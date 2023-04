Hannersdorfer Sieg bringt Entscheidung im Cup-Rennen

SIGET - HANNERSDORF 1:4. Der SV Hannersdorf entscheidet das Verfolgerduell bei Siget für sich und festigt den zweiten Platz. Quasi mit dem ersten Torschuss brachte Leo Jakopec den SVH in Führung, ehe die Sigeter das Kommando übernahmen und folgerichtig durch Goran Proykov den Ausgleich erzielten. Die Gäste aus Hannersdorf starteten dann fulminant in die zweite Hälfte. Tomislav Coric traf nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff zur Führung und markierte wenig später das 3:1. Der UFC steckte aber nicht auf und hatte große Chancen zum Anschlusstreffer. Am Ende war es dann aber der SVH, der abermals traf. „Dem Spielverlauf nach fiel das Ergebnis dann zu hoch aus“, sagte Siget-Obmann Alexander Takacs. SVH-Obmann Matthias Konrad: „Durch eine Systemumstellung zur Pause sind wir besser ins Spiel gekommen.“

STATISTIK:

UFC SIGET - SV „NABABU“ HANNERSDORF 1:4 (1:1).- Torfolge: 0:1 (9.) Jakopec, 1:1 (33.) Proykov, 1:2 (46.) Coric, 1:3 (57.) Coric, 1:4 (89.) Piskovic.

Reserve: 0:5 (Thomas Brenner 2, Gossy 2, Reicher).

SR: Iacob (S: gut/H: kein Kommentar).- Zickenbachstadion, 150.

Siget: Konetsny; Kiss, Plank, Macesic, Ringbauer; Saurer, Cejvanovic (65. Tiwald); Ruzsas (74. Renner), Vucelic, Sagmeister (68. Reiner); Proykov.

Hannersdorf: Haselbacher; Schendl, Varga, Bogdanovic, Aigner; Muhr (74. Lang), Mayer, Fixl (85. Eckert), Piskovic; Jakopec, Coric (91. Reicher).

MARKT NEUHODIS - SCHACHENDORF 6:0. Deutlicher Sieg des Tabellenführers Markt Neuhodis gegen das Schlusslicht Schachendorf. Speziell nach der Pause ging es mit Treffern dahin. Anfangs mussten sich die Hodiser allerdings 27 Minuten lang gedulden, ehe der Torreigen einsetzte. Daniel Horvath eröffnete diesen schließlich. Er stieg nach einer Wind-Flanke am höchsten und köpfelte zum 1:0 ein. Fünf Minuten später war es wieder Horvath – 2:0. In Hälfte zwei folgten vier weitere Hodis-Tore. Sektionsleiter Andreas Horvath sah einen ungefährdeten Erfolg seines Teams, „der auch in dieser Höhe verdient geht“. Beim SCS hingegen wusste man dem Leader nach eigentlich gutem Beginn nur mehr wenig entgegenzusetzen.

STATISTIK:

ASK MARKT NEUHODIS - SC „LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG AUER“ SCHACHENDORF 6:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (27.) Daniel Horvath, 2:0 (32.) Daniel Horvath, 3:0 (59.) Varga, 4:0 (66.) Johannes Horvath, 5:0 (80.) Havasi, 6:0 (82., Elfmeter) Stefan Habetler.

Reserve: 4:2 (Radits, Stefan Habetler, Reiter, Janisch; David Habetler, Varga).

SR: Pllana (MN: sehr gut/S: kein Kommentar).- Markt Neuhodis, 150.

Markt Neuhodis: Baliko; Wind, Havasi, Dorner, Steinreiber; Johannes Horvath (67. Dobrovits), Wanger; Fujsz (46. Liszt), Varga, Werderitsch (40. Janisch); Daniel Horvath (67. Stefan Habetler).

Schachendorf: Szep (46. Vidovic); Cernut, Nemeth, Wagner, Marlovits (83. Vrbanic); Konrad, Kovacs (46. Varga); Herics, Zilic, Mamic (65. Jampens); Krznaric.

KIRCHFIDISCH - DEUTSCH SCHÜTZEN 0:2. Erfolg im Derby für den SV Deutsch Schützen in Kirchfidisch. Damit rücken die Schützer auch wieder den drittplatzierten Sigetern auf die Pelle. Beim Nachbarschaftstreffen passierte vor der Pause wenig. Die Gäste aus Deutsch Schützen fanden selbst zwei gute Möglichkeiten vor, Kirchfidisch hatte durch Horvath seine beste Chance auf einen Treffer. Nach Wiederanpfiff entschieden dann zwei Standardsituationen die Partie. Zweimal war dabei Klian Wallner zur Stelle, zweimal per Kopf. Erst staubte er nach einem Zimits-Freistoß ab, der zweite Treffer fiel nach einem Eckball. Die Schützer brachten schließlich das Ergebnis ohne größere Probleme über die Zeit. In Kirchfidisch sah Obmann Christian Schaffer „eine Steigerung zur Niederlage gegen Siget. Vorne waren wir aber wieder zu harmlos.“

STATISTIK:

SV „CHRISTBÄUME FRÖHLICH“ KIRCHFIDISCH - SV DEUTSCH SCHÜTZEN 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (60.) Kilian Wallner, 0:2 (70.) Kilian Wallner.

Gelb-Rote Karte: Csencsits (87., Foul); Kilian Wallner (83., Foul).

Reserve: 4:2 (Szaffich 2, Koxe, Moosbrugger; Nikolaus Wachter, Kröpfl).

SR: Paukowitsch (K: durchschnitt/DS: gut).- Kirchfidisch, 150.

Kirchfidisch: Maitz; Schaffer, Schneider, Posch, Csencsits; Szabo (59. Halmosi), Mühler (63. Faggyas); Stumpf, Ivants (70. Drexler), Nemes; Horvath.

Deutsch Schützen: Horvath; Gesslbauer, Topor, Toth, Max Wiesler; Kilian Wallner, Pakai; Kovacs Braun, Makai, Zimits (87. Schmidt); Laky (75. Turi).