Am kommenden Sonntag kommt es zum letzten Gemeindederby zwischen dem SC Gerersdorf und dem UFC Sulz. Im Sommer verschmelzen die beiden Vereine zu einem großen Gemeindeklub. Von der Papierform her ist der UFC der klare Favorit, doch Gerersdorf-Sektionsleiter Jani warnt vor seiner Mannschaft: „ Keiner will das letzte Duell verlieren. Ich muss meine Mannschaft nicht extra motivieren. Von diesem Spiel könnte noch lange gesprochen werden.“

BVZ Abschied. Gerersdorf-Sektionsleiter und Trainer Johannes Jani freut sich auf das abschließende Derby.

Sulz geht nach dem Sieg über Burgauberg mit einer großen Portion Selbstvertrauen in das Derby, während sich die Gerersdorfer nach der 1:6-Niederlage gegen den Tabellenführer aus Welgersdorf deutlich steigern müssen. Beide Vereine blicken mit großer Freude auf das anstehende letzte Duell: „Ich erwarte mir viele Zuschauer und ein tolles Derby“, so Sulz-Sektionsleiter Thomas Poandl. Sein Gegenüber Johannes Jani mit ähnlichen Worten: „Dieses Spiel hätte sich gutes Wetter und viele Zuschauer verdient.“