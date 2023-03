SC Mariasdorf ganz groß da!

Werbung

OBERSCHÜTZEN - MARIASDORF 0:3. Der zweite Saisonsieg für den SC Mariasdorf! Und der just beim Derby in Oberschützen. Damit tankte die Truppe von Trainer Fritz Kirnbauer jedenfalls Kraft für die kommenden Wochen. Zum Spiel: Den besseren Start ins Match erwischte der spätere Verlierer, blieb bei zwei guten Chancen jedoch glücklos. Nach 20 Minuten war es dann Attila Farkas, der auf 1:0 für die Gäste stellte. Von dort weg gewann Mariasdorf Überhand. Trainer Fritz Kirnbauer: „Das 2:0 war dann ein Top-Freistoß aus 30 Metern, wieder von Farkas. Weil wir gut verteidigt haben, war es damit gelaufen.“ Oberschützens Szilard Santha hätte sich freilich einen besseren Saisonstart erwünscht: „Wir haben an diesem Tag aber wenig zusammengebracht. Bis auf die Startphase war es schwach.“

STATISTIK:

UFC „PG-CARS“ OBERSCHÜTZEN - SC MARIASDORF 0:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (30.) Attila Farkas, 0:2 (42., Freistoß) Attila Farkas, 0:3 (92.) Philipp Putz.

Reserve: 2:0 (Thomas Graf, Imrek).

SR: Lang (O: durchschnitt/M: durchschnitt).- Panorama-Arena, 100.

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov (90. Graf), Wachter, Ritter, Abou (60. Proksch); Wolfger (60. Tölly), Molnar (60. Amtmann); Adrian Pran, Dominik Pran, Naurozi (90. Mühl); Szalai.

Mariasdorf: Schlaffer; Pfneiszl, Georg Tullmann, Schuh (89. Tarodi), Kirnbauer; Berta; Putz, Matthias Kappel I, Gabor Farkas, Laschober (67. Matthias Kappel II); Attila Farkas (93. Kresnik).

RIEDLINGSDORF - HOCHART 1:1. Riedlingsdorf und Hochart trennen sich in ihrem Nachbarschaftsduell remis, damit bleiben beide weiter mit jeweils 21 Punkten im Gleichschritt. Das Match war dabei nicht wirklich von spielerischen Glanzlichtern geprägt, sondern eher kampfbetont geführt. Vor der Pause brachte Dominik Riemer die Gäste in Front. Die Führung sollte dann auch lange währen, ehe Rene Rechberger kurz vor Schluss nach einem Freistoß-Gestocher den ASK-Ausgleich erzielte. Für SVH-Obmann DIeter Höfler bitter und ein kleines Deja-vu: „Letzte Woche verlieren wir spät gegen Bad Tatzmannsdorf, jetzt schenken wir spät den Sieg her – das schmerzt natürlich!“ Auf Riedlingsdorf-Seite nahm man den Punkt. „Es war wirklich keine gute Partie von uns“, resümierte Sektionsleiter Roman Graf.

STATISTIK:

ASK KDS RIEDLINGSDORF - SV AUTO SCHUH HOCHART 1:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (38.) Riemer, 1:1 (89.) Rechberger.

Reserve: 6:0 (Patrick Hornung 3, Bruschek, Maximilian Koch, Tobias Lukschander).

SR: Iacob (R: durchschnitt/H: gut).- Riedlingsdorf, 90.

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Just, Höller (56. Kampusch), Piff, Huber; Burjan, Mihaljevic, Knapp, Postmann (56. Szendi); Florian Prochazka, Rechberger.

Hochart: Marco Hochhold; Binder, Stögerer, Pfeffer, Töpfer; Höfler; Riemer (92. Lehner), Hofer, Posch (84. Putz); Markovic, Kosi.

REDLSCHLAG - KROISEGG 2:1. An der Tabellenspitze zieht weiter die SG Redlschlag ihre Kreise. Nach einem überragenden Herbst feierte man nun auch im zweiten Frühjahrsspiel den zweiten Sieg. Für die über den Winter komplett neuformierte Elf kein schlechter Start! Die 1:0-Führung gegen Kroisegg fiel bereits früh. Nach einem Zweikampf (4.) im SVK-Sechzehner ging Milan Reti zu Boden, den fälligen Elfer verwertete Daniel Szabo. Bis zur Pause hielten sich dann beide Teams die Waage, danach kam Kroisegg besser ins Spiel – Ausgleich inklusive! „Wir hätten dann eigentlich einen zweiten Treffer nachlegen können“, meinte Gäste-Pressesprecher Horst Gruber. Das Tor war aber abermals der Heimelf vergönnt – Reti zum 2:1. „Ein bisserl glücklich. Weil wir uns in der Schlussphase aber aufgerappelt haben, in Ordnung“, so SG-Obmann Christoph Böhm.

STATISTIK:

SG REDLSCHLAG - SV KROISEGG 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (4., Elfmeter) Szabo, 1:1 (60.) Weghofer, 2:1 (88.) Reti.

Reserve: 0:1 (Felsleitner).

SR: Bukvic (R: gut/K: gut).- Redlschlag, 80.

Redlschlag: Pfeiffer; Kaman, Harkai (55. Mario Kosijer), Varga, Böhm; Ivancsics, Szabo; Bauer, Rajos, Daniel Kainz; Reti.

Kroisegg: Haspl; Stiglic, Trstenjak, Weghofer, Piff; Horic, Kovacic, Huremovic, Holzer; Hrovat, Jahdauti.