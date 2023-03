Aufstiegskampf: SV Hannersdorf ließ Federn!

Werbung

SIGET - SCHACHENDORF 2:0. Der UFC Siget legte einen optimalen Start in die Rückrunde hin. Gegen Tabellenschlusslicht Schachendorf gab man sich, trotz einiger Ausfälle, keine Blöße und siegte souverän mit 2:0. Für beide Tore sorgte der überragende Innenverteidiger Igor Macesic. „Wir hatten einige Ausfälle, dennoch war es eine gute Partie und ein sehr souveränes Auftreten. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können“, erklärte Siget-Obmann Alexander Takacs. Die Gäste aus Schachendorf, die mit vier Ausfällen ebenfalls stark ersatzgeschwächt ins erste Saisonspiel gingen, agierten in der ersten halben Stunde stark, mit dem Gegentor verlor man aber die Ordnung. Obmann Christian Takacs: „Von da an fanden die Burschen nicht mehr ins Spiel und Siget hatte zahlreiche gute Chancen.“

STATISTIK:

UFC SIGET - SC „AUER LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG“ SCHACHENDORF 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (26.) Macesic, 2:0 (53., Elfmeter) Macesic.

Reserve: abgesagt.

SR: Lang (S: gut/Sch: schwach).- Zickenbachstadion, 50.

Siget: Gabriel; Nastase (75. Kristaloczy), Cejvanovic, Macesic, Ringbauer; Saurer, Plank; Sagmeister, Sulyok (88. Reiner), Ruzsas; Proykov (90. Renner)

Schachendorf: Szep; Mamic, Wagner, Johannes Nemeth, Cernut; Kunkic (46. Marlovits), Kovacs, Dorner, Varga (46. Herics); Babic, Zilic.

WOLFAU - DEUTSCH SCHÜTZEN 0:1. Von Beginn weg entwickelte sich zwischen Wolfau und Deutsch Schützen ein flottes Spiel. In der ersten Hälfte hatten die Gäste in Person von Istvan Makai die Chance zur Führung, Wolfau war mit den Neuerwerbungen Marko Santor und Petar Jazvic knapp an einem Treffer dran. Nach der Pause ein ähnliches Bild, wollte sich kein echter Favorit hervortun. Den Gästen gelang dann aber nach einer stärkeren Phase durch Dominik Laky der Führungstreffer – gleichzeitig die Entscheidung, weil man im Finish den Sieg verteidigte. Im SVDS-Lager freute man sich neben den Punkten über eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wolfau haderte freilich ein wenig. „Schade, es war irgendwie eine richtige X-Partie“ meinte Trainer Michael Koller.

STATISTIK:

SV WOLFAU - SV DEUTSCH SCHÜTZEN 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (74.) Dominik Laky.

Reserve: 1:2 (Hofstädter; Samuel Zimmermann 2).

SR: Batmaz (W: gut/DS: gut).- Wolfau, 100.

Wolfau: Csar; Herold, Lang, Kuich, Andreas Lukitsch; Koller, Waldl, Cerovecki, Jazvic; Fink, Santor.

Deutsch Schützen: Horvath; Gesslbauer, Topor, Toth, Max Wiesler; Kovacs Braun (70. Zimits), Pakai, Paul Zimmermann, Kilian Wallner; Dominik Laky, Makai.

KIRCHFIDISCH - HANNERSDORF 1:1. Der SV Hannersdorf muss im Titelrennen gleich zu Beginn der Rückrunde einen Dämpfer hinnehmen. Eigentlich wollte man Druck auf die spielfreien Hodiser ausüben, doch daraus wurde nichts. Im Derby in Kirchfidisch kam der Zweite nicht über ein 1:1 hinaus. Vor einer tollen Zuschauerkulisse lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch mit vielen Strafraumszenen. „Es war echt eine super Partie. Beide spielten mit offenem Visier“, sagte Kirchfidisch-Obmann Christian Schaffer, dessen Elf den besseren Start erwischte, aber durch Tomislav Coric den Rückstand kassierte. Milan Faggyas konnte für den SVK aber noch vor der Pause ausgleichen. Nach Wiederanpfiff fanden die Gäste immer besser ins Spiel, doch Coric und Co. fanden in SVK-Goalie Benjamin Maitz ihren Meister. „70 Minuten waren wir nicht wirklich gut. Mit den Chancen am Schluss müssen wir die Partie aber gewinnen“, so SVH-Obmann Matthias Konrad.

STATISTIK:

SV CHRISTBÄUME FRÖHLICH KIRCHFIDISCH - SV NABABU HANNERSDORF 1:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (20.) Coric, 1:1 (32., Elfmeter) Faggyas.

Reserve: 0:1 (Thomas Brenner).

SR: Koc (K: gut/H: kein Kommentar).- Kirchfidisch, 260.

Kirchfidisch: Maitz; Koxe (46. Pehr), Halmosi, Csencsits (81. Schaffer), Nemes; Szabo; Benedek, Horvath (85. Moosbrugger), Ivants, Englitsch; Faggyas (63. Stumpf).

Hannersdorf: Haselbacher; Schendl (67. Varga), Fixl, Bogdanovic, Aigner; Muhr, Mayer; Lang (67. Reicher), Piskovic, Jakopec; Coric.