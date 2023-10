Vier Jäger für den SC Buchschachen

Buchschachen – Oberschützen 4:3. Wieder einmal ein irres Topspiel in Buchschachen! Wer sich erinnern kann, vor rund einem Monat bezwangen die Buchschachener den ASK Riedlingsdorf mit 4:3, jetzt wurde der UFC Oberschützen mit demselben Ergebnis heimgeschickt. Im Duell Erster gegen Zweiter startete der SCB blitzartig. Bereits nach zwei Minuten traf Marko Jurcic zur frühen Führung. Roland Szalai hatte schnell die Antwort parat – 1:1 (8.). Im wiederholten Gegenzug stellte jedoch Christoph Teubl den alten Abstand wieder her. Bis zur 55. Minute erhöhten die Heimischen trotz Unterzahl ab Minute 33 ihre Führung auf 4:1. In der Schlussphase kamen die Oberschützer nochmals ran, am Sieg der Buchschachener sollte sich aber nichts mehr ändern. Laut Oberschützens Trainer Szilard Santha „wäre ein Remis gerechter gewesen, die Niederlage geht aber auch in Ordnung.“ Zwei Runden vor Schluss hat der SCB so alles in eigener Hand.

Hannersdorf – Schachendorf 1:1. Der SC Schachendorf setzt seinen unheimlichen Lauf fort und ist auch nach dem Derby beim SV Hannersdorf weiter ungeschlagen. Nur 48 Stunden nach dem 1:1 in St. Michael (Nachtrag am Nationalfeiertag) trennte man sich vom SVH mit demselben Ergebnis. Früh geriet der SCS im Weinbergstadion durch einen Treffer von Goran Piskovic in Rückstand, doch eine ersatzgeschwächte Schachendorf-Elf ließ sich davon nicht unterkriegen. Vor allem der starke Nikola Cacic stellte die Hannersdorfer Defensive immer wieder vor Probleme. In der 29. Minute traf der kroatische Legionär dann zum 1:1. Im zweiten Durchgang scheiterte Hannersdorfs Tomislav Coric an der Innenstange und Cacic vergab für den SCS aus aussichtsreichender Position. So blieb es bei der Punkteteilung. „Wir haben es ihnen zu einfach gemacht“, haderte Hannersdorfs Obmann Matthias Konrad mit dem Remis.

Hochart – Kirchfidisch 2:3. Dank eines knappen Auswärtssieges in Hochart festigte der SV Kirchfidisch seinen Platz in der Spitzengruppe. Bereits früh ließ Peter Kollar den SVK jubeln. Auch in weiterer Folge hatten die Gäste das Spiel im Griff und Kollar netzte noch vor der Pause zum 2:0. Nach Seitenwechsel erhöhte Raimund Sala Koxe auf 3:0 und die Partie schien entschieden, doch Hochart kam durch einen Doppelschlag von Andreas Pfeil und Hans-Jürgen Wappel noch einmal heran. Der Ausgleich wollte aber nicht gelingen. „Wir haben wieder viel Chancen ausgelassen und zum Ende hin wurde es dann noch hektisch“, erklärte SVK-Obmann Christian Schaffer. Hocharts Obmann Dieter Höfler trauerte einem möglichen Remis in der Schlussphase nach.

Wolfau – St. Michael 0:1. Der SV St. Michael feierte einen knappen Erfolg in Wolfau. Beim Auswärtsspiel gegen die „Wölfe“ tat man sich über weite Strecken aber schwer. In Minute 43 gelang Blaz Kocijan der Treffer zum erlösenden 1:0. In Hälfte zwei ließen die St. Michaeler nichts mehr anbrennen, Wolfau konnte im Gegenzug nicht mehr zusetzen. Für den Sektionsleiter der Heimmannschaft Christian Petz eine bittere Niederlage: „Es war eine klassische X-Partie. Wenn du hinten drin bist, soll es dir aber offenbar nicht vergönnt sein.“ Die Gäste springen dank des Sieges auf Platz sechs und halten mit nunmehr 21 Punkten Anschluss zur Tabellenspitze.

Riedlingsdorf – Siget 1:1. Zweites Spiel unter Neo-Trainer Semir Huremovic, aber nicht der zweite Sieg für Riedlingsdorf! Im Spiel gegen Tabellennachzügler Siget war für die Riedlingsdorfer eigentlich alles aufgelegt. Nach 14 Minuten mussten Thomas Prochazka und Co. aber die kalte Dusche hinnehmen. Mate Lukacs schloss einen Angriff der Gäste gewinnbringend zum 1:0 ab. Riedlingsdorf erholte sich von dem frühen Schock nur schwer. Erst zur Mitte der zweiten Halbzeit (69.) gelang Rok Smid der 1:1-Ausgleich. Mehr gelang den Heimischen trotz guter Chancen nicht. Für Sektionsleiter Roman Graf bitter: „Ich weiß nicht, wo der Hund begraben ist, wir bekamen den Ball nicht rein, hätten aber auch noch Tore kassieren können.“ Riedlingsdorf ist somit Siebenter, mit sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Buchschachen ist aber weiter alles drin. Siget verbleibt trotz Punktegewinn im Tabellenkeller.

Welgersdorf – Redlschlag 2:0. „Spielerisch war es nicht das gelbe vom Ei“, meinte Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser. Trotzdem stand auf der Anzeigentafel nach 90 Minuten gegen die SG Redlschlag ein 2:0-Sieg. Der SVW stand in der Defensive kompakt und war vor dem gegnerischen Tor eiskalt. Die Gäste ließen einige Chancen ungenutzt und so war es Szabolcs Lödör, der mit einem Doppelpack zum Welgersdorfer Matchwinner avancierte. „Wir waren die effektivere Mannschaft, deshalb ist der Sieg auch verdient“, so Kaiser. Aufseiten der SG Redlschlag scheint es, als ob weiter der Wurm drin ist. Mit nur sieben Punkten aus zwölf Spielen steht man auf dem dreizehnten Tabellenplatz.

Mariasdorf – Kroisegg 0:1. Gegen den SV Kroisegg wollte der SC Mariasdorf seinen Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen, gleichzeitig waren die Kroisegger bestrebt, nach schwachen Auftritten wieder ein Zeichen zu setzen. Es wurde im Duell Achter gegen Elfter Zweiteres. Den entscheidenden Treffer markierte bereits früh in der Partie Dominik Stanic mit seinem ersten Tor im SVK-Trikot. Die Gäste standen fortan defensiv kompakt – so kam Mariasdorf kaum zu Chancen. Unmittelbar vor dem Schlusspfiff hätte es aber beinahe doch geklingelt, aber Kroiseggs Tormann Bernhard Haspl reagierte blendend. „Ein Ball, den man im Normalfall gar nicht halten kann“, jubelte Pressesprecher Horst Gruber. Für Mariasdorf abseits der Niederlage bitter: Topstürmer Csanad Hera sah nach 83 Minuten glatt Rot. Sektionsleiter Andreas Schuh meinte zum Spiel: „Wir standen defensiv zwar gut, offensiv ist uns aber eindeutig zu wenig gelungen.“

Hannersdorf gegen Schachendorf in Bildern

Statistik

SC Buchschachen – UFC „PG-Cars“ Oberschützen 4:3 (2:1).- Torfolge: 1:0 (2.) Jurcic, 1:1 (8., Elfmeter) Roland Szalai, 2:1 (10.) Teubl, 3:1 (53., Elfmeter) Hegedüs, 4:1 (55.) Teubl, 4:2 (70., Elfmeter) Adrian Pran, 4:2 (80.) Roland Szalai. Gelb-Rote Karte: Hoffmann (33., Foul). Reserve: 6:2 (Kraus, Bruckner, Bodendorfer, Lechner, Uluri, Kurtz; Ergül, Wagner). SR: Fir.- Buchschachen, 120.

Buchschachen: Nemeth; Zartl, Balla, Mitterwachauer, Jakob Hoffmann; Teubl (56. Franyi), Jurcic, Flamur Kacanolli, Lechner (90. Demokrat Kacanolli); Kotnik, Hegedüs (79. Gashi).

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Mark Szalai, Dominik Pran, Roland Szalai; Kappel (56. Belulaj), Amtmann, Proksch, Benedek; Adrian Pran, Ergül (61. Wachter).

SV Hannersdorf – SC „Auer Liegenschaftsverwaltung“ Schachendorf 1:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (3.) Piskovic, 1:1 (29.) Cacic. Reserve: 6:0 (Brenner 3, Varga, Klepits, Mayer). SR: Lang.- Weinbergstadion, 100.

Hannersdorf: Haselbacher; Sagmeister, Bogdanovic, Aigner; Muhr, Fixl (68. Schendl); Lang, Piskovic, Reicher; Klepits, Coric.

Schachendorf: Szep; Cernut, Krznaric, Mamic, Herics; Füzi (85. Reiger), Jakob Varga, Puskarits, Ben Varga; Jampens, Cacic.

SV Hochart – SV „Christbaum-Fröhlich“ Kirchfidisch 2:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (3.) Kollar, 0:2 (42.) Horvath, 0:3 (50.) Koxe, 1:2 (74.) Pfeil, 2:3 (76.) Wappel. Gelb-Rote Karte: Horvath (89., Foul). Reserve: Nichtantreten Kirchfidisch. SR: Ülker.- Hochart, 150.

Hochart: Hochhold; Töpfer, Stögerer, Pfeffer; Pfeil, Zibert, Wappel, Riemer; Wunderer (56. Höfler), Kmetic, Damjanovic.

Kirchfidisch: Szöke; Schaffer, Nemes (85. Kulovics), Posch, Csencsits; Kiss (63. Schneider), Stumpf, Drexler; Koxe, Kollar (58. Englitsch), Horvath.

SV Wolfau – SV St. Michael 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (43.) Kocijan. Gelb-Rote Karte: Thomas Lukitsch (91., Foul). Reserve: 3:2 (Madl, Stelzer 2; Brünner, Ernst). SR: Mahr.- Wolfau, 150.

Wolfau: Csar; Thomas Lukitsch, Andreas Lukitsch, Madl, Korytin; Jonas Koller (82. Madl), Herold (65. Stelzer), Waldl, Kinelly (87. Strobl); Bozic, Mark Koller.

St. Michael: Vinceljak; Weber, Grandits, Mario Kienzl, Ungur; Julian Kienzl (65. Baumgartner), Dittrich, Turniski, Penthor; Neubauer (83. Csar), Kocijan (93. Piskorek).

ASKÖ KDS Riedlingsdorf – UFC Siget 1:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (14.) Lukacs, 1:1 (69.) Smid. Reserve: 7:2 (Graf 2, Spiegel, Hornung 3, Pfeffer; Muresan, Renner). SR: Waldmann.- Riedlingsdorf, 60.

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Burjan, Smid, Florian Huber, Höller; Kampusch (75. Stefan Huber), Knapp, Florian Prochazka (46. Just); Ritter, Kosnik, Rechberger.

Siget: Konetsny; Reitmeier (46. Steindl), Plank, Markus Herrklotz, Vajda; Sulyok, Horvath; Ruzsas, Lukacs, Kelemen (31. Szaloky-Varsanyi); Jantos

SV Welgersdorf – SG Redlschlag 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (5.) Lödör, 2:0 (55.) Lödör. Reserve: 3:0 (Plank, Zapfel, Lackner). SR: Jeger.- Welgersdorf, 100.

Welgersdorf: Magyar; Levonyak, Müllner, Schoditsch, Stefan Plank; Kamper, Pajk (71. Georg Plank), Urbauer (71. Eichler), Abdullah (90. Portschy); Lödör (90. Zapfel), Soltic (90. Prohaska).

Redlschlag: Friedel; Bertl, Varga (80. Kainz), Matija Benko, Böhm; Huszovits (65. Grgic), Kaman, Szabo, Meixner (71. Kosijer); Novotny, Josip Benko.

SC Mariasdorf – SV Kroisegg 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (6.) Stanic. Rote Karte: Hera (83., Tätlichkeit). Reserve: abgesagt. SR: Novotny.- Mariasdorf, 100.

Mariasdorf: Schlaffer; Pfneiszl, Georg Tullmann, Kirnbauer, Kappel (71. Phillip Tullmann); Putz, Berta, Schuh (53. Stubits), Farkas (81. Laschober); Tarodi, Hera.

Kroisegg: Haspl; Pichler, Czingraber, Török, Kremnitzer; Holzer, Viszket, Dancs, Piff; Stanic (68. Weghofer), Egyed.

SV Deutsch Schützen spielfrei.-

Nachtrag am Nationalfeiertag: SV St. Michael - SC Schachendorf 1:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (22.) Takacs, 1:1 (70.) Kocijan.