Beim SC Loipersdorf wurde noch am Samstag Trübsal geblasen, denn beim 2:3 in Deutsch Schützen vergab man eine Chance, seinen Vorsprung weiter auszubauen. Freundlicher sah die Sache dann schon einen Tag später aus, denn der schärfste Konkurrent um den Aufstieg aus Hannersdorf, verlor gegen Mariasdorf mit 0:1. Der Vorsprung blieb gleich, aber das Titelrennen mutiert nun zu einem Vierkampf, denn die SG Redlschlag und der SC Schachendorf bewältigten ihre Aufgaben mit Bravour.

Drei Runden sind es noch und in Loipersdorf zeigt man sich nach der überraschenden Niederlage vorsichtig. So erklärte Sektionsleiter Roland Szander: „Wir brauchen eine deutliche Leistungssteigerung, denn mit so einer Leistung wie in Schützen, können wir uns den Titel abschminken.“ Die letzten Gegner der Elf von Martin Omischl? Erst gegen Kroisegg, dann in Riedlingsdorf, ehe zum Abschluss noch Zuberbach wartet. Die Hannersdorfer bekommen es indes mit Siget, Deutsch Schützen und Kroisegg zu tun, wo neun Punkte doch eingeplant sind.

Spielfrei ist am Wochenende die SG Redlschlag, während dann das Verfolgertreffen mit Schachendorf ansteht und man zum Abschluss noch Neuhodis empfängt. Ein schwieriges Restprogramm. Dieses hat auch der SCS, der erst gegen Neuhodis antritt, dann auf Redlschlag trifft, während zum Abschluss dann noch die Pflicht gegen Oberschützen ansteht.