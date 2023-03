Nachbarschaftstreffen: Ein Derby als Topspiel der Runde!

Werbung

DEUTSCH SCHÜTZEN – HANNERSDORF; SAMSTAG, 15.30 UHR. Es herrscht wieder Derbyzeit in Deutsch Schützen, wenn am Samstag der SV Hannersdorf zu Gast ist. Und in der aktuellen Phase der Saison ist es nicht nur ein Derby, sondern gleichzeitig auch ein wahres Top-Spiel. Die Hannersdorfer halten nach 15 Spielen bei 30 Punkten, der SVDS hat bei einem Match weniger 24 Punkte, steht hinter dem SVH auf Platz drei. Die Vorzeichen sind also klar: Die Heim-Mannschaft um Trainer Werner Laky will den Abstand nach vor verringern. Zum Saisonstart holte man ein 1:0 gegen Wolfau, zuletzt war man spielfrei. Besonders auf die Kompaktheit aus dem SVW-Spiel will man wieder setzen.

Die Hannersdorfer Gäste hingegen möchten gerne noch weiter nach vor schielen und möglichst nah an Leader Markt Neuhodis rankommen. Um diesen unter Druck zu setzen, ist ein Sieg in Deutsch Schützen fast Pflicht, würde sonst der Abstand auf Hodis – aktuell fünf Punkte, wobei der Leader ein Match weniger hat – doch weiter anwachsen. Spannung im Derby ist jedenfalls fix: In den bisherigen beiden Saisonduellen ging einmal der SVDS (3:2) und einmal der SVH (2:1) als Sieger vom Platz.