Die Meisterfeier ist bereits organisiert und auch T-Shirts dürften schon gedruckt sein. Der Titel führt nur über den UFC Strem, den man in Dobersdorf endgültig fixieren könnte. „Ich hoffe, dass wir die Meisterschaft am Sonntag entschieden“, so Strems Pressesprecher Gerhard Deutsch.

Dabei wollte man keine allzu großen Worte über das kommende Spiel verlieren, denn klar ist: Mit einem Sieg, egal ob in Dobersdorf oder danach, ist man sicher durch. Trainer Werner Laky muss dabei nur auf die Verletzten Elias Fabsits und Florian Laky verzichten. Am Sportplatz selbst werden sie aber ihre Mannschaft anfeuern. Dobersdorf möchte es dem Meister aber nicht einfach machen. „Für uns ist es eine Ehre, gegen Strem zu spielen, doch der Meister muss es sich auch verdienen. Wir wollen uns von dieser ‚verpatzten‘ Saison vom Heimpublikum würdig verabschieden“, sagte Dobersdorfs Coach Kurt Kröpfl.

Die Planungen laufen, auch wenn noch zwei Runden zu spielen sind, schon bei beiden Vereinen für die nächste Saison. Während die Kröpfl-Elf mit jungen Spielern durchstarten möchte, wird sich in Strem auch beim Aufstieg nur wenig verändern.