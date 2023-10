Eltendorf siegte im Flutlichtspiel gegen Stinatz

Eltendorf – Stinatz 5:1. Mit einem klaren Sieg über Stinatz kehrt der SV Eltendorf auf die Siegerstraße zurück. Die Mannschaft von Dean Baranja kontrollierte von Beginn an das Spiel und traf durch Leon Pummer auch früh zum 1:0. In weiterer Folge ließ der SVE zahlreiche gute Möglichkeiten liegen und die Gäste kamen überraschend zum Ausgleich. Nach Seitenwechsel ging es in derselben Tonart weiter und die Heimischen verwerteten dann auch ihre Möglichkeiten. Zunächst stellte Gergö Gerebics per Freistoß auf 2:1, ehe der eingewechselte Alex Österle und ein Doppelpack von Luka Kotnik den Sieg fixierten. „Wir waren klar überlegen und müssen eigentlich zur Pause schon in Führung liegen“, analysierte Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer.

Rohrbrunn – Wallendorf-Mogersdorf 1:3. Die SpG Wallendorf-Mogersdorf nutzt die Patzer der Verfolger und gewinnt beim SV Rohrbrunn mit 3:1. Durch den siebten Saisonsieg baute die SpG die Tabellenführung auf drei Punkte aus. Beim Gastspiel in Rohrbrunn taten sich die Gäste schwer. Zwar traf Josip Vrbat früh zum 0:1, doch der SVR hielt gut mit und kam durch Antoni Prizmic zum Ausgleich. Nach Seitenwechsel sorgte die SpG dann aber schnell für klare Verhältnisse. Zunächst markierte Zoran Storga die abermalige Führung, ehe Vrbat die Gäste endgültig auf die Siegerstraße brachte. „Es waren hart erkämpfte drei Punkte“, erklärte der Sportliche Leiter Alexander Hafner. Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser meinte: „Über 90 Minuten gesehen ist ihr Sieg verdient.“

Gerersdorf-Sulz – Minihof-Liebau 3:2. Der zweite große Sieger der 10. Runde neben Wallendorf ist der UFC Gerersdorf-Sulz. Das Team von Janos Palcsa feierte gegen Minihof-Liebau einen Last-Minute-Erfolg und sprang so auf Platz drei. Zum Mann des Tages avancierte Laszlo Toth. Der UFC-Stürmer traf in der Nachspielzeit traumhaft zum 3:2. „Das war ein Geniestreich“, jubelte der Sportliche Leiter Valentin Tschech. Die Gäste aus Minihof-Liebau führten zwar zwischenzeitlich mit 2:1, doch nach einem Platzverweis kippte das Spiel. „Man hat dann gemerkt, dass wir einen Spieler weniger sind. Das Gegentor in der Nachspielzeit ist bitter“, sagte Minihof-Liebaus Coach Orhan Fazli.

Ollersdorf – Burgauberg 0:0. Auch das vierte Spiel in Folge zwischen dem SV Ollersdorf und dem USV Burgauberg endet mit einem Unentschieden. Die gut 150 Zuschauer auf der Ollersdorfer Sportanlage bekamen keinen fußballerischen Leckerbissen serviert. Das kleine Derby war von vielen Fouls und wenig Torraumszenen geprägt. „Da war viel Kampf und Krampf dabei“, erklärte SVO-Coach Walter Paul, dessen Team in Hälfte zwei zwingender wurde, doch das Goldtor wollte nicht gelingen. Ein Lupfer von Ollersdorfs Spielmacher Leonard Horvath segelte in der dritten Minute der Nachspielzeit nur knapp am Burgauberg-Kasten vorbei. So blieb es beim 0:0. „Die kämpferische Leistung kann man positiv hervorheben, spielerisch war es aber nicht gut“, sagte Paul abschließend.

Statistik

SV Eltendorf – FC Stinatz 5:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (9.) Leon Pummer, 1:1 (39.) Fassl, 2:1 (62., Freistoß) Gerebics, 3:1 (65.) Österle, 4:1 (74.) Kotnik, 5:1 (86.) Kotnik. Reserve: 1:3 (Kienreich; Tamedl, Balen 2). SR: Huber.- Navigat Arena, 150.

Eltendorf: Weinhofer; Joszt (75. Mirth), Kocuvan, Robin Pummer, Leitgeb (85. Lackner); Gerebics, Doan, Leon Pummer, Gibiser (85. Teubi); Kotsis (55. Österle); Kotnik.

Stinatz: Gerbafczits; Winkler, Nastase (55. Georg-Franz Sagmeister), Koch, Grandits; Hirmann; Fassl (69. Strobl), Zsifkovits, David Sagmeister, Hörmann; Kovacsits (75. Balen).

SV Rohrbrunn – SpG Wallendorf-Mogersdorf 1:3 (1:1).- Torfolge: 0:1 (8.) Vrbat, 1:1 (38.) Prizmic, 1:2 (47.) Storga, 1:3 (52.) Vrbat. Reserve: 1:5 (Ibrahim; Kropf 2, Hafner 3). SR: Bauer.- Rohrbrunn, 100.

Rohrbrunn: Thorsten Ernst; Hagenauer, Melnjak, Hafner, Strini; Wagner (82. Gamperl); Graf, Smok, Gurdet, Karaula; Prizmic.

Wallendorf-Mogersdorf: Topic; Monschein (46. Lex), Mayfurth, Petroczi, Grill; Dominic Freudenthaler, Storga (51. Kropf), Deranja, Wagner; Vrbat, Philipp Freudenthaler.

UFC Gerersdorf-Sulz – FC Minihof-Liebau 3:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (42.) Toth, 1:1 (57.) Spilak, 1:2 (67., Elfmeter) Bracko, 2:2 (72.) Soos, 3:2 (92.) Toth. Gelb-Rote Karte: Rohrbacher (59., Kritik). Reserve: 4:0 (Jandrisevits, Zimmerl, Schabhüttl, Binder). SR: Baydemir.- Steinbrucharena, 150.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Kranz, Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczkai; Temlen, Schmidt, Florian Jandrisevits; Simon Joszt (46. Tobias Jandrisevits), Toth, Soos.

Minihof-Liebau: Menzel; Lipp, Kienreich (75. Saleh), Pintarics, Zan Spilak; Alen Spilak, Tusak, Koznicov, Stefan Pilz; Rohrbacher, Bracko.

SV Ollersdorf – USV Burgauberg 0:0.- Reserve: 2:5 (Wolf 2; Ibrovic, Heinrich 2, Ferstl 2). SR: Lidy.- Ollersdorf, 150.

Ollersdorf: Szabo; Halper, Komoroczi, Nedelko, Peischl; Laszlo Toth, Mate Toth (15. Domokos); Vrbek (57. Senninger), Horvath, Konrad; Julian Strobl (85. Lodi).

Burgauberg: Serec; Schwarz, Sebastian Kühberger, Botjak, Heuberger; Sauer Nordendorf (83. Hanfstingl), Jeremias Kühberger; Horvath, Prenrecaj (74. Pelzmann), Fasalek (90. Barton); Bencik.