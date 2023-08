Wölfe schon früh in der Pflicht

Deutsch Schützen – Wolfau; Samstag, 17 Uhr. Das hatte man sich beim Traditionsverein aus Wolfau anders vorgestellt: Die Elf von Hans-Peter Paul startete nämlich mit zwei Niederlagen in die neue Saison und steht so schon früh unter Zugzwang. Dabei war klar, dass es in einer starken und ausgeglichenen A-Klasse schwer werden würde, ganz vorne mitzuspielen, aber diesen Saisonbeginn wollte man nicht ohne weiteres so stehen lassen. „Wir rufen unser eigentliches Potenzial derzeit nicht ab“, sagte Sektionsleiter Christian Petz, der anfügte: „Wir werden in dieser Woche sehr viele Gespräche führen.“ Dabei geht es am Samstag gleich in Deutsch Schützen weiter. „Die haben ein Top-Team“, so Petz, um dennoch optimistisch zu bleiben: „Die lagen uns in den letzten Jahren immer ganz gut.