis dorthin wenig Gefahr aus, der Anschlusstreffer von Dominik Laky machte die Partie aber nochmal spannend. Ein kurioser Treffer von Lukas Proksch (85.) sorgte schließlich für die Entscheidung. Für den SVDS war es die dritte Niederlage in Folge, für den UFC war es der zweite Sieg in Serie. Santha kritisch: „Es war aber keine wirklich gute Leistung.“

Kroisegg – Siget 3:0. Zweiter Saisonsieg für den SV Kroisegg! Gegen Siget, das in der Vorwoche noch gegen St. Michael für die Sensation sorgte, gewann die Mannschaft von Spielertrainer Richard Török erstmals seit drei Wochen. Die Weichen auf den Sieg wurden in der ersten Halbzeit gestellt, als erst Martin Holzer und dann Ferenc Viszket trafen – 2:0. Spätestens mit dem 3:0 durch einen Elfmeter von Andras Egyed (63.) war die Partie entschieden. Kroiseggs Pressesprecher Horst Gruber sah ein flottes Spiel: „Vor der Pause waren wir besser, danach hat eine Zeit lang schon Siget stark angedrückt. In diese Phase machten wir aber das 3:0. Am Ende ist der Sieg zu hoch.“

St. Michael – Schachendorf abgesagt.- Das Spiel zwischen dem SV St. Michael und dem SC Schachendorf, das am Samstag über die Bühne gehen hätte sollen, wurde nach einem Todesfall in der Schachendorfer Sportfamilie abgesagt. Spieler Mateo Vrbanic kam am Freitag bei einem Motorradunfall tragisch ums Leben.

Statistik

SV Welgersdorf – SV Hannersdorf 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (40.) Piskovic. Reserve: 0:2 (Klepits, Aigner). SR: Paukowitsch.- Welgersdorf, 250.

Welgersdorf: Freitag; Levonyak, Schoditsch, Rados, Lödör; Kamper, Michael Urbauer, Pajk, Knabel; Abdullah (60. Soltic), Niko Urbauer.

Hannersdorf: Haselbacher; Eckert, Schendl, Pungor; Muhr, Bogdanovic; Lang, Piskovic (88. Fixl), Reicher (55. Sagmeister); Klepits (75. Aigner), Coric.

SC Buchschachen – SV Hochart 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (52.) Hegedüs, 2:0 (67.) Hegedüs. Reserve: 9:4 (Islamovic 6, Arthofer 2, Uluri; Wratinschitsch, Kager, Zingl, Putz). SR: Karner.- Buchschachen, 100.

Buchschachen: Nemeth; Zartl, Balla, Taferner, Lechner (51. Bodendorfer); Hoffmann, Teubl (77. Ringbauer), Jurcic, Fleck; Kotnik, Hegedüs (84. Gashi).

Hochart: Marco Hochhold; Töpfer (80. Lehner), Pfeffer, Wunderer; Triler, Zibert, Filip (45. Riemer), Andre Hochhold; Damjanovic, Jahrmann, Kmetic.

SV Wolfau – ASKÖ KDS Riedlingsdorf 1:3 (1:1).- Torfolge: 0:1 (16.) Piff, 1:1 (33.) Stelzer, 1:2 (73.) Kosnik, 1:3 (80.) Kosnik. Gelb-Rote Karte: Just (56., Foul). Reserve: 0:3 (Graf, Kampusch, Spiegel). SR: Prenner.- Wolfau, 250.

Wolfau: Csar; Lang, Madl (79. Pieler), Stelzer, Korytin (84. Strobl); Lukitsch, Herold, Waldl, Jonas Koller; Fink (3. Mark Koller), Bozic.

Riedlingsdorf: Prochazka; Just, Piff, Florian Huber, Burjan; Postmann (64. Stefan Huber), Szendi, Smid, Knapp (86. Kampusch); Ritter (59. Höller), Kosnik.

SG Redlschlag – SV „Christbaum-Fröhlich“ Kirchfidisch 1:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (19.) Kollar, 1:1 (24.) Grgic, 1:2 (51.) Ivants. Reserve: 2:4 (Kainz 2; Kulovics 2, Stubits 2). SR: Lidy.- Redlschlag, 80.

Redlschlag: Friedel; Kaman, Meixner, Matija Benko (80. Huszovits), Bertl; Kosijer, Novotny, Szabo, Josip Benko; Mogyorosi (65. Karasz), Grgic.

Kirchfidisch: Szöke; Patrick Schaffer (65. Schneider), Nemes, Posch, Josef Csencsits; Kiss, Szabo; Koxe, Ivants (87. Kulovics), Horvath (46. Stumpf); Kollar (81. Halmosi).

UFC „PG-Cars“ Oberschützen – SV Deutsch Schützen 3:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (23.) Szalai, 2:0 (50.) Belulaj, 2:1 (60.) Dominik Laky, 3:1 (85.) Proksch, 3:2 (94.) Pakai. Reserve: 2:1 (Graf, Zöttl; Laky). SR: Molnar.- Panorama-Arena, 100.

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Dominik Pran, Wolfger (37. Abou), Roland Szalai; Ermal Belulaj (76. Graf), Mark Szalai, Proksch, Kappel (86. Albion Belulaj); Adrian Pran, Wachter.

Deutsch Schützen: Schwarzmayer; Gesslbauer, Topor, Makai, Benedek; Zimmermann, Turi (74. Jakob Laky), Pakai, Zimits; Dominik Laky, Makovecz.

SV Kroisegg – UFC Siget 3:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (16.) Holzer, 2:0 (45.) Viszket, 3:0 (63., Elfmeter) Egyed. Reserve: 0:8 (Kiss 5, Saurer, Kelemen, Muresan). SR: Herczeg.- Kroisegg, 80.

Kroisegg: Haspl; Gutmann (79. Weghofer), Török, Czingraber, Kremnitzer (85. Pichler); Piff, Dancs, Viszket, Holzer (89. Lackner); Simon, Egyed.

Siget: Konetsny; Tiwald (46. Kelemen), Plank, Daniel Herrklotz, Ringbauer; Reiner (46. Jantos), Vajda (88. Szaloki-Varsanyi), Sulyok, Lukacs; Horvath, Markus Herrklotz (81. Reitmeier).

SV St. Michael – SC „Auer Liegenschaftsverwaltung“ Schachendorf abgesagt.-

SC Mariasdorf spielfrei.-