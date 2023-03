SG Redlschlag und der schwere Gang nach Hochart!

Werbung

HOCHART - REDLSCHLAG; SONNTAG, 15 UHR. Top-Start für die SG Redlschlag! Zumindest punktetechnisch macht heuer der Truppe um Neo-Spielertrainer Gellert Ivancsics keiner etwas vor. Nach einem 1:0 in Mariasdorf und einem 2:1 gegen Kroisegg kam man mit sechs Zählern optimal aus der Winterpause, jetzt geht es zum SV Hochart und freilich würde man dort gerne seine Serie ausbauen. Obmann Christoph Böhm wollte im Vorfeld aber nicht drauf anspringen: „Der Gang nach Hochart ist immer schwierig. Dort hängt sehr vieles von der Tagesverfassung ab.“ Was fest steht: Gewinnt die SG wieder, wäre es bereits der 13. Sieg in dieser Saison, der dritte mit der neuformierten Mannschaft. Seitens des SVH will man das klarerweise verhindern. Zuletzt ärgerte man Tatzmannsdorf und Riedlingsdorf, allerdings gab es dabei eine magere Punkteausbeute, jetzt soll es gegen den „dritten Großen“ endlich mit drei Punkten klappen. „Laut Papierform ist Redlschlag Favorit, aber wir werden alles geben“, so Obmann Dieter Höfler. Personell: Die Gäste gehen komplett ins Spiel und auch Hochart darf sich freuen. Zur Vorwoche kehren Lan Zibert, Andi Pfeil und Andre Hochhold zurück.