Gerersdorf-Sulz: Kontinuität als neues Credo

Nach einer völlig verkorksten Herbstsaison inklusive eines Kader-Umbruchs im Winter, avancierte der UFC Gerersdorf-Sulz in der damaligen 2. Klasse Süd C zur besten Mannschaft des Frühjahrs. „Mit den Leistungen sind wir sehr zufrieden“, sagte der Sportliche Leiter Valentin Tschech, der am Kader für die nächste Saison nur an wenigen Stellschrauben drehte. Mit Jakob Csekits verzeichnet man nur einen „echten“ Neuzugang. Der großgewachsene Stürmer kommt von Nachbar Gemeinde Tobaj in die Steinbrucharena. Zu Csekits gesellt sich mit Offensivspieler Sascha Wallesz ein Leihrückkehrer aus Heiligenbrunn. Zudem zieht man mit Tobias Kranz und Matthias Schmidt zwei Perspektivspieler in die Erste hoch. Einen schmerzhaften Abgang musste der UFC in diesem Sommer allerdings hinnehmen: Kapitän Arnold Zimmerl beendete seine Karriere. „Uns war wichtig, dass wir das Team beisammenhalten und Konstanz reinbringen. Wir wollen jetzt nahtlos weiterarbeiten und den nächsten Schritt gehen“, erklärte Tschech. So will man nun auch wieder in Richtung Spitze schielen: „Wir wissen, was unsere Mannschaft kann. Wir wollen vorne mitspielen und streben einen Platz in den Top drei an“, sagte Tschech.

Kontinuität als Trumpf. Valentin Tschech (l.), kickender Sportlicher Leiter beim UFC Gerersdorf-Sulz, hielt die UFC-Truppe über den Sommer beisammen und verstärkte diese an einigen Stellen auch noch. Foto: Bauer