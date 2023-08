2. Klasse Süd B mit traumhaftem Beginn

Ollersdorf - Stinatz 3:2. Am vergangenen Sonntag war es soweit: Der FC Stinatz gastierte zu seinem Premierenspiel beim Nachbarn aus Ollersdorf. Unglaubliche 700 Zuschauer wollten den ersten Auftritt des neu-gegründeten Vereins mitverfolgen und die sahen von Beginn weg ein richtig starkes Derby. Der SVO bestimmte in den Anfangsminuten das Geschehen und fand gleich zahlreiche Möglichkeiten vor. Eine dieser nutzte Leonard Horvath zur 1:0-Führung. „Eigentlich hätten wir das Spiel in den ersten 20 Minuten entscheiden können“, sagte Ollersdorf-Coach Walter Paul, doch seine Mannschaft zeigte sich zu ineffizient und hielt so die Stinatzer im Spiel. In der 35. Minute gelang den Gästen dann durch Kapitän Peter Zsifkovits der Ausgleich – gleichzeitig das erste Pflichtspieltor in der Geschichte des FCS. Der Jubel hielt aber nur kurz, denn Routinier Imre-Laszlo Domokos stellte noch vor der Pause auf 2:1 für die Hausherren. In der 68. Minute sorgte dann Christian Konrad mit dem Tor zum 3:1 für die Vorentscheidung, auch weil der FC Stinatz in der Schlussphase noch einen Elfer vergab und der Anschlusstreffer von David Sagmeister zu spät kam. „Es war eine super Kulisse. Unsere Chancenverwertung war leider nicht optimal, deshalb mussten wir bis zum Schluss zittern“, sagte Paul. Aufseiten des FC Stinatz war man mit der Leistung zufrieden, wie Obmann Peter Zsifkovits erklärte: „Unsere junge Mannschaft hat sich teuer verkauft und einen super Fight abgeliefert. Wir sind mit dem Auftritt zufrieden.“

Gerersdorf-Sulz - Burgauberg 3:5. Einen optimalen Start in die neue Spielzeit erwischte der Vorjahresmeister vom USV Burgauberg. Die Elf von Trainer Alex Ressner setzte sich in einem wahren Tor-Spektakel beim UFC Gerersdorf-Sulz mit 5:3 durch. Den Torreigen eröffnete der starke Milan Horvath, der den USV bereits in Minute sechs in Führung schoss. Quasi postwendend gelang den Gastgebern durch Mark Soos der Ausgleich. Nur zehn Minuten später drehte UFC-Neuzugang Jakob Csekits sogar die Partie zugunsten der Gerersdorf-Sulzer. Mitja Botjak setzte mit seinem Tor zum Ausgleich den Schlusspunkt einer ereignisreichen ersten Spielhälfte. Nach der Pause beruhigte sich das Geschehen etwas, ehe die Burgauberger in der Schlussphase drei weitere Tore zum Auswärtssieg beisteuerten. „Ein geglückter Auftakt. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und haben verdient die drei Punkte mit nach Hause genommen. Wir nähern uns immer mehr dem an, was wir auch wirklich können“, erklärte Burgaubergs Sportmanager Philipp Hanfstingl.

Rohrbrunn - Minihof-Liebau 2:3. Nichts schenkten sich der SV Rohrbrunn und der FC Minihof-Liebau. Von einer Abtastphase war wenig zu sehen, beide Teams starteten angriffsmutig in die Partie. Neo-Stürmer Jure Bracko ließ die Gäste bereits früh über die Führung jubeln, die aber Rohrbrunn durch Ivan Smok schnell wieder egalisierte. In weiterer Folge gelang dem SVR durch Antoni Prizmic sogar die Wende. Alen Spilak und der überragende Jure Bracko drehten aber noch vor der Pause das Spiel zugunsten des FC Minihof-Liebau – gleichzeitig auch der Endstand. „Die erste Hälfte war sehr intensiv. Meine Mannschaft hat nie aufgegeben und hat eine super Leistung abgerufen. Wir hatten noch drei Stangenschüsse. Am Ende war es dann ein verdienter Sieg“, resümierte Minihof-Liebau-Coach Orhan Fazli. Im Lager des SV Rohrbrunn haderte man vor allem mit den „vermeidbaren Gegentoren“, wie Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser sagte: „Das waren unnötige Treffer. Minihof-Liebau war aber vor der Pause besser, danach haben wir mitgespielt, ohne aber zwingend zu werden. Es hat nicht sein sollen.“

Statistik:

UFC Gerersdorf-Sulz – USV „Trummer Frucht“ Burgauberg-Neudauberg 3:5 (2:2).- Torfolge: 0:1 (6.) Horvath, 1:1 (7.) Soos, 2:1 (18.) Csekits, 2:2 (41.) Botjak, 2:3 (78.) Fasalek, 2:4 (81.) Horvath, 2:5 (87.) Bencik, 3:5 (90.) Csekits.Reserve: 1:0 (Schabhüttl). SR: Lang.- Steinbrucharena, 100. Gerersdorf-Sulz: Balogh; Kranz, Simon Jandrisevits, Rozsa, Nikitscher (46. Wallesz); Florian Jandrisevits, Temlen, Soos, Tobias Jandrisevits; Csekits, Toth. Burgauberg: Wurm; Schwarz, Prenrecaj, Jeremias Kühberger (88. Hanfstingl), Heuberger; Sauer Nordendorf, Pelzmann; Horvath, Botjak, Fasalek; Bencik.

SV Rohrbrunn – FC Minihof-Liebau 2:3 (2:3).- Torfolge: 0:1 (6.) Bracko, 1:1 (11.) Smok, 2:1 (25.) Prizmic, 2:2 (34.) Alen Spilak, 2:3 (40.) Bracko. Reserve: 3:4 (Wurzer 2, Fröhlich; Wolf, Pucher, Karaoglan, Nuhanovic). SR: Koldere.- Rohrbrunn, 100. Rohrbrunn: Ernst; Graf, Hafner, Melnjak, Hagenauer; Kernbichler; Strini (86. Maurer), Brunner, Smok, Jakov; Prizmic. Minihof-Liebau: Menzel; Lipp, Pintarics, Zan Spilak, Tusak; Koznicov, Niki Pilz, Stefan Pilz (88. Kienreich), Rohrbacher (90. Wolf); Alen Spilak, Bracko.

SV Ollersdorf – FC Stinatz 3:2 (2:1).- Torfolge: 1:0 (6.) Horvath, 1:1 (35.) Zsifkovits, 2:1 (45.) Domokos, 3:1 (68.) Konrad, 3:2 (93.) David Sagmeister. Reserve: 2:0 (Pieler, Senninger).SR: Heiner.- Ollersdorf, 700.Ollersdorf: Szabo; Halper, Komoroczi, Nedelko, Peischl; Mate Toth (90. Lodi), Gradwohl (72. Vrbek), Horvath, Laszlo Toth; Konrad, Domokos.Stinatz: Gerbafczits; Nastase, Tobias Horvatits, Koch; Michael Strobl, Hirmann, Georg-Franz Sagmeister, Zsifkovits, Hörmann; David Sagmeister, Eugen Strobl (71. Fassl).

Eltendorf - Wallendorf-Mogersdorf abgesagt.