2. Klasse Süd A: Die Absteiger bleiben stark

Viel besser kann man dann nicht mehr aus den Startlöchern kommen: Der ehemalige Buchschachener Landesligist, der erst im Sommer nach langen Jahren in höherklassigen Ligen wieder zurück in die 2. Klasse abstieg, siegte erst am Wochenende gegen Siget mit 7:0, um dann auch beim „Nachbarn“ aus Kroisegg mit 2:1 zu gewinnen. Die personell angeschlagenen Gäste wehrten sich, wie schon zwei Tage zuvor in Oberschützen, nach Kräften, kassierten aber spät durch Adam Franyi den entscheidenden Gegentreffer. Insgesamt warten noch sechs Mannschaften auf den ersten Saisonpunkt, wobei die Redlschlager in der ersten Runde spielfrei waren und so auch erst eine Begegnung absolvierten. Am aktuell anderen Tabellenende thront der SV Kirchfidisch, die ihr Nachtragsspiel gegen Mariasdorf schon vor knapp zehn Tagen absolvierten und auch klar mit 6:0 gewannen. Auch der zweite Absteiger aus St. Michael kam optimal in die neue Spielzeit. In Redschlag gewann man nach überragender Anfangsphase und vier Toren in den ersten 20 Minuten mit 6:0, ehe man dann auch den UFC Oberschützen in die Schranken wies. Der langjährige „Michöler“ Klasse-Stürmer Filip Hanzic traf in Minute 75 zur Führung, während die „Legende“ Thomas Weber spät den Endstand erzielte.

Bleiben noch die ebenfalls noch ohne Verlustpunkte dastehenden Riedlingsdorfer. Die Elf von Peter Kovacs hatte dabei ein richtig prickelndes Startprogramm, denn erst verlangten die Hocharter Florian Prochazka und Co. alles ab und auch in Deutsch Schützen war der spätere 3:1-Sieg kein sportliches Zuckerschlecken. Die Deutsch Schützer haben wie die Oberschützer eine bis dato ausgeglichene Bilanz – Siget, Mariasdorf, Redlschlag, Wolfau, Kroisegg und Hochart warten noch auf die ersten Punkte. Vielleicht gelingen die schon am Wochenende. Dort warten zumindest zwei echte Kracher, denn die zuletzt spielfreien Hannersdorfer laden am Smastag den ASK Riedlingsdorf zum Duell im Weinbergstadion und der SV Kirchfidisch bittet dann einen Tag später den dritten 1. Klasse-Absteiger aus Welgersdorf zum (kleinen) Derby-Tanz.