SpG Wallendorf-Mogersdorf: Top-Platz soll es werden

Die abgelaufene Saison verlief für die SpG Wallendorf-Mogersdorf nicht nach Wunsch. Obwohl man teilweise guten Fußball zeigte, reichte es am Ende in der 2. Klasse Süd C nur zu Platz fünf, mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Letzten aus Rohrbrunn. Deshalb sah man sich im Lager der SpG gezwungen, seinen Kader umzubauen.

Neuer Trainer, neue Kicker

Mit Zoran Storga installierteman bereits vor einigen Wochen einen neuen Cheftrainer. „Er verfügt über ein großes Know-How und bringt viel Spirit mit“, sagte der Sportliche Leiter Alex Hafner über den ehemaligen Regionalliga-Kicker. Zum neuen „Chef“ gesellen sich auch gleich sieben Neuzugänge. Mit Darko Deranja kommt ein sehr erfahrener Mittelfeldspieler in den Landesüden. Der ehemalige kroatische Bundesligaspieler war zuletzt Kapitän bei St. Margarethen/Raab in der steirischen Oberliga. „Er soll bei uns eine Führungsrolle einnehmen“, erklärte Hafner, der mit Antonio Mihailjevic vom ASKÖ Riedlingsdorf und Josip Vrbat zwei weitere neue Legionäre begrüßen darf. „Wir sind davon überzeugt, dass sie sehr große Verstärkungen für uns sein werden“, meinte Hafner dazu.

Besonders Stürmer Vrbat stellte in den Testspielen bereits sein Können unter Beweis. Beim 3:2-Sieg gegen die Kohfidischer U23 stellte sich der Angreifer mit einem Hattrick bei den SpG-Fans vor. Neben den drei neuen ausländischen Kräften verpflichtete die SpG noch Verteidiger Florian Lackner vom SV Kukmirn und Offensivspieler Andrei David vom SV Mühlgraben. Zudem kommt Mario Lukitsch vom SV Eltendorf zurück und Georg Gigler wird nach seiner Leihe fest verpflichtet. „Wir sehen uns gut gerüstet und sind positiv eingestellt. Ein Platz in den Top drei wäre schon echt fein“, so Hafner abschließend.