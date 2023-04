ASK Riedlingsdorf im Derby um den fünften Frühjahrssieg

RIEDLINGSDORF - KROISEGG; SAMSTAG, 17 UHR: Der ASK Riedlingsdorf hat weiter einen Lauf. Mit dem 2:0-Sieg in Mariasdorf am Wochenende feierte man bereits seinen vierten Sieg im Frühjahr – nach den Erfolgen gegen Bad Tatzmannsdorf und Redlschlag außerdem der dritte in Serie. Jetzt wartet Nachbar Kroisegg daheim und liebend gern würde man seine Serie ausbauen, wie auch Sektionsleiter Roman Graf der BVZ bestätigte. Nicht nur der Frühjahrsstatistik wegen sieht es gut aus, auch die Bilanz der direkten Duelle spricht für die Riedlingsdorfer. Die letzten acht konnten allesamt gewonnen werden. Im ASK-Lager weiß man aber auch, dass das nicht viel heißt.

Nach dem Kroisegg-Spiel geht es für die Mannschaft von Trainer Peter Kovacs am Montag dann mit einem Gastspiel in Oberschützen weiter – es ist das Nachtragsmatch aus der Vorwoche, in der der Regen der ganzen Klasse einen Strich durch die Rechnung machte. Somit steigen am Feiertag zwei weitere Nachtragsspiele. Neben Riedlingsdorf beim UFC müssen auch Bad Tatzmannsdorf in Mariasdorf und Hochart in Kroisegg ran – davor warten aber noch am Samstag drei Matches.