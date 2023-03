Jagd auf Markt Neuhodis beginnt!

Werbung

SIGET - SCHACHENDORF; SAMSTAG, 15 UHR. Der UFC Siget eröffnet am Samstag gegen den Tabellenletzten Schachendorf die Frühjahrssaison. Über den Winter verstärkte sich der UFC gezielt an einigen Positionen. So holte man etwa Stürmer Goran Proykov und Talent David Ruzsas. Im Frühjahr soll nun endlich Konstanz in die Leistungen kommen. „Unser Ziel ist es, im Saisonverlauf so weit wie möglich nach vorne zu kommen“, erklärte Sektionsleiter Oliver Kiss. In Schachendorf lautet die klare Vorgabe, den verkorksten Herbst vergessen zu machen. Dafür installierte man einen neuen Trainer und neue Kicker. „Die Stimmung ist gut. Ich hoffe, dass wir diesen Enthusiasmus mitnehmen können“, blickt Obmann Christian Takacs voraus.

Aktuelle Infos: Siget muss Nikola Vucelic und Marco Tiwald vorgeben, der SCS Cedric ´t Jampens und Anto Krznaric.

WOLFAU - DEUTSCH SCHÜTZEN; SONNTAG, 15 UHR. Der SV Wolfau und der SVDS haben vor dem direkten Duell eines gemeinsam. Beide wirbelten ihre Legionärsriege über den Winter wild durch, etwas mehr noch die Wolfauer, die ihre gesamte Legionärs-Belegschaft austauschte. Mit den drei neuen Kroaten im Lager des SVW zeigt man sich sehr zufrieden, alle konnten in der Vorbereitung überzeugen. „Die Tests waren zeitweise schon echt gut“, so Sektionsleiter Christian Petz, „wir wissen aber genau, dass die Meisterschaft was anderes ist.“ Der SVDS musste im letzten Test einen Rückschlag hinnehmen. Kapitän Stefan Kopfensteiner verletzte sich erneut am Knie und fehlt wohl länger. Offensiv setzt man bei den Gästen unter anderem auf Ex-Eberauer Istvan Makai.

Aktuelle Infos: Schützen muss ohne Kopfensteiner auskommen, Wolfau fehlen Leon Kinelly und Nino Wilfinger.

KIRCHFIDISCH - HANNERSDORF; SONNTAG, 15.30 UHR. Mit einem ungemein wichtigen Duell geht es für den SV Hannersdorf in die Frühjahrssaison. Der Tabellenzweite gastiert beim Nachbarn aus Kirchfidisch und will den Anschluss an Spitzenreiter Hodis halten. Das Ziel der Balogh-Elf sind ganz klar drei Punkte. „Es ist immer gut, wenn man mit einem Sieg startet“, erklärte SVH-Obmann Matthias Konrad, der trotz guter Vorbereitung warnte: „Wir müssen mit 100 Prozent an die Sache rangehen.“ Bei den Gastgebern verliefen die letzten Wochen nicht nach Wunsch. In den Testspielen offenbarte man immer wieder Probleme in der Defensive. „Die müssen wir unbedingt abstellen“, forderte Obmann Christian Schaffer, der den SVH im Derby als klaren Favoriten sieht: „Sie werden sicher noch ein Wörtchen um den Meistertitel mitreden.“

Aktuelle Infos: Beim SVK war Bence Szabo zuletzt noch fraglich. Dem SV Hannersdorf fehlt Robin Eckert sicher.

ASK MARKT NEUHODIS spielfrei.-