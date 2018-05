Die Heimelf von Obmann Hubert Hödl befindet sich in der Tabelle nur einen Punkt hinter dem Drittplatzieren Rohrbrunn. Lief es im Herbst noch nicht ganz nach Wunsch, ist es im Frühjahr fast konträrer Natur. Sieben Siege stehen zwei Unentschieden und keiner Niederlage gegenüber. Jetzt hofft der Obmann, dass die Erfolgsserie auch am Wochenende vor heimischem Publikum fortgesetzt wird. Mit einem Sieg könnte die Elf von Obmann Thomas Wagner in der Tabelle noch überholt und der dritte Platz gefestigt werden. Alexander Hödl und Thomas Fink stehen dabei wieder zur Verfügung.

„Ich gehe schon von einem Heimsieg aus, auch wenn es schwierig wird. Mit dem jetzigen Verlauf bin ich zufrieden. Es wäre schön, wenn wir die Rückrunde ohne Niederlage beenden könnten“, sagte Hödl. Aber so einfach möchte es ihnen der SV Rohrbrunn nicht machen. „Natürlich werden wir alles daran setzen, dass wir auswärts im Spitzenspiel punkten. Das Frühjahr war für uns ebenfalls top. Da ist ein 0:0 gegen Gerersdorf nicht weiter tragisch“, meinte SVR-Obmann Thomas Wagner.