Und schon wieder nichts: Mit 0:6 verlor der UFC Oberschützen am Samstag sein Heimspiel gegen den SV Hannersdorf. Zugegeben, diese kämpfen mit Loipersdorf um den Aufstieg und bewegen sich derzeit auch nicht in der Gewichtsklasse der Elf von Trainer Ludwig Horvath. So war es Gewissheit: Seit dem 21. April 2018, also etwas mehr als ein Jahr, wartet der UFC auf einen Punktezuwachs.

Damals gewann man gegen Jabing mit 2:1, ehe seitdem gähnende Leere auf der Habenseite herrscht. „Natürlich sprechen uns viele Leute an, warum wir weitermachen, aber wir geben nicht auf“, erklärt Sektionsleiter Bernd Kappel der BVZ.

„Wir sind am Ende des Tunnels angelangt und im Sommer wird sich einiges ändern. Klar ist, dass es keine Einstellung des Vereins geben wird. Obmann Daniel Roth ist da sehr dahinter und er wird den Verein nicht sterben lassen. Die Jugend braucht einen Sportplatz und eine Schulstadt ohne einen Verein geht einfach nicht. Das wäre eine wirkliche Katastrophe.“ Dabei geht es auch finanziell klar bergauf, was sich auch auf die Kaderplanung 2019/20 auswirken soll. Kappel: „Wir haben einiges erwirtschaftet und konnten zudem auch unsere Schulden abbauen.“