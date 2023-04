Interimistische Trainer-Lösung für den SV Hannersdorf!

Der SV Hannersdorf trennte sich in der Vorwoche von Cheftrainer Bernd Balogh. Zu diesem Entschluss kamen die Verantwortlichen nach der 3:4-Pleite bei Tabellenführer Markt Neuhodis, die den SVH aus dem Titelrennen katapultierte. Balogh übernahm die Agenden in Hannersdorf im April 2022. „Wir möchten uns für die gemeinsame Zeit bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft“, hieß es vonseiten des Vereins. Für den Rest der Saison leitet beim Traditionsklub nun ein Interimsduo die Geschicke. Obmann Matthias Konrad und Tormann Manuel Haselbacher betreuen den Tabellenzweiten im Saison-Endspurt. Der Einstand am vergangenen Samstag glückte: Beim UFC Siget siegte man mit 4:1. Damit festigte man zumindest Platz zwei und hat das Ticket für den BFV-Cup wohl in sicheren Händen.

Foto: BVZ, BVZ