7:0: Rohrbrunn schlägt Stinatz klar

Rohrbrunn – Stinatz 7:0. Der im vergangenen Frühjahr richtig stark aufspielende SV Rohrbrunn mühte sich bis dato in die neue Spielzeit. Zumindest bis zum Sonntagvormittag, als man sich dann gegen den FC Stinatz in beeindruckender Art und Weise den Premierensieg 2023/24 holte. Dabei war eigentlich nach nicht einmal 20 Minuten und einem Zwischenstand von 5:0 früh alles entschieden und noch vor der Pause erhöhte Antoni Prizmic auf 6:0. „Unsere ersten drei Chancen waren sofort drin und danach spielten wir uns einfach leichter“, sagte Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Didi Gmoser. „Sie sind dann auch ein wenig eingebrochen.“ Genau das kritisierte man beim FCS. In den zweiten 45 Minuten steigerte man sich zwar, aber da schaltete der Gegner auch etwas zurück. Obmann Peter Zsifkovits: „Ich war mit unserer Einstellung nicht zufrieden. Da will ich im nächsten Spiel auch eine Reaktion sehen.“

Minihof-Liebau – Wallendorf-Mogersdorf 0:4. Einen super Eindruck hinterließ am Samstag die SpG Wallendorf-Mogersdorf, die mit einem etwaigen Sieg im Nachtrag gegen Nachbar Eltendorf (Mittwoch, nach Redaktionsschluss), die alleinige Tabellenführung übernehmen könnte. „Wir haben sehr gut gespielt und hätten auch höher gewinnen können“, sagte der Sportliche Leiter Alex Hafner und fand Zustimmung bei Minihof-Trainer Orhan Fazli: „Sie wollten es mehr und nahmen verdient die drei Punkte mit.“ Mann des Tages war einmal mehr Könner Gabor Bartakovics, der mit zwei Toren die Weichen auf Sieg stellte.

Gerersdorf-Sulz – Ollersdorf 2:1. Wie ausgeglichen der bisherige Herbst der 2. Klasse Süd B verläuft, zeigte diese Begegnung ganz gut auf. Der SV Ollersdorf war nämlich richtig stark in die Saison gestartet, während der UFC Gerersdorf-Sulz zuletzt in Minihof-Liebau nach einer mäßigen Vorstellung mit 0:1 verlor. Dieses Bild drehte sich am Samstag komplett, denn die Gäste hatten über weite Strecken überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel und taten sich mit den gut gestaffelten Hausherren schwer. Und die Elf von Janos Palcsa machte dank Simon Joszt und Mate Temlen die nötigen Tore. „Es war zwar noch nicht ganz das, was wir uns vorstellen, aber der Sieg war verdient“, sagte der Sportliche Leiter von Gerersdorf-Sulz, Valentin Tschech, während SVO-Coach Walter Paul ergänzte: „Wir haben blöde Gegentore kassiert.“

Eltendorf – Burgauberg 1:3. Trotz schwacher erster Halbzeit, in der die SVE-Hausherren eigentlich führen hätten müssen, entführte der Vorjahres-Meister aus Burgauberg drei Punkte aus Eltendorf. Dank etwas Glück vor und einer Leistungssteigerung nach Seitenwechsel bleibt man ganz oben mit dabei. „In den zweiten 45 Minuten war es eigentlich klar. Davor ließen wir aber einiges vermissen“, sagte USV-Sportmanager Philipp Hanfstingl, während Eltendorfs Sektionsleiter Rainer Pummer ergänzte: „Die erste Halbzeit war gut, die zweite dann eine Katastrophe. Das 1:2 war ein echter Nackenschlag.“

Statistik

SV Rohrbrunn – FC Stinatz 7:0 (6:0).- Torfolge: 1:0 (4.) Graf, 2:0 (9.) Smok, 3:0 (12.) Smok, 4:0 (14.) Karaula, 5:0 (20.) Brunner, 6:0 (34.) Prizmic, 7:0 (76.) Kernbichler. Reserve: 4:3 (Fröhlich 3, Gmoser; Balen 2, Tamedl). SR: Kern.- Rohrbrunn, 300.

Rohrbrunn: Ernst; Strini (85. Gamperl), Kernbichler, Melnjak, Wagner (85. Coldea); Gurdet (61. Hafner); Graf (75. Hagenauer), Smok, Brunner, Karaula; Prizmic.

Stinatz: Gerbafczits; Nastase (46. Eugen Strobl), Koch, Peter Grandits (61. Niklas Kirisits), Tim Grandits; Hirmann, Michael Strobl; Georg-Franz Sagmeister, Zsifkovits, Hörmann; David Sagmeister.

UFC Gerersdorf-Sulz – SV Ollersdorf 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (10.) Simon Joszt, 2:0 (71., Freistoß) Temlen, 2:1 (94.) Konrad. Reserve: 8:2 (Wallesz 3, Zimmerl, Schabhüttl, Friedl 2, Gerbavsits; Kindler, Bischof). SR: Jeger.- Steinbrucharena, 80.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Tobias Kranz, Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczkai; Soos, Temlen; Simon Joszt (79. Rozsa), Samuel Joszt (58. Daniel Jandrisevits), Florian Jandrisevits (52. Tobias Jandrisevits); Csekits.

Ollersdorf: Szabo; Halper, Komoroczi, Nedelko, Peischl; Toth; Gradwohl (53. Domokos), Horvath, Lodi, Senninger (49. Vrbek); Konrad.

FC Minihof-Liebau – SpG Wallendorf-Mogersdorf 0:4 (0:1).- Torfolge: 0:1 (13.) Bartakovics, 0:2 (60.) Bartakovics, 0:3 (75., Elfmeter) Vrbat, 0:4 (82.) Mihaljevic. Gelb-Rote Karte: Pintarics (88., Foul). Reserve: 3:4 (Prem, Karaoglan, Leitgeb; Matthias Hafner, Alex Hafner, Trippold, Eigentor). SR: Maxharri.- Minihof-Liebau, 80.

Minihof-Liebau: Menzel; Kienreich, Pintarics, Lipp, Zan Spilak (44. Saleh); Alen Spilak (82. Clemens Leitgeb); Nico Leitgeb, Koznicov, Niki Pilz, Tusak; Bracko.

Wallendorf: Topic; Mayfurth, Lex, Petroczi, Grill; Wagner (60. Varga), Mihaljevic, Deranja (81. Storga), Bartakovics; Philipp Freudenthaler, Vrbat (84. Trippold).

SV Eltendorf – USV Burgauberg 1:3 (1:1).- Torfolge: 0:1 (40.) Bencik, 1:1 (44., Freistoß) Gerebics, 1:2 (58.) Fasalek, 1:3 (92.) Horvath. Reserve: 1:3 (Pummer; Fabsits, Oswald 2). SR: Miskic.- Navigat Arena, 100.

Eltendorf: Weinhofer; Doan, Robin Pummer, Schreiner, Gibiser (60. Joszt); Gerebics; Kotsis, Kocuvan; Leon Pummer (60. Janser); Österle (66. Mirth), Kotnik.

Burgauberg: Serec; Schwarz, Sebastian Kühberger, Prenrecaj, Jeremias Kühberger; Sauer-Nordendorf, Hanfstingl (89. Barton); Horvath (93. Feigl), Botjak, Fasalek; Bencik.