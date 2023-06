Burgauberg - Bad Tatzmannsdorf: Thriller ohne echten Sieger

Burgauberg - Bad Tatzmannsdorf 2:2. Am vergangenen Samstag war es so weit: Das erste von drei Play-off-Spielen um den Aufstieg in die 1. Klasse Süd stand an. Zum Auftakt der Aufstiegsspiele empfing der Meister aus der 2. Klasse Süd C USV Burgauberg den Krösus aus der Süd A-Gruppe, den SC Bad Tatzmannsdorf. Die Begegnung startete dabei gleich mit einem Paukenschlag. Tatzmannsdorf-Verteidiger Qasim Mahmood sah nach einer Notbremse die Rote Karte (3.). Den fälligen Freistoß versenkte Mitja Botjak für die Hausherren traumhaft zum 1:0.

Nur wenige Minuten später folgte der nächste Schock für die Gäste: Daniel Herklotz sah nach einer abermaligen Notbremse die zweite Rote Karte für die Kurortler. Mit zwei Mann weniger stemmte sich die Elf von Trainer Joachim Postmann gegen wütende Angriffe der Burgauberger und zeigte dann auch offensiv, was für eine Qualität in der Mannschaft steckt. Roman Wenzel stellte in der 27. Minute per herrlichem Freistoßtor auf 1:1.

Zehn Minuten nach dem Ausgleich zückte Schiedsrichter Manuel Gregorits die dritte Rote Karte an diesem Tag. Burgaubergs Elvir Goli musste nach einer Tätlichkeit frühzeitig unter die Dusche.

Ähnlich turbulent wie Hälfte eins, ereigneten sich auch die zweiten 45. Minuten. Die Tatzmannsdorfer Gäste erwischten dabei einen Traumstart. Der starke Luka Grgic erzielte in Minute 54. das 1:2. In weiterer Folge hätte Patrick Bürger in Unterzahl sogar auf 1:3 stellen können, doch der Ex-Mattersburger traf nur die Latte.

Mit Fortdauer der Partie merkte man den Kurortlern den Kräfteverschleiß an und so traf Milan Horvath nach einer schönen Einzelaktion zum 2:2-Endstand. „Es war ein gerechtes Remis. In Überzahl darf uns das allerdings nicht passieren. Wir hätten das Spiel mit zwei Mann mehr früher entscheiden müssen. So haben wir leider eine Riesenchance im Aufstiegskampf vergeben“, analysierte Burgaubergs Pressesprecher Philipp Puswald.

Bad Tatzmannsdorf-Coach Joachim Postmann resümierte wie folgt: „Nach dem schlechten Start haben wir noch das Beste herausgeholt. Dass wir mit zwei Roten Karten beginnen, hatte aber natürlich keiner von uns am Schirm.“

So geht es weiter

2. Aufstiegsspiel (Donnerstag, 16.30): Bad Tatzmannsdorf - Markt Neuhodis

3. Aufstiegsspiel (Samstag, 17.30): Markt Neuhodis - Burgauberg

In den Aufstiegsspielen der 2. Klassen Süd spielen die drei Meister aus A, B und C jeweils einmal gegeneinander. Die Ergebnisse werden ins Tabellenformat übertragen - der Erste und der Zweite steigen in die 1. Klasse Süd auf.