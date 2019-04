Im Herbst lief vieles nicht nach Plan. Nach den Siegen in Dobersdorf (2:1, am 31. März) und dem 3:1-Erfolg im Derby zuhause gegen Nachbar Burgauberg (6. April) herrschte vor allem bei Obmann Thomas Wagner Euphorie, dass der Knopf aufgegangen sei und seine Elf mit frischem Elan durchstarten werde.

„So etwas darf nicht mehr passieren“

Doch seitdem riss der Faden wieder, in Kirchfidisch hatte seine Mannschaft am Samstag keine wirkliche Torchance. „Ich stand während des Spieles lange neben meinem Obmann-Kollegen Georg Posch aus Kirchfidisch. Sie haben uns quasi ‚umgespielt‘. So etwas darf einfach nicht mehr passieren.“ Wagner erwartet sich daher eine Reaktion von seinen Spielern. „Sie müssen sich etwas dabei denken, ich hoffe, dass die Euphorie der ersten beiden Frühjahrsrunden zurück in die Köpfe kommt, sonst werden wir auch am Samstag zuhause gegen Wolfau wieder unser blaues Wunder erleben.“