Nach erstem Sieg: In Stinatz „flog das Dach weg“

Was war das für ein verlängertes Wochenende für den FC Stinatz? Der über den Sommer nach sieben Jahren neu-belebte Verein feierte erst am Sonntag beim nur wenige Kilometer entfernten Nachbarn aus Ollersdorf sein Pflichtspiel-Debüt, um dann knapp 48 Stunden später gegen den vorjährigen 2. Klasse Süd aus Burgauberg seine Heimpremierie zu feiern. Und das Zuseherinteresse war riesig und phänomenal, denn wohnten dem ersten Auftritt knapp 700 Zuseher bei, war auch Spiel zwei mit knapp 500 Besuchern unglaublich gut besucht. Und die Stimmung war dann auch dementsprechend, denn schon in Ollersdorf bewegte sich die Elf von Trainer Raimund Radakovits mit einem 2. Klasse Süd C-Topteam auf Augenhöhe, verlor aber noch knapp mit 2:3, ehe gegen Burgauberg der ganz große Wurf gelang. Dank zweier später Georg-Franz Sagmeister-Tore holten die Stinatzer ihren ersten Sieg. Der Startschuss für einen echten Party-Marathon. „Da fliegt gleich das Dach weg“, sagte ein Burgauberg-Fan nach Schlusspfiff und meinte die Siegesfeier nach dem 2:0. Neo-Obmann Peter Zsifkovits war stolz auf das Geschaffte: „Ich bin eigentlich sprachlos, wie wir als junge und zusammengewürfelte Mannschaft aufgetreten sind. Das war einfach nur noch cool.“ Und die anschließende Party danach. Zsifkovits schmunzelnd: „Die Stimmung war einfach der absolute Wahnsinn!“ Nachsatz: „Wir bleiben aber auf dem Boden und schauen nur von Spiel zu Spiel.“

Aber nicht nur in Stinatz gab es die ersten Siege zu feiern, auch der UFC Gerersdorf-Sulz durfte nach der 3:5-Auftaktniederlage gegen die Burgauberger jubeln. In Rohrbrunn gewann die Elf von Janos Palcsa mit 1:2. Die im Frühjahr so starken SVR-Kicker müssen dabei auf ihren ersten Zähler warten. Die nächste Chance gibt es für die Elf von Rudolf Fischl bei der SpG Wallendorf-Mogersdorf.

Stichwort SpG: Deren eigentlich geplanter Saisonstart beim Nachbarn aus Eltendorf wurde wegen eines Todesfalles in der Eltendorfer Funktionärsmannschaft verständlicherweise abgesagt. So stieg die Elf von Trainer Zoran Storga erst etwas verspätet ein und verlor dann gegen den SV Ollersdorf mit 1:2. Die SVO-Elf von Walter Paul ist somit auch die einzige Mannschaft mit einer noch blütenreinen Weste. Stark auch die bisherigen Auftritt des FC Minihof-Liebau: Die Elf von Orhan Fazli gewann erst in Rohrbrunn mit 2:3, um dann auch beim 3:3 gegen die Eltendorfer den nächsten Punkt zu holen.